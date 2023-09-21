Арендуйте яхту или теплоход для выпускного 2024

Найдено 5 экскурсий в категории «Выпускной на теплоходе или яхте» в Санкт-Петербурге, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на теплоходе «Ладога»
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут
9 июня в 16:00
10 июня в 06:00
от 8 000 за всё до 11 чел.
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Расписание: ежедневно 24/7
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
от 11 000 за всё до 35 чел.
Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Расписание: ежедневно 24/7
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 14 500 за всё до 50 чел.
Аренда теплохода «Флоренция» на 50 человек
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Флоренция» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Расписание: ежедневно 24/7
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 14 500 за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выпускной на теплоходе или яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
  2. Прогулка на теплоходе «Ладога»
  3. Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
  4. Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек
  5. Аренда теплохода «Флоренция» на 50 человек
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выпускной на теплоходе или яхте" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 000 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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