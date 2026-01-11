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возможность выбрать напиток на выбор. Девушки-организаторы очень приятные и действительно мастера своего дела!



Немного разочаровало несовпадение описания мероприятия с реальностью: арт-ужин не включал в себя ужин, помещение было закрытое и вида на исторический Петербург тоже не было. В хорошую погоду мы бы сидели на веранде во дворе -колодце, что тоже интересно, но не соответствует описанию. Приходя на мастер-класс нужно заранее определиться, будете ли вы рисовать картину или красить пластикового мишку. Определиться на месте нет возможности. Было бы здорово иметь на мастер классе запасных мишек, так как не все это понимают, и не все представляют, что представляет собой покраска мишки. Кроме того, как оказалось, можно рисовать на одежде, но её нужно принести свою с собой. А ещё можно заранее выбрать фотографию/картинку, которую вы хотите нарисовать. Если бы обо всех этих вещах я знала заранее, я бы подготовилась получше. Более подробное описание со всеми деталями точно помогло бы:)



В целом в любом случае мастер-классов довольна! Есть картинки на выбор, возможность использовать разные техники при рисовании, девушки помогают и подсказывают, а в конце ты выходишь со своим личным шедевром:) Это здорово! Ну и ресторан красивый всё равно!