Архитектура Санкт-Петербурга Среди зданий Санкт-Петербурга можно насчитать около пятнадцати архитектурных стилей. Основные — петровское барокко, елизаветинское барокко, классицизм, ампир, эклектика, модерн, конструктивизм. А что же в XXI веке нового? Архитектура Петербурга XXI века способна поразить многих туристов, даже если они очень опытные путешественники. Хотя единого стиля или ведущего направления в современной архитектуре нет. К зданиям, которые выделяются как уникальные, можно отнести Бизнес-центр «Бенуа», Вторую сцену Мариинского театра, ТК «Штрих-код», Новую сцену Александринского театра, Газпром Арену, Лахта-центр и другие. Увлекательное путешествие с историей На этой экскурсии мы затронем темы о продуманности регулярной застройки, соразмерности городских ансамблей, гармонии различных стилей сочетании столичного и регионального складов ума и вовлечение природы в единую агломерацию. Что ждет архитектуру Северной столицы в будущем? Как город будет выглядеть через 20 или 50 лет? Вот, о чём можно будет подумать вместе с нами на экскурсии в окружении красивейших мест Петербурга. Важная информация:

Можно взять с собой питьевую воду и перекус.