В Санкт-Петербурге как нигде чувствуется колесо истории. Северная столица предстает перед нами всей своей красотой неповторимой мозаики архитектурных стилей.
Среди зданий Санкт-Петербурга можно насчитать около пятнадцати архитектурных стилей, но мы рассмотрим удивляющую многих архитектуру XXI века и узнаем много нового о городе.
Среди зданий Санкт-Петербурга можно насчитать около пятнадцати архитектурных стилей, но мы рассмотрим удивляющую многих архитектуру XXI века и узнаем много нового о городе.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Архитектура Санкт-Петербурга Среди зданий Санкт-Петербурга можно насчитать около пятнадцати архитектурных стилей. Основные — петровское барокко, елизаветинское барокко, классицизм, ампир, эклектика, модерн, конструктивизм. А что же в XXI веке нового? Архитектура Петербурга XXI века способна поразить многих туристов, даже если они очень опытные путешественники. Хотя единого стиля или ведущего направления в современной архитектуре нет. К зданиям, которые выделяются как уникальные, можно отнести Бизнес-центр «Бенуа», Вторую сцену Мариинского театра, ТК «Штрих-код», Новую сцену Александринского театра, Газпром Арену, Лахта-центр и другие. Увлекательное путешествие с историей На этой экскурсии мы затронем темы о продуманности регулярной застройки, соразмерности городских ансамблей, гармонии различных стилей сочетании столичного и регионального складов ума и вовлечение природы в единую агломерацию. Что ждет архитектуру Северной столицы в будущем? Как город будет выглядеть через 20 или 50 лет? Вот, о чём можно будет подумать вместе с нами на экскурсии в окружении красивейших мест Петербурга. Важная информация:
Можно взять с собой питьевую воду и перекус.
Экскурсия в определённые даты по согласованию с организатором.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новая сцена Мариинского театра
- Невская Ратуша
- Лахта-центр
- Газпром Арена
- Севкабель Порт
- Трасса Западный скоростной диаметр
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, 2, киоск «Турсервис»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые даты по согласованию с организатором.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Можно взять с собой питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Соборная мечеть в Петербурге: история и архитектура
Расшифровываем сказочный сон о Средневековом Востоке, что снится городу на северных широтах
Начало: В районе СТ.М. Горьковская
20 дек в 11:30
25 дек в 11:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург в стиле модерн
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры Петербурга начала 20 века и узнайте о событиях, изменивших историю города
Начало: У метро «Пушкинская»
2 дек в 14:00
3 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Петербург в деталях: доходные дома, стили и парадные лестницы - жемчужины архитектуры
Начало: Колокольная ул д 1
Расписание: Ежедневно 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
765 ₽
900 ₽ за человека