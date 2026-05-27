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Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»

Прокатиться вечером на двухпалубном теплоходе по Неве с выходом в Финский залив
Приглашаем полюбоваться Петербургом с воды в самое красивое время — на закате! На комфортабельном двухпалубном теплоходе вы отправитесь на прогулку по центральной акватории Невы. Впечатлитесь панорамами Финского залива, небоскрёбом «Лахта-центр» и другими знаковыми местами.
4.9
36 отзывов
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Закатный Петербург

Вы прокатитесь на двухпалубном уютном теплоходе. Увидите с воды стадион «Газпром Арена», небоскрёб «Лахта-центр» и вантовый мост ЗСД. Насладитесь звуками саксофона (живая музыка) и раскроете Петербург с новой стороны. Также на борту для вас работает бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Это видовая водная прогулка без сопровождения гида
  • На борту свободная рассадка
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале "Дворцовая пристань" или "Румянцевский спуск" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6643 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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3
1
2
1
Полина
Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не могли перестать фотографировать эту красоту — очень повезло с погодой и видами. Маршрут отлично
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построен из исторического центра — к самым роскошным закатным точкам.
Кораблик комфортный, качка совсем не ощущалась несмотря на сильный ветер. Есть открытая видовая палуба и закрытая часть с удобными диванами и даже столиками.
На борту есть бар, где можно взять кофе или что-нибудь покрепче 😏 Цены в баре вполне приемлемые.
В общем, смотрите прогноз погоды — и бронируйте путешествие в закат, оно того стоит!

Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не
Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не
Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не
Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не
Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не
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Маргарита
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень красивый закат 😍😍😍😍 сам теплоход комфортный, маршрут интересный, впервые так далеко вышли в залив

обязательно повторим еще)
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень+6
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень
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К
Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты и Зенит Арены. Спокойствие, умиротворение и отличная возможность "подумать о великом":) 2 часа пролетели незаметно
Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты
Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты
Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты
Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты
Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты
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П
Была на теплоходной прогулке впервые, всё очень понравилось!

Рейс прибыл вовремя, отправление на прогулку тоже состоялось в назначенное время. На теплоходе две палубы - открытая и крытая, поэтому даже в ветренную погоду прогулка доставила удовольствие, так как можно было провести время на крытой палубе с баром.

Большое спасибо организаторам!
Была на теплоходной прогулке впервые, всё очень понравилось!
Была на теплоходной прогулке впервые, всё очень понравилось!
Была на теплоходной прогулке впервые, всё очень понравилось!
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Дина
Безумной красоты закат открылся нам с подругой во время прогулки. Это было захватывающее путешествие с полным комфортном, приятным экипажем и чудесными видами. Непременно буду советовать друзьям и знакомым!
Безумной красоты закат открылся нам с подругой во время прогулки. Это было захватывающее путешествие с полным
Безумной красоты закат открылся нам с подругой во время прогулки. Это было захватывающее путешествие с полным
Безумной красоты закат открылся нам с подругой во время прогулки. Это было захватывающее путешествие с полным
Безумной красоты закат открылся нам с подругой во время прогулки. Это было захватывающее путешествие с полным
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Е
Замечательная прогулка, очень красивый вид.
Замечательная прогулка, очень красивый вид.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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