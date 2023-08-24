Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Идеальный план на вечер: ресторан с видом на центр города, живая музыка, дружелюбная атмосфера и творчество без границ. Так проходят наши арт-вечеринки. В группе до 30 человек вы проведёте 3 часа в одном из антуражных ресторанов. Выберете живописный сюжет и материалы — а наши художники помогут воплотить все креативные идеи. Навыки рисования не нужны — получится у каждого!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Интересно провести вечер, устроить небанальный день рождения или девичник, освоить новое хобби или просто вдохновиться атмосферой свободного творчества — вот лишь некоторые из поводов отправиться на арт-вечеринку. В стильном и уютном зале ресторана под живую музыку вы будете рисовать на холсте, одежде или игрушечных мишках Bearbrick, общаться и наслаждаться напитками. За три часа у каждого получится создать собственный шедевр. Мероприятие ведёт профессиональный художник, поэтому справятся все, даже без опыта рисования.
Что включено в стоимость
- Художественный холст 40×50 см + мольберт / фигурка мишка 23 см (в зависимости от выбранного мастер-класса)
- Экологичные акриловые краски, которые легко смываются с рук и одежды водой
- Золотой акрил и поталь в ассортименте (золотая, серебряная, красная, зелёная, голубая, черная и фиолетовая)
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
- Welcome drink: бокал вина/игристого/чай/кофе (выбор напитка на усмотрение ресторана)
- Одноразовый фартук (по запросу)
- Пакет для картины
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из представителей нашего агентства, профессиональный художник. Количество ведущих зависит от размера группы.
- При наборе группы от 12 человек во время вечеринки проводится бесплатный фотосет
в субботу в 14:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Петроградской набережной или Лермонтовском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 14:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Санкт-Петербурге
Уже более 5 лет мы занимаемся организаций арт-бранчей и арт-ужинов в видовых ресторанах Петербурга, устраиваем арт-праздники, дни рождения и корпоративы. Нас выбирают благодаря обширному каталогу сюжетов и референсов (более 3000 вариантов). Вечеринки проходят в классных локациях, где каждый чувствует себя комфортно и вдохновлённо. Участие опытных художников, индивидуальный подход к каждому гостю, высококачественные материалы и приятная душевная атмосфера — вам точно понравится!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
24 авг 2023
Это был невероятный опыт! Я вообще не умею рисовать, раньше раскрашивала только картины по номерам. Думала, что будет сложно, и получится в итоге совсем не то, что я хочу. Но девочки всё объяснили, рассказали с чего начать, как смешивать цвета, и в финале довели мою работу до совершенства. Ушла довольная с отличной картиной, которую не стыдно повесить на стену на всеобщее обозрение:) Хочу теперь сходить на такой же мастер-класс, но уже в Москве
Наталия
7 авг 2023
Это было очень необычный и классный опыт! Мы рисовали в отеле Азимут на 18 этаже, здесь открывается великолепный вид на Петербург, сразу получаешь эстетическое удовольствие 😍
Мастер-класс начинается с выбора картины для рисунка - было много разных сюжетов, точно получится подобрать картину на свой вкус и под свои цели. Каждому участнику уделялось много внимания: рассказывали с чего начать, помогали смешивать цвета, поддерживали в самых неуверенных первых движениях кистью, воплощали на холсте все пожелания. В итоге у каждого получились очень достойные работы. Сама атмосфера, творческая, расслабляющая, гостеприимная. Я была одна, но чувствовала себя очень комфортно- познакомилась с другими участниками и мы все очень мило общались и поддерживали друг друга 😃
Приятным бонусом оказалось кофе с видом! И, конечно, новое впечатление о Петербурге ❤️
Мастер-класс начинается с выбора картины для рисунка - было много разных сюжетов, точно получится подобрать картину на свой вкус и под свои цели. Каждому участнику уделялось много внимания: рассказывали с чего начать, помогали смешивать цвета, поддерживали в самых неуверенных первых движениях кистью, воплощали на холсте все пожелания. В итоге у каждого получились очень достойные работы. Сама атмосфера, творческая, расслабляющая, гостеприимная. Я была одна, но чувствовала себя очень комфортно- познакомилась с другими участниками и мы все очень мило общались и поддерживали друг друга 😃
Приятным бонусом оказалось кофе с видом! И, конечно, новое впечатление о Петербурге ❤️
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