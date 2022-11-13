Путешествие как искусство — следуя нашему слогану, мы рады пригласить вас на особенную экскурсию по Эрмитажу.Это персональный вход и гардероб, вечернее время без толп туристов и погружение в мир искусства

с гидом музея. Вы изучите парадные залы, шедевры Да Винчи, Тициана и Рембрандта — или озвучите другие пожелания. А после почувствуете себя искушенными петербуржцами за бокалом коктейля с закусками в видовом ресторане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие для эстетов и гурманов

Эрмитаж с интересом и без толпы

Специальный маршрут охватит все значимые залы музея и позволит увидеть прославленные шедевры с минимальным количеством переходов. Вы рассмотрите полотна Тициана, Рафаэля и Рембрандта, двух «Мадонн» Леонардо да Винчи и лоджии Рафаэля — ансамбль, сочетающий тонкость архитектуры с богатством живописи и скульптуры. И конечно, посетите Павильонный зал, чтобы полюбоваться драгоценными часами «Павлин».

Если же вы захотите, например, углубиться в изучение картин малых голландцев или увидеть древнекитайское искусство, это тоже возможно. Озвучьте ваши пожелания, и гид адаптирует маршрут.

Авторские коктейли в панорамном ресторане

В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.

Организационные детали