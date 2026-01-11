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Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург

Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Идеальный план на вечер: ресторан с видом на центр города, приятная музыка, дружелюбная атмосфера и творчество без границ. Так проходят наши арт-вечеринки. Вы проведёте 3 часа в одном из антуражных ресторанов. Выберете живописный сюжет и материалы — а наши художники помогут воплотить все креативные идеи. Навыки рисования не нужны — получится у каждого!
5
11 отзывов
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург

Описание мастер-класса

Интересно провести вечер, устроить небанальный день рождения или девичник, освоить новое хобби или просто вдохновиться атмосферой свободного творчества — вот лишь некоторые из поводов отправиться на арт-вечеринку. В стильном и уютном зале ресторана под музыку вы будете рисовать на холсте, одежде или игрушечных мишках Bearbrick, общаться и наслаждаться напитками. За три часа у каждого получится создать собственный шедевр. Мероприятие ведёт профессиональный художник, поэтому справятся все, даже без опыта рисования.

Что включено в стоимость

  • Художественный холст 40×50 см + мольберт / фигурка мишка 23 см или Балун дог, Лабубу или Капибара (в зависимости от выбранного мастер-класса)
  • Экологичные акриловые краски, которые легко смываются с рук и одежды водой
  • Золотой акрил и поталь в ассортименте (золотая, серебряная, красная, зелёная, голубая, черная и фиолетовая)
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Welcome drink: бокал вина/игристого/чай/кофе (выбор напитка на усмотрение ресторана)
  • Одноразовый фартук (по запросу)
  • Пакет для картины

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из представителей нашего агентства, профессиональный художник. Количество ведущих зависит от размера группы.
  • При наборе группы от 12 человек во время вечеринки проводится бесплатный фотосет

в четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Роспись мишки bearbricks жидким акрилом3800 ₽
Роспись собачки Ballon dog жидким акрилом4000 ₽
Рисование вином3800 ₽
Роспись Лабубу, Стич или капибар4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петроградской набережной или Лермонтовском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 69 туристов
Уже более 7 лет мы занимаемся организаций арт-бранчей и арт-ужинов в видовых ресторанах Петербурга, устраиваем арт-праздники, дни рождения и корпоративы. Нас выбирают благодаря обширному каталогу сюжетов и референсов (более 3000
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вариантов). Вечеринки проходят в классных локациях, где каждый чувствует себя комфортно и вдохновлённо. Участие опытных художников, индивидуальный подход к каждому гостю, высококачественные материалы и приятная душевная атмосфера — вам точно понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Р
Прекрасная творческая активность! Мы ходили вместе с мамой. Немного переживали, справимся ли, но, оказалось, что за три часа реально нарисовать шедевры! Отдельное восхищение площадке проведения арт-бранча открывает потрясающие виды на город!
Прекрасная творческая активность! Мы ходили вместе с мамой. Немного переживали, справимся ли, но, оказалось, что за
Прекрасная творческая активность! Мы ходили вместе с мамой. Немного переживали, справимся ли, но, оказалось, что за
Прекрасная творческая активность! Мы ходили вместе с мамой. Немного переживали, справимся ли, но, оказалось, что за
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Olga
Выбрала арт-пространство по отзывам, через Трипстер. Получила от мастер класса только положительные эмоции. Девочки вежливые, спокойные, професссионалы своего дела! Обстановка релакс, когда за окном Питерский дождь! И виды с Крыши 18 супер. Приеду ещё летом и буду рекомендовать друзьям) Спасибо
Выбрала арт-пространство по отзывам, через Трипстер. Получила от мастер класса только положительные эмоции. Девочки вежливые, спокойные,
Выбрала арт-пространство по отзывам, через Трипстер. Получила от мастер класса только положительные эмоции. Девочки вежливые, спокойные,
Выбрала арт-пространство по отзывам, через Трипстер. Получила от мастер класса только положительные эмоции. Девочки вежливые, спокойные,
Выбрала арт-пространство по отзывам, через Трипстер. Получила от мастер класса только положительные эмоции. Девочки вежливые, спокойные,
Выбрала арт-пространство по отзывам, через Трипстер. Получила от мастер класса только положительные эмоции. Девочки вежливые, спокойные,
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Элина
Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать красивую картину. Это хороший сувенир на память. Плюс мастер-класс проходил в красивом ресторане, была
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возможность выбрать напиток на выбор. Девушки-организаторы очень приятные и действительно мастера своего дела!

Немного разочаровало несовпадение описания мероприятия с реальностью: арт-ужин не включал в себя ужин, помещение было закрытое и вида на исторический Петербург тоже не было. В хорошую погоду мы бы сидели на веранде во дворе -колодце, что тоже интересно, но не соответствует описанию. Приходя на мастер-класс нужно заранее определиться, будете ли вы рисовать картину или красить пластикового мишку. Определиться на месте нет возможности. Было бы здорово иметь на мастер классе запасных мишек, так как не все это понимают, и не все представляют, что представляет собой покраска мишки. Кроме того, как оказалось, можно рисовать на одежде, но её нужно принести свою с собой. А ещё можно заранее выбрать фотографию/картинку, которую вы хотите нарисовать. Если бы обо всех этих вещах я знала заранее, я бы подготовилась получше. Более подробное описание со всеми деталями точно помогло бы:)

В целом в любом случае мастер-классов довольна! Есть картинки на выбор, возможность использовать разные техники при рисовании, девушки помогают и подсказывают, а в конце ты выходишь со своим личным шедевром:) Это здорово! Ну и ресторан красивый всё равно!

Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать
Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать
Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать
Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать
Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать
Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать
Понравился мастер класс по рисованию. Было интересно поработать с профессиональными красками, кистями, учителями, которые помогли создать
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Наталия
Это было очень необычный и классный опыт! Мы рисовали в отеле Азимут на 18 этаже, здесь открывается великолепный вид на Петербург, сразу получаешь эстетическое удовольствие 😍

Мастер-класс начинается с выбора картины
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для рисунка - было много разных сюжетов, точно получится подобрать картину на свой вкус и под свои цели. Каждому участнику уделялось много внимания: рассказывали с чего начать, помогали смешивать цвета, поддерживали в самых неуверенных первых движениях кистью, воплощали на холсте все пожелания. В итоге у каждого получились очень достойные работы. Сама атмосфера, творческая, расслабляющая, гостеприимная. Я была одна, но чувствовала себя очень комфортно- познакомилась с другими участниками и мы все очень мило общались и поддерживали друг друга 😃 Приятным бонусом оказалось кофе с видом! И, конечно, новое впечатление о Петербурге ❤️

Это было очень необычный и классный опыт! Мы рисовали в отеле Азимут на 18 этаже, здесь
Это было очень необычный и классный опыт! Мы рисовали в отеле Азимут на 18 этаже, здесь
Это было очень необычный и классный опыт! Мы рисовали в отеле Азимут на 18 этаже, здесь
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А
Чудесный мастер-класс. Мне очень понравилась обстановка, открывается обзор на весь город, невероятная атмосфера и красота. Сам мастер-класс очень интересный, треюыющий0 усилий, силы воли и фантазии. Очень понравилось отношение наставников к участникам, очень деликатное и вежливое. Давали советы, направляли, помогали.
Чудесный мастер-класс. Мне очень понравилась обстановка, открывается обзор на весь город, невероятная атмосфера и красота. Сам
Чудесный мастер-класс. Мне очень понравилась обстановка, открывается обзор на весь город, невероятная атмосфера и красота. Сам
Чудесный мастер-класс. Мне очень понравилась обстановка, открывается обзор на весь город, невероятная атмосфера и красота. Сам
Чудесный мастер-класс. Мне очень понравилась обстановка, открывается обзор на весь город, невероятная атмосфера и красота. Сам
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Ольга
Это был невероятный опыт! Я вообще не умею рисовать, раньше раскрашивала только картины по номерам. Думала, что будет сложно, и получится в итоге совсем не то, что я хочу. Но
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девочки всё объяснили, рассказали с чего начать, как смешивать цвета, и в финале довели мою работу до совершенства. Ушла довольная с отличной картиной, которую не стыдно повесить на стену на всеобщее обозрение:) Хочу теперь сходить на такой же мастер-класс, но уже в Москве

Это был невероятный опыт! Я вообще не умею рисовать, раньше раскрашивала только картины по номерам. Думала,
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