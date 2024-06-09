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Экскурсия познакомит вас с бывшими рабочими окраинами Васильевского острова — одним из экспериментальных районов Ленинграда 1920-х годов.



Вы увидите уникальные постройки, созданные советскими архитекторами, и обсудите их роль в организации городского пространства и быта пролетариата.



Также вы научитесь читать смыслы и коды авангардной архитектуры, узнаете, как изменилась инфраструктура и репутация района в те годы.