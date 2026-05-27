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Полина читать дальше уменьшить построен из исторического центра — к самым роскошным закатным точкам.

Кораблик комфортный, качка совсем не ощущалась несмотря на сильный ветер. Есть открытая видовая палуба и закрытая часть с удобными диванами и даже столиками.

На борту есть бар, где можно взять кофе или что-нибудь покрепче 😏 Цены в баре вполне приемлемые.

В общем, смотрите прогноз погоды — и бронируйте путешествие в закат, оно того стоит! Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не могли перестать фотографировать эту красоту — очень повезло с погодой и видами. Маршрут отлично Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Маргарита нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень красивый закат 😍😍😍😍 сам теплоход комфортный, маршрут интересный, впервые так далеко вышли в залив



обязательно повторим еще) +6 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты и Зенит Арены. Спокойствие, умиротворение и отличная возможность "подумать о великом":) 2 часа пролетели незаметно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Была на теплоходной прогулке впервые, всё очень понравилось!



Рейс прибыл вовремя, отправление на прогулку тоже состоялось в назначенное время. На теплоходе две палубы - открытая и крытая, поэтому даже в ветренную погоду прогулка доставила удовольствие, так как можно было провести время на крытой палубе с баром.



Большое спасибо организаторам! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дина Безумной красоты закат открылся нам с подругой во время прогулки. Это было захватывающее путешествие с полным комфортном, приятным экипажем и чудесными видами. Непременно буду советовать друзьям и знакомым! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет