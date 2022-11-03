Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Путешествие для эстетов и гурманов
Эрмитаж с интересом и без толпы
Специальный маршрут охватит все значимые залы музея и позволит увидеть прославленные шедевры с минимальным количеством переходов. Вы рассмотрите полотна Тициана, Рафаэля и Рембрандта, двух «Мадонн» Леонардо да Винчи и лоджии Рафаэля — ансамбль, сочетающий тонкость архитектуры с богатством живописи и скульптуры. И конечно, посетите Павильонный зал, чтобы полюбоваться драгоценными часами «Павлин».
Если же вы захотите, например, углубиться в изучение картин малых голландцев или увидеть древнекитайское искусство, это тоже возможно. Озвучьте ваши пожелания, и гид адаптирует маршрут.
Авторские коктейли в панорамном ресторане
В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.
Организационные детали
На экскурсии вам не надо ничего оплачивать дополнительно, остается только наслаждаться арт-маршрутом в приятной компании
Экскурсию в Эрмитаже для вас проведет гид-хранитель музея, профессиональный искусствовед. Кто-то из нас (Елена или Наталья) встретит вас и проводит к специальному входу в Эрмитаж, а затем в ресторан.
По запросу экскурсию можно провести для группы 6-10 человек (стоимость с человека в этом случае со скидкой, уточняйте в личных сообщениях)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь Д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы дружеский дуэт — Елена и Наталья — с удивительными и эксклюзивными возможностями показать вам Санкт-Петербург с особого ракурса. Елена — модный дизайнер, эксперт по имиджу и стилю; Наталья — журналист, экс-главный редактор журнала Cosmopolitan. Мы подготовили готовые решения культурно-гастрономических приключений в Санкт-Петербурге, во время которых вы откроете тайные маршруты великих музеев и театров, посетите лучшие рестораны и познакомитесь с их шеф-поварами.