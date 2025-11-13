Мои заказы

Быт или не быт?

Окунуться в Петербург времён 1930-х годов и исследовать жилмассивы
Авангардную архитектуру часто упрекают в бездушии и убогости. Но именно этот период стал воплощением мечты о простой жизни и созидательном труде. Одним из эпицентров жилищного строительства в Ленинграде стала Выборгская сторона. К середине 1930-х в жилмассивах проживало уже около 15 000 человек — целый город в городе. Отправимся его исследовать?
Быт или не быт?© Вероника
Быт или не быт?© Вероника
Быт или не быт?© Вероника

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Три проекта ленинградских жилмассивов: Дом специалистов, Городок текстильщиков, Батенинский жилмассив
  • Домовую церковь, расположенную в котельной
  • Утопающую в зелени Диагональную улицу
  • Контрасты современной и авангардной архитектуры

Вы узнаете:

  • Как зарождались первые проекты жилья по типу «города-сада»
  • Почему Выборгская сторона стала одним из эпицентров строительства жилья для рабочих
  • Какой была повседневность рабочего класса
  • Сколько блюд можно было приготовить из капусты в 1930-е годы
  • Какие необычные наименования мыла существовали
  • Как в эпоху авангарда колористика стала одним из инструментов для создания художественного образа

И о многом другом!

в понедельник в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Лесная»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Я дипломированный гид, житель Невского района, в котором проходит одна из моих экскурсий. Моя миссия - показать и рассказать о непопулярных и «причёсанных» местах Санкт-Петербурга. Ведь в этих местах зачастую скрывается невероятная история жизни такого непростого организма, как город.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

