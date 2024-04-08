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очень повезло, так что мы в полной мере насладились поездкой. Антон хороший рассказчик, знает город. За почти 2 часа прогулки можно посмотреть разные районы города, в т. ч. достопримечательности, куда пешком обычно не пойдёшь. Рекомендую и тем, кто впервые в городе, и тем, кто уже бывал раньше.