Приглашаем полюбоваться Петербургом с воды в самое красивое время — на закате! На комфортабельном двухпалубном теплоходе вы отправитесь на прогулку по центральной акватории Невы. Впечатлитесь панорамами Финского залива, небоскрёбом «Лахта-центр» и другими знаковыми местами.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Закатный Петербург
Вы прокатитесь на двухпалубном уютном теплоходе. Увидите с воды стадион «Газпром Арена», небоскрёб «Лахта-центр» и вантовый мост ЗСД. Насладитесь звуками саксофона (живая музыка) и раскроете Петербург с новой стороны. Также на борту для вас работает бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Это видовая водная прогулка без сопровождения гида
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Дворцовая пристань" или "Румянцевский спуск" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6643 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рекомендую эту прогулку тем, кто гонится за эффектными ракурсами и классными снимками. Ездили компанией подруг, не могли перестать фотографировать эту красоту — очень повезло с погодой и видами. Маршрут отлично
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нам очень понравилось, погода весь день была переменчивая, даже пасмурная, но в итоге мы увидели очень красивый закат 😍😍😍😍 сам теплоход комфортный, маршрут интересный, впервые так далеко вышли в залив
обязательно повторим еще)
обязательно повторим еще)
+6
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К
Отличная прогулка для тех, кто хочет насладиться красотой вечернего города и шикарным закатом на фоне Лахты и Зенит Арены. Спокойствие, умиротворение и отличная возможность "подумать о великом":) 2 часа пролетели незаметно
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П
Была на теплоходной прогулке впервые, всё очень понравилось!
Рейс прибыл вовремя, отправление на прогулку тоже состоялось в назначенное время. На теплоходе две палубы - открытая и крытая, поэтому даже в ветренную погоду прогулка доставила удовольствие, так как можно было провести время на крытой палубе с баром.
Большое спасибо организаторам!
Рейс прибыл вовремя, отправление на прогулку тоже состоялось в назначенное время. На теплоходе две палубы - открытая и крытая, поэтому даже в ветренную погоду прогулка доставила удовольствие, так как можно было провести время на крытой палубе с баром.
Большое спасибо организаторам!
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Безумной красоты закат открылся нам с подругой во время прогулки. Это было захватывающее путешествие с полным комфортном, приятным экипажем и чудесными видами. Непременно буду советовать друзьям и знакомым!
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Е
Замечательная прогулка, очень красивый вид.
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