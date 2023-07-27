«Astra party night» - вечеринка на арт-теплоходе Чайка

Фотосессия на борту теплохода в Санкт-Петербурге: вечеринка Astra party night

5
1 отзыв
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Ежедневные танцевальные вечеринки с ди-джей сетами на открытой палубе комфортабельного, просторного теплохода и всё это в интерьерах сказочного ночного Петербурга.

Зажигательные хиты, стильные гости, приветственные коктейли, разводные мосты в атмосфере безграничной свободы!
«Astra party night» - вечеринка на арт-теплоходе Чайка
«Astra party night» - вечеринка на арт-теплоходе Чайка
«Astra party night» - вечеринка на арт-теплоходе Чайка
«Astra party night» - вечеринка на арт-теплоходе Чайка
«Astra party night» - вечеринка на арт-теплоходе Чайка
«Astra party night» - вечеринка на арт-теплоходе Чайка
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ростральные колонны
  • Здание Главного Адмиралтейства
  • Петропавловская крепость
  • Кунсткамера
  • Крейсер Аврора
  • Большеохтинский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка на комфортабельном двухпалубном теплоходе по Неве:

  • Любуемся шикарными видами ночного Петербурга с огромной открытой палубы.
  • Бесплатный приветственный коктейль входит в стоимость билета.
  • Зажигательный ди-джей сет на протяжении всего рейса.
  • Танцевальная вечеринка под разводными мостами.
  • Фотосессия на борту от профессионального фотографа на протяжении всего мероприятия.

Важно знать:

  • Отправление в 00:30, посадка начинается в 00:00.
  • На теплоходе действует свободная посадка.
  • На теплоходе работает кафе и бар.
  • Лица до 18 лет на борт не допускаются.

Ежедневно в 00:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 92 раза на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на арт-теплоходе под разводные мосты
  • Приветственный коктейль
  • Зажигательный ди-джей сет
  • Фотосессия на борту от профессионального фотографа
Что не входит
  • Еда и напитки в баре не входят в стоимость экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Университетская НАБ.Д. 17
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 00:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Сбор гостей начинается в 00:00
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
  • Лица до 18 лет на борт не допускаются
  • Приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается.
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано
  • Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
  • Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 июля 2023
Отличный теплоход, новый чистый. Верхняя палуба огромная для танцпола. Музыка на все возраста. Отлично провели время.

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