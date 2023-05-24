Прокатиться на однопалубном теплоходе в сопровождении саксофониста и увидеть развод мостов
Магия ночного Петербурга, живые звуки саксофона и фантастические панорамы исторического центра с воды — всё это ждёт вас на нашей прогулке. Она пройдёт на комфортабельном однопалубном теплоходе, вмещающем до 40 человек.
Ближайшие даты:
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прокатитесь по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Послушаете саксофониста и увидите развод двух мостов: Дворцового и Троицкого. А также множество достопримечательностей: Летний сад, Михайловский замок, Никольский собор, памятник Чижику-Пыжику, Семимостье и Стрелку Васильевского острова. По желанию вы сможете разместиться в закрытой части теплохода с панорамными окнами или на открытой палубе.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час 50 минут
- Это водная прогулка без сопровождения гида
- Маршрут может быть изменён из-за подъема уровня воды и перекрытия акваторий
- В дни государственных праздников (1, 9 мая и 12 июня) мосты не разводят
- Прогулка проводится независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь
- Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами
ежедневно в 23:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Аничков мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 23:45Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2546 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.Задать вопрос
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