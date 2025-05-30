Теплоход Такой водный транспорт достойно будет смотреться на серьезных праздниках и памятных датах. День рождения на теплоходе Флоренция — настоящий подарок гостям и имениннику. Выпускной превратится в сказочный бал. А обычная прогулка или экскурсия будет напоминать променад на яхте. Любые торжества на борту Флоренции пройдут успешно. Экипаж позаботится о Вашем досуге и безопасности, Вам останется только любоваться видами Петербурга. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.

Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 20 м.