Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Наш миникруиз по главным водным артериям Северной Венеции стартует каждые полчаса с 12:00 до 20:00.
Реки и каналы, крейсер «Аврора», вид на Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Марсово поле, Летний сад, Инженерный и Шереметьевский дворцы, самые красивые мосты с расстояния в несколько метров. И всё это — с однопалубного теплохода и в сопровождении авторского аудиогида!
Реки и каналы, крейсер «Аврора», вид на Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Марсово поле, Летний сад, Инженерный и Шереметьевский дворцы, самые красивые мосты с расстояния в несколько метров. И всё это — с однопалубного теплохода и в сопровождении авторского аудиогида!
Ближайшие даты:
8
июн
июн
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июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Это обзорная прогулка по Мойке, Зимней Канавке, Неве, Кронверкскому проливу и Фонтанке. Вы не только насладитесь видами парадных набережных и главных достопримечательностей Петербурга, но и погрузитесь в историю города. Мы записали для вас особенный, авторский аудиогид, который нескучно познакомит вас с любопытными сюжетами из прошлого.
Организационные детали
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
- На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки.
- Бесплатно предоставляются пледы, чтобы прогулка была комфортной даже в прохладную погоду
- На каждом теплоходе есть открытая палуба и салон с панорамным остеклением, вы можете перемещаться во время прогулки, места хватит всем
ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Петропавловской крепости
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса, с воды!
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