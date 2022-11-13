Специальный маршрут охватит все значимые залы музея и позволит увидеть прославленные шедевры с минимальным количеством переходов. Вы рассмотрите полотна Тициана, Рафаэля и Рембрандта, двух «Мадонн» Леонардо да Винчи и лоджии Рафаэля — ансамбль, сочетающий тонкость архитектуры с богатством живописи и скульптуры. И конечно, посетите Павильонный зал, чтобы полюбоваться драгоценными часами «Павлин».
Если же вы захотите, например, углубиться в изучение картин малых голландцев или увидеть древнекитайское искусство, это тоже возможно. Озвучьте ваши пожелания, и гид адаптирует маршрут.
Авторские коктейли в панорамном ресторане
В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.
Организационные детали
На экскурсии вам не надо ничего оплачивать дополнительно, остается только наслаждаться арт-маршрутом в приятной компании
Экскурсию в Эрмитаже для вас проведет гид-хранитель музея, профессиональный искусствовед. Кто-то из нас (Елена или Наталья) встретит вас и проводит к специальному входу в Эрмитаж, а затем в ресторан.
По запросу экскурсию можно провести для группы 6-10 человек (стоимость с человека в этом случае со скидкой, уточняйте в личных сообщениях)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 105 туристов
Мы дружеский дуэт — Елена и Наталья — с удивительными и эксклюзивными возможностями показать вам Санкт-Петербург с особого ракурса. Елена — модный дизайнер, эксперт по имиджу и стилю; Наталья — читать дальшеуменьшить
журналист, экс-главный редактор журнала Cosmopolitan. Мы подготовили готовые решения культурно-гастрономических приключений в Санкт-Петербурге, во время которых вы откроете тайные маршруты великих музеев и театров, посетите лучшие рестораны и познакомитесь с их шеф-поварами.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
–
3
–
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1
–
Е
Елена
Очень понравилась сама идея: получаешь полный комплект удовольствий на вечер. Сначала интересная и необычная экскурсия по Эрмитажу с прекрасным молодым гидом Кариной, очень креативной и интересной, видишь Эрмитаж под другим читать дальшеуменьшить
углом, а потом проходишь несколько шагов и попадаешь в старинное здание- отель, возносишься на 9 этаж и вкушаешь, опять-же, креативные коктейли и закуски, при этом официанты, шеф-повара и все участники твоего отдыха тебя балуют❤️
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Оксана
Насыщенно и познавательно с приятным завершением вечера.
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К
Ксения
Мы с друзьями посетили уникальный Арт-маршрут, организаторы сделали все великолепно, учли все наши пожелания, все было продуманно до мелочей. А какая красота нас ждала на коктейле! Это точно стоит того! Просто превосходно! Очень рекомендуем.
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Ю
Юлия
Здравствуйте! Наше мероприятие состояло из двух частей: сначала была экскурсия по Эрмитажу. Начиналась она в 18 00 часов, что было очень продумано - в это время посетителей в музее немного. читать дальшеуменьшить
Искусствовед Марина, которая нас сопровождала, - просто кладезь знаний. Она рассказала нам о каждом произведении искусства, у которого мы останавливались, будь то скульптура или картина, много и подробно, с экскурсом в историю и религию. Такого в интернете не прочитаешь. После чудесной прогулки по Эрмитажу нас ждало продолжение вечера в ресторане отеля, расположенного рядом с Дворцовой площадью, с прекрасным видом из окна. Подавали необычные коктейли и изысканные закуски. Специально не напишу подробно, чтобы Вам было интересно попробовать самим.)) В итоге, вечер был необыкновенный и запоминающийся.
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И
Ирина
Всё прошло замечательно. Интересный маршрут, познавательно и не перегружен. Получили огромное удовольствие от увиденного и от общения с искусствоведом Мариной. Прекрасное завершение дня в ресторане с удивительным видом.
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Т
Татьяна
Если вы хотите получить удовольствие и яркие впечатления от прогулки по Эрмитажу с профессиональным гидом, а потом провести вечер в общении друг с другом, наслаждаясь прекрасной атмосферой чайной комнаты одного из лучших отелей Санкт-Петербурга, то в этом вам помогут Елена и Наталья. Отдельно хочу поблагодарить нашего экскурсовода по Эрмитажу - Далилу. Ещё раз спасибо!!!
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