Экскурсия познакомит вас с бывшими рабочими окраинами Васильевского острова — одним из экспериментальных районов Ленинграда 1920-х годов.
Вы увидите уникальные постройки, созданные советскими архитекторами, и обсудите их роль в организации городского пространства и быта пролетариата.
Также вы научитесь читать смыслы и коды авангардной архитектуры, узнаете, как изменилась инфраструктура и репутация района в те годы.
Вы увидите уникальные постройки, созданные советскими архитекторами, и обсудите их роль в организации городского пространства и быта пролетариата.
Также вы научитесь читать смыслы и коды авангардной архитектуры, узнаете, как изменилась инфраструктура и репутация района в те годы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- ДК им. Кирова
- Бывшую фабрику-кухню Василеостровского района
- Водонапорную башню и канатный цех завода «Красный гвоздильщик» Якова Чернихова
- Жилмассив «Металлстрой»
- Памятники советского модернизма
Описание экскурсии
Бывшая рабочая окраина на Васильевском острове — один из нескольких экспериментальных ленинградских районов 1920-х. Попытки архитекторов усовершенствовать городское пространство и по-новому организовать быт пролетария оставили для нас ряд занимательных построек. На экскурсии увидим главные архитектурные памятники и обсудим, какие задачи они решали, поймем, как читать смыслы и коды авангардной архитектуры, разберемся, как изменилась инфраструктура и репутация района в 1920-е годы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ДК им. Кирова
- Бывшую фабрику-кухню Василеостровского района
- Водонапорную башню и канатный цех завода «Красный гвоздильщик» Якова Чернихова
- Жилмассив «Металлстрой»
- Памятники советского модернизма
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большой проспект Васильевского острова, д. 83
Завершение: Средний проспект Васильевского острова, д. 74Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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