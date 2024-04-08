Прокатитесь по Санкт-Петербургу на кабриолете

Найдено 4 экскурсии в категории «На кабриолете» в Санкт-Петербурге, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное
«Обязательно остановимся у ключевых достопримечательностей и сделаем восхитительные снимки на фоне белоснежного кабриолета и памятников города на Неве»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
13 330 за всё до 3 чел.
По вечернему Петербургу на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
По вечернему Петербургу на кабриолете
Проникнуться атмосферой города в свете огней и увидеть, как расходятся половинки мостов
Начало: В любом удобном вам месте в черте города
«Мы отправимся на экскурсию на современном комфортном кабриолете BMW4, сделаем остановки в самых интересных местах города»
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
15 990 за всё до 3 чел.
Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
🏎 На кабриолете
Билет на автобус
2 часа
2 отзыва
Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
Реки и каналы Петербурга: 1 билет - неограниченное количество рейсов в день
Начало: На Университетской наб
«Наш рейсовый теплоход-кабриолет делает 4 остановки у достопримечательностей»
Расписание: ежедневно в 11:35, 13:50, 16:05, 18:20 и 20:35
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 600 за человека
Круиз под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1.5 часа
Круиз под разводными мостами
Пройти по рекам Петербурга на теплоходе-кабриолете, слушая рассказы аудиогида
Начало: На Университетской наб
Расписание: ежедневно в 00:30
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 апреля 2024
    По вечернему Петербургу на кабриолете
    Большую часть экскурсии экскурсовод, он же водитель, вёл во время движения автомобиля и людям, которые сидели на заднем сиденье, было
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    очень плохо слышно, особенно, если учесть открытый верх кабриолета. Хочется посоветовать организаторам включить в экскурсию возможность использования радио гида. В целом идея прикольная, покататься с ветерком по прекрасному городу, в кабриолете ничего не мешает обзору. Было приятно выпить шампанского из настоящих (НЕ пластиковых!!!) фужеров. Спасибо организаторам.

  • В
    Валерий
    10 октября 2023
    Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
    Экскурсия организована великолепно, проплыли на корабле по Неве, по пути можно было выйти на берег, побродить по суше и полюбоваться
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    Питером. Удалось посмотреть на военные корабли на рейде накануне дня ВМФ. Спасибо за доставленные положительные эмоции, будем и дальше пользоваться вашими услугами!

  • Г
    Галина
    20 августа 2023
    По вечернему Петербургу на кабриолете
    Огромное спасибо. Все очень понравилось и посоветую свои знакомым. Мы получили огромное удовольствие и впечатление. Водитель, Антон, прекрасный собеседник, машину водит виртуозно. Огромное спасибо. Успехов и процветание Вашей фирме
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2023
    А я сяду в кабриолет: петербургская версия
    Добрый день! Великолепно!
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
    Всем добрый день! Были на экскурсии" Прогулка на теплоходе- кабриолет". Много интересной информации, но лично мне, хотелось услышать не только обзор особняков вдоль Невы, а интересные факты, кто жил, кто на крыше этих домов изображён. Этим экскурсия привлечёт больше туристов.
  • Е
    Елена
    2 июля 2023
    А я сяду в кабриолет: петербургская версия
    Потрясающая экскурсия и прекрасный гид! Планировала сделать сюрприз для мамы и всё получилось + повезло с погодой! Рекомендую!
  • А
    Александр
    23 июня 2023
    А я сяду в кабриолет: петербургская версия
    Единственное предложение на tripster-е (июнь 2023), где можно получить индивидуальную экскурсию по городу в комфортном открытом кабриолете. С погодой нам
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    очень повезло, так что мы в полной мере насладились поездкой. Антон хороший рассказчик, знает город. За почти 2 часа прогулки можно посмотреть разные районы города, в т. ч. достопримечательности, куда пешком обычно не пойдёшь. Рекомендую и тем, кто впервые в городе, и тем, кто уже бывал раньше.

  • А
    Антонина
    12 сентября 2022
    По вечернему Петербургу на кабриолете
    Для тех, кому важен комфорт и скорость передвижения. Экскурсию проводил Игорь. Интересное и очень информативное изложение материала. Мы посмотрели самые знаковые строения Питера, узнали новые исторические факты. Посмотрели на разведение мостов с самых удачных точек и отлично провели время!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На кабриолете»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. А я сяду в кабриолет: петербургская версия
  2. По вечернему Петербургу на кабриолете
  3. Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
  4. Круиз под разводными мостами
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На кабриолете" можно забронировать 4 экскурсии от 1 300 до 15 990. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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