Старейший район, интеллектуальный центр, культовая кинолокация — это Васильевский остров, с которым вам предстоит познакомиться. Здесь селились купцы и фабриканты, поэты и художники — не всем ясен этот выбор… Но вы, ощутив шарм острова, лучше их поймёте. Мы пройдём по линиям и проходным дворам, поговорим о Блоке, Менделееве, Куинджи и других личностях, связанных с островом.

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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по местам, где жили богатейшие купцы Российской империи, интеллектуалы, немцы и французы. Отыщем дворы, где снимались сцены из «Брата». Вы оцените строгую планировку улиц, линий В. О., сквозь которую жители проложили «народные тропы» через проходные дворы — это настоящий лабиринт! А гид дополнит погружение в атмосферу «Васьки» любопытными деталями из истории.

Вы узнаете:

в честь какого Василия назван остров и где находится старейший дом Петербурга;

как могла бы выглядеть типовая застройка времён Петра I;

как грузины связаны с островом и при чём тут В. Маяковский;

почему жителям аптекарского квартала мерещились грифоны;

как можно разбогатеть на пастиле и построить дом, не уступающий интерьером Эрмитажу;

где до Эрмитажа хранилась одна из картин Леонардо да Винчи;

где можно пообщаться с прямыми потомками дворян;

как начинала карьеру Анна Ахматова и как необычно отдыхала от стихосложения в свободное время;

каково жить в частном доме в самом центре города;

и многое другое!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Её проведёт для вас один из гидов нашей команды.