Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль

Музей с хранителем и авторские напитки в программе на самый взыскательный вкус (все включено)

Путешествие как искусство — следуя нашему слогану, мы рады пригласить вас на особенную экскурсию по Эрмитажу.

Это персональный вход и гардероб, вечернее время без толп туристов и погружение в мир искусства с гидом музея. Вы изучите парадные залы, шедевры Да Винчи, Тициана и Рембрандта — или озвучите другие пожелания.

А после почувствуете себя искушенными петербуржцами за бокалом коктейля с закусками в видовом ресторане.
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Путешествие для эстетов и гурманов

Эрмитаж с интересом и без толпы

Специальный маршрут охватит все значимые залы музея и позволит увидеть прославленные шедевры с минимальным количеством переходов. Вы рассмотрите полотна Тициана, Рафаэля и Рембрандта, двух «Мадонн» Леонардо да Винчи и лоджии Рафаэля — ансамбль, сочетающий тонкость архитектуры с богатством живописи и скульптуры. И конечно, посетите Павильонный зал, чтобы полюбоваться драгоценными часами «Павлин».

Если же вы захотите, например, углубиться в изучение картин малых голландцев или увидеть древнекитайское искусство, это тоже возможно. Озвучьте ваши пожелания, и гид адаптирует маршрут.

Авторские коктейли в панорамном ресторане

В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.

Организационные детали

  • На экскурсии вам не надо ничего оплачивать дополнительно, остается только наслаждаться арт-маршрутом в приятной компании
  • Экскурсию в Эрмитаже для вас проведет гид-хранитель музея, профессиональный искусствовед. Кто-то из нас (Елена или Наталья) встретит вас и проводит к специальному входу в Эрмитаж, а затем в ресторан.
  • По запросу экскурсию можно провести для группы 6-10 человек (стоимость с человека в этом случае со скидкой, уточняйте в личных сообщениях)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дворцовая площадь Д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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