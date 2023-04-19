Разведать все самые интересные места и погрузиться в историю старинного района
Старейший район, интеллектуальный центр, культовая кинолокация — это Васильевский остров, с которым вам предстоит познакомиться.
Здесь селились купцы и фабриканты, поэты и художники — не всем ясен этот выбор… Но вы, ощутив шарм острова, лучше их поймёте.
Мы пройдём по линиям и проходным дворам, поговорим о Блоке, Менделееве, Куинджи и других личностях, связанных с островом.
Здесь селились купцы и фабриканты, поэты и художники — не всем ясен этот выбор… Но вы, ощутив шарм острова, лучше их поймёте.
Мы пройдём по линиям и проходным дворам, поговорим о Блоке, Менделееве, Куинджи и других личностях, связанных с островом.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по местам, где жили богатейшие купцы Российской империи, интеллектуалы, немцы и французы. Отыщем дворы, где снимались сцены из «Брата». Вы оцените строгую планировку улиц, линий В. О., сквозь которую жители проложили «народные тропы» через проходные дворы — это настоящий лабиринт! А гид дополнит погружение в атмосферу «Васьки» любопытными деталями из истории.
Вы узнаете:
- в честь какого Василия назван остров и где находится старейший дом Петербурга;
- как могла бы выглядеть типовая застройка времён Петра I;
- как грузины связаны с островом и при чём тут В. Маяковский;
- почему жителям аптекарского квартала мерещились грифоны;
- как можно разбогатеть на пастиле и построить дом, не уступающий интерьером Эрмитажу;
- где до Эрмитажа хранилась одна из картин Леонардо да Винчи;
- где можно пообщаться с прямыми потомками дворян;
- как начинала карьеру Анна Ахматова и как необычно отдыхала от стихосложения в свободное время;
- каково жить в частном доме в самом центре города;
- и многое другое!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Её проведёт для вас один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 5763 экскурсии для 9476 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Все началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое теплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас на наших экскурсиях!
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