Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»

Прокатиться вечером на двухпалубном теплоходе и насладиться городом с воды в закатных лучах солнца

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Приглашаем полюбоваться Петербургом с воды в самое красивое время — на закате! На комфортабельном двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек, вы отправитесь на прогулку по центральной акватории Невы. Впечатлитесь панорамами Финского залива, небоскрёбом Лахта Центр и другими знаковыми местами.
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Закатный Петербург

Вы прокатитесь на двухпалубном уютном теплоходе. Увидите с воды: стадион Газпром Арена, небоскрёб Лахта Центр и Вантовый мост ЗСД. Насладитесь приятной музыкой и раскроете Петербург с новой стороны. Также на борту для вас будет работать бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 2 часа
  • Это видовая водная прогулка без сопровождения гида

ежедневно в 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Сенатская пристань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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