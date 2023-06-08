Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости

Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида

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Наш миникруиз по главным водным артериям Северной Венеции стартует каждые полчаса с 12:00 до 20:00.

Реки и каналы, крейсер «Аврора», вид на Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Марсово поле, Летний сад, Инженерный и Шереметьевский дворцы, самые красивые мосты с расстояния в несколько метров. И всё это — с однопалубного теплохода и в сопровождении авторского аудиогида!
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
8
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это обзорная прогулка по Мойке, Зимней Канавке, Неве, Кронверкскому проливу и Фонтанке. Вы не только насладитесь видами парадных набережных и главных достопримечательностей Петербурга, но и погрузитесь в историю города. Мы записали для вас особенный, авторский аудиогид, который нескучно познакомит вас с любопытными сюжетами из прошлого.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки.
  • Бесплатно предоставляются пледы, чтобы прогулка была комфортной даже в прохладную погоду
  • На каждом теплоходе есть открытая палуба и салон с панорамным остеклением, вы можете перемещаться во время прогулки, места хватит всем

ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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