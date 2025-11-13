Авангардную архитектуру часто упрекают в бездушии и убогости. Но именно этот период стал воплощением мечты о простой жизни и созидательном труде. Одним из эпицентров жилищного строительства в Ленинграде стала Выборгская сторона. К середине 1930-х в жилмассивах проживало уже около 15 000 человек — целый город в городе. Отправимся его исследовать?
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Три проекта ленинградских жилмассивов: Дом специалистов, Городок текстильщиков, Батенинский жилмассив
- Домовую церковь, расположенную в котельной
- Утопающую в зелени Диагональную улицу
- Контрасты современной и авангардной архитектуры
Вы узнаете:
- Как зарождались первые проекты жилья по типу «города-сада»
- Почему Выборгская сторона стала одним из эпицентров строительства жилья для рабочих
- Какой была повседневность рабочего класса
- Сколько блюд можно было приготовить из капусты в 1930-е годы
- Какие необычные наименования мыла существовали
- Как в эпоху авангарда колористика стала одним из инструментов для создания художественного образа
И о многом другом!
в понедельник в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Лесная»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Я дипломированный гид, житель Невского района, в котором проходит одна из моих экскурсий. Моя миссия - показать и рассказать о непопулярных и «причёсанных» местах Санкт-Петербурга. Ведь в этих местах зачастую скрывается невероятная история жизни такого непростого организма, как город.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Авангард Петербурга 20-х годов
Погулять по рабочему району, созданному авангардистами, и выяснить планы индустриализации
Начало: У станции метро «Нарвская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 9500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Старый Новый год: душевная экскурсия по центру Петербурга
Поговорить о традициях светлых праздников до 1918 года
Начало: В районе Казанского собора
2 дек в 11:00
5 дек в 11:00
1080 ₽
1200 ₽ за человека