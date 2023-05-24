Прокатиться вечером на двухпалубном теплоходе и насладиться городом с воды в закатных лучах солнца
Приглашаем полюбоваться Петербургом с воды в самое красивое время — на закате! На комфортабельном двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек, вы отправитесь на прогулку по центральной акватории Невы. Впечатлитесь панорамами Финского залива, небоскрёбом Лахта Центр и другими знаковыми местами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Закатный Петербург
Вы прокатитесь на двухпалубном уютном теплоходе. Увидите с воды: стадион Газпром Арена, небоскрёб Лахта Центр и Вантовый мост ЗСД. Насладитесь приятной музыкой и раскроете Петербург с новой стороны. Также на борту для вас будет работать бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 2 часа
- Это видовая водная прогулка без сопровождения гида
ежедневно в 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Сенатская пристань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2546 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.Задать вопрос
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