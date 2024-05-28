🚤 На катере ⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Индивидуальная 1 час 1 отзыв Популярное предложение Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150 Расписание: В удобное для вас время 9 000 ₽ за всё до 11 чел.

⛴ На теплоходе Индивидуальная 1 час 3 отзыва Прогулка на теплоходе «Ладога» Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут от 8 000 ₽ за всё до 11 чел.

⛴ На теплоходе Индивидуальная 1 час Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост Расписание: ежедневно 24/7 от 11 000 ₽ за всё до 35 чел.

⛴ На теплоходе Индивидуальная 1 час Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост Расписание: ежедневно 24/7 от 14 500 ₽ за всё до 50 чел.