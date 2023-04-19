Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе

Разведать все самые интересные места и погрузиться в историю старинного района

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Старейший район, интеллектуальный центр, культовая кинолокация — это Васильевский остров, с которым вам предстоит познакомиться.

Здесь селились купцы и фабриканты, поэты и художники — не всем ясен этот выбор… Но вы, ощутив шарм острова, лучше их поймёте.

Мы пройдём по линиям и проходным дворам, поговорим о Блоке, Менделееве, Куинджи и других личностях, связанных с островом.
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
Пешком по Васильевскому острову - в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по местам, где жили богатейшие купцы Российской империи, интеллектуалы, немцы и французы. Отыщем дворы, где снимались сцены из «Брата». Вы оцените строгую планировку улиц, линий В. О., сквозь которую жители проложили «народные тропы» через проходные дворы — это настоящий лабиринт! А гид дополнит погружение в атмосферу «Васьки» любопытными деталями из истории.

Вы узнаете:

  • в честь какого Василия назван остров и где находится старейший дом Петербурга;
  • как могла бы выглядеть типовая застройка времён Петра I;
  • как грузины связаны с островом и при чём тут В. Маяковский;
  • почему жителям аптекарского квартала мерещились грифоны;
  • как можно разбогатеть на пастиле и построить дом, не уступающий интерьером Эрмитажу;
  • где до Эрмитажа хранилась одна из картин Леонардо да Винчи;
  • где можно пообщаться с прямыми потомками дворян;
  • как начинала карьеру Анна Ахматова и как необычно отдыхала от стихосложения в свободное время;
  • каково жить в частном доме в самом центре города;
  • и многое другое!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Её проведёт для вас один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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