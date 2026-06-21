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Прогулка на теплоходе «Ночной саксофон»

Парадные набережные, развод мостов и чарующие виды под звуки музыки
Приглашаем полюбоваться Петербургом с воды в самое романтичное время — ночью! На комфортабельном двухпалубном теплоходе вы прокатитесь по Неве.

Впечатлитесь потрясающими панорамами, увидите развод четырёх мостов и погрузитесь в романтическую атмосферу Северной столицы.
4.9
38 отзывов
Прогулка на теплоходе «Ночной саксофон»
Прогулка на теплоходе «Ночной саксофон»
Прогулка на теплоходе «Ночной саксофон»

Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Завораживающий Петербург

Вы увидите в свете ночных огней известные достопримечательности города: разводные мосты, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Летний сад и Смольный собор. Насладитесь ненавязчивыми звуками саксофона и раскроете Петербург с новой стороны. Также на борту для вас работает бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Обратите внимание: прогулка начинается после 00:00, если вы бронируете её на 26 число в 00:25, то она состоится в ночь с 25 на 26
  • Это водная прогулка без сопровождения гида
  • На борту свободная рассадка
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
3
1
2
1
Юлия
было очень красиво, спасибо 🙏
было очень красиво, спасибо 🙏
было очень красиво, спасибо 🙏
было очень красиво, спасибо 🙏
было очень красиво, спасибо 🙏
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Екатерина
Экскурсия очень понравилась, вокруг неописуемая красота под музыку саксофона, спасибо организаторам
Экскурсия очень понравилась, вокруг неописуемая красота под музыку саксофона, спасибо организаторам
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Елена
Все было просто отлично!!!
Все было просто отлично!!!
Все было просто отлично!!!
Все было просто отлично!!!
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М
Мы плавали и днём и вечером, всё было просто отлично! Днём любовались разными достопримечательностями, а когда стемнело – кайфовали под звуки саксофона и смотрели, как разводят мост. Впечатления остались самые классные 🥰🎺
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А
Очень классные прогулки на воде, которые дают возможность по-другому взглянуть на Петербург и насладиться его красотой с реки.
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М
Всё отлично! Рекомендую всем! Стоимость намного приятнее, чем у частных гидов. Экскурсии понравились!
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