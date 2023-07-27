Фотосессия на борту теплохода в Санкт-Петербурге: вечеринка Astra party night
Ежедневные танцевальные вечеринки с ди-джей сетами на открытой палубе комфортабельного, просторного теплохода и всё это в интерьерах сказочного ночного Петербурга.
Зажигательные хиты, стильные гости, приветственные коктейли, разводные мосты в атмосфере безграничной свободы!
Зажигательные хиты, стильные гости, приветственные коктейли, разводные мосты в атмосфере безграничной свободы!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ростральные колонны
- Здание Главного Адмиралтейства
- Петропавловская крепость
- Кунсткамера
- Крейсер Аврора
- Большеохтинский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на комфортабельном двухпалубном теплоходе по Неве:
- Любуемся шикарными видами ночного Петербурга с огромной открытой палубы.
- Бесплатный приветственный коктейль входит в стоимость билета.
- Зажигательный ди-джей сет на протяжении всего рейса.
- Танцевальная вечеринка под разводными мостами.
- Фотосессия на борту от профессионального фотографа на протяжении всего мероприятия.
Важно знать:
- Отправление в 00:30, посадка начинается в 00:00.
- На теплоходе действует свободная посадка.
- На теплоходе работает кафе и бар.
- Лица до 18 лет на борт не допускаются.
Ежедневно в 00:30
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Круиз на арт-теплоходе под разводные мосты
- Приветственный коктейль
- Зажигательный ди-джей сет
- Фотосессия на борту от профессионального фотографа
- Что не входит
- Еда и напитки в баре не входят в стоимость экскурсии
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Университетская НАБ.Д. 17
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 00:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Сбор гостей начинается в 00:00
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
- Лица до 18 лет на борт не допускаются
- Приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается.
- Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано
- Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
- Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Lubavapl
27 июля 2023
Отличный теплоход, новый чистый. Верхняя палуба огромная для танцпола. Музыка на все возраста. Отлично провели время.
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Летние
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