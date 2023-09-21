1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут
9 июня в 16:00
10 июня в 06:00
от 8 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Расписание: ежедневно 24/7
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
от 11 000₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Расписание: ежедневно 24/7
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 14 500₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Флоренция» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Расписание: ежедневно 24/7
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 14 500₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SStasgrig21 сентября 2023Очень понравилась прогулка, все было на высоком уровне
- ЛЛюдмила21 августа 2023Великолепная прогулка, очень понравилось! Спасибо за приятные эмоции и отлично проведенное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выпускной на теплоходе или яхте»
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