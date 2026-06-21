Приглашаем полюбоваться Петербургом с воды в самое романтичное время — ночью! На комфортабельном двухпалубном теплоходе вы прокатитесь по Неве.
Впечатлитесь потрясающими панорамами, увидите развод четырёх мостов и погрузитесь в романтическую атмосферу Северной столицы.
Впечатлитесь потрясающими панорамами, увидите развод четырёх мостов и погрузитесь в романтическую атмосферу Северной столицы.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Завораживающий Петербург
Вы увидите в свете ночных огней известные достопримечательности города: разводные мосты, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Летний сад и Смольный собор. Насладитесь ненавязчивыми звуками саксофона и раскроете Петербург с новой стороны. Также на борту для вас работает бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Обратите внимание: прогулка начинается после 00:00, если вы бронируете её на 26 число в 00:25, то она состоится в ночь с 25 на 26
- Это водная прогулка без сопровождения гида
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
было очень красиво, спасибо 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень понравилась, вокруг неописуемая красота под музыку саксофона, спасибо организаторам
Вам был полезен этот отзыв?
Все было просто отлично!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы плавали и днём и вечером, всё было просто отлично! Днём любовались разными достопримечательностями, а когда стемнело – кайфовали под звуки саксофона и смотрели, как разводят мост. Впечатления остались самые классные 🥰🎺
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень классные прогулки на воде, которые дают возможность по-другому взглянуть на Петербург и насладиться его красотой с реки.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Всё отлично! Рекомендую всем! Стоимость намного приятнее, чем у частных гидов. Экскурсии понравились!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка на теплоходе «Ночной саксофон»»
Групповая
Санкт-Петербург и развод мостов: ночная прогулка на теплоходе
От тихих каналов - к парадной Неве и обратно
Начало: У Аничкова моста
Расписание: ежедневно в 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2000 ₽ за человека
Групповая
Ночная прогулка на теплоходе «Романтичный саксофон»
Прокатиться на однопалубном теплоходе в сопровождении саксофониста
Начало: На причале "Аничков мост" или "Мост Ломоносова" (н...
Сегодня в 23:50
Завтра в 23:50
2400 ₽ за человека
Групповая
Мосты повисли над Невой: прогулка на теплоходе на развод мостов
Прокатиться ночью по Неве и полюбоваться разводом четырех мостов
Начало: На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая при...
Сегодня в 23:45
Завтра в 00:30
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с боурайдера, как разводят мосты
Начало: На набережной Фонтанки, станция метро Сенная
Завтра в 00:45
10 авг в 00:45
от 28 000 ₽ за всё до 11 чел.
2500 ₽ за человека