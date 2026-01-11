Идеальный план на вечер: ресторан с видом на центр города, приятная музыка, дружелюбная атмосфера и творчество без границ. Так проходят наши арт-вечеринки. Вы проведёте 3 часа в одном из антуражных ресторанов. Выберете живописный сюжет и материалы — а наши художники помогут воплотить все креативные идеи. Навыки рисования не нужны — получится у каждого!
Описание мастер-класса
Интересно провести вечер, устроить небанальный день рождения или девичник, освоить новое хобби или просто вдохновиться атмосферой свободного творчества — вот лишь некоторые из поводов отправиться на арт-вечеринку. В стильном и уютном зале ресторана под музыку вы будете рисовать на холсте, одежде или игрушечных мишках Bearbrick, общаться и наслаждаться напитками. За три часа у каждого получится создать собственный шедевр. Мероприятие ведёт профессиональный художник, поэтому справятся все, даже без опыта рисования.
Что включено в стоимость
- Художественный холст 40×50 см + мольберт / фигурка мишка 23 см или Балун дог, Лабубу или Капибара (в зависимости от выбранного мастер-класса)
- Экологичные акриловые краски, которые легко смываются с рук и одежды водой
- Золотой акрил и поталь в ассортименте (золотая, серебряная, красная, зелёная, голубая, черная и фиолетовая)
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
- Welcome drink: бокал вина/игристого/чай/кофе (выбор напитка на усмотрение ресторана)
- Одноразовый фартук (по запросу)
- Пакет для картины
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из представителей нашего агентства, профессиональный художник. Количество ведущих зависит от размера группы.
- При наборе группы от 12 человек во время вечеринки проводится бесплатный фотосет
в четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Роспись мишки bearbricks жидким акрилом
|3800 ₽
|Роспись собачки Ballon dog жидким акрилом
|4000 ₽
|Рисование вином
|3800 ₽
|Роспись Лабубу, Стич или капибар
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петроградской набережной или Лермонтовском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 69 туристов
Уже более 7 лет мы занимаемся организаций арт-бранчей и арт-ужинов в видовых ресторанах Петербурга, устраиваем арт-праздники, дни рождения и корпоративы. Нас выбирают благодаря обширному каталогу сюжетов и референсов (более 3000
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Прекрасная творческая активность! Мы ходили вместе с мамой. Немного переживали, справимся ли, но, оказалось, что за три часа реально нарисовать шедевры! Отдельное восхищение площадке проведения арт-бранча открывает потрясающие виды на город!
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Выбрала арт-пространство по отзывам, через Трипстер. Получила от мастер класса только положительные эмоции. Девочки вежливые, спокойные, професссионалы своего дела! Обстановка релакс, когда за окном Питерский дождь! И виды с Крыши 18 супер. Приеду ещё летом и буду рекомендовать друзьям) Спасибо
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Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать красивую картину. Это хороший сувенир на память. Плюс мастер-класс проходил в красивом ресторане, была
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Это было очень необычный и классный опыт! Мы рисовали в отеле Азимут на 18 этаже, здесь открывается великолепный вид на Петербург, сразу получаешь эстетическое удовольствие 😍
Мастер-класс начинается с выбора картины
Мастер-класс начинается с выбора картины
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А
Чудесный мастер-класс. Мне очень понравилась обстановка, открывается обзор на весь город, невероятная атмосфера и красота. Сам мастер-класс очень интересный, треюыющий0 усилий, силы воли и фантазии. Очень понравилось отношение наставников к участникам, очень деликатное и вежливое. Давали советы, направляли, помогали.
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Это был невероятный опыт! Я вообще не умею рисовать, раньше раскрашивала только картины по номерам. Думала, что будет сложно, и получится в итоге совсем не то, что я хочу. Но
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