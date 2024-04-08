1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное
«Обязательно остановимся у ключевых достопримечательностей и сделаем восхитительные снимки на фоне белоснежного кабриолета и памятников города на Неве»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
13 330₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По вечернему Петербургу на кабриолете
Проникнуться атмосферой города в свете огней и увидеть, как расходятся половинки мостов
Начало: В любом удобном вам месте в черте города
«Мы отправимся на экскурсию на современном комфортном кабриолете BMW4, сделаем остановки в самых интересных местах города»
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
15 990₽ за всё до 3 чел.
Билет на автобус
2 часа
Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
Реки и каналы Петербурга: 1 билет - неограниченное количество рейсов в день
Начало: На Университетской наб
«Наш рейсовый теплоход-кабриолет делает 4 остановки у достопримечательностей»
Расписание: ежедневно в 11:35, 13:50, 16:05, 18:20 и 20:35
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 600₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Круиз под разводными мостами
Пройти по рекам Петербурга на теплоходе-кабриолете, слушая рассказы аудиогида
Начало: На Университетской наб
Расписание: ежедневно в 00:30
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 апреля 2024Большую часть экскурсии экскурсовод, он же водитель, вёл во время движения автомобиля и людям, которые сидели на заднем сиденье, было
- ВВалерий10 октября 2023Экскурсия организована великолепно, проплыли на корабле по Неве, по пути можно было выйти на берег, побродить по суше и полюбоваться
- ГГалина20 августа 2023Огромное спасибо. Все очень понравилось и посоветую свои знакомым. Мы получили огромное удовольствие и впечатление. Водитель, Антон, прекрасный собеседник, машину водит виртуозно. Огромное спасибо. Успехов и процветание Вашей фирме
- ЮЮлия17 августа 2023Добрый день! Великолепно!
- ИИрина30 июля 2023Всем добрый день! Были на экскурсии" Прогулка на теплоходе- кабриолет". Много интересной информации, но лично мне, хотелось услышать не только обзор особняков вдоль Невы, а интересные факты, кто жил, кто на крыше этих домов изображён. Этим экскурсия привлечёт больше туристов.
- ЕЕлена2 июля 2023Потрясающая экскурсия и прекрасный гид! Планировала сделать сюрприз для мамы и всё получилось + повезло с погодой! Рекомендую!
- ААлександр23 июня 2023Единственное предложение на tripster-е (июнь 2023), где можно получить индивидуальную экскурсию по городу в комфортном открытом кабриолете. С погодой нам
- ААнтонина12 сентября 2022Для тех, кому важен комфорт и скорость передвижения. Экскурсию проводил Игорь. Интересное и очень информативное изложение материала. Мы посмотрели самые знаковые строения Питера, узнали новые исторические факты. Посмотрели на разведение мостов с самых удачных точек и отлично провели время!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На кабриолете»
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