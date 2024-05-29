1 чел.
По популярности
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Групповая
1 час 27 минут
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
1 час
По современному Петербургу - на ретроскутере
Начало: СТ.М. Крестовский остров
Расписание: По будням в 19:30. По выходным в 13:00, 15:00, 17:00
9 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00.
7 июля в 21:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- ЛЛариса28 мая 2024Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
- ДДмитрий28 мая 2024Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.
- ВВероника26 мая 2024Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!
- ЕЕлена25 мая 2024Впервые прокатились под парусом, прогулка вышла атмосферная! На закате прекрасные виды на панораму города, шум воды, морские просторы. Приятно было находиться на ухоженной яхте в позитивной компании. Спасибо организаторам за приятный вечер!
- ООльга24 мая 2024Понравилось все, кроме стоимости напитков. Водка и молочный коктейль в одной цене-это абсурд. А так что хотела~ получила. Спасибо!
- ССергей22 сентября 2023Прекрасная организация прогулки 👍 Забота и компетентность Елены и капитана Александра. Только положительные эмоции!
- ССергей11 сентября 2023Все прошло отлично! Поездка очень понравилась, спасибо большое организаторам🙏🏻🔥
- ТТатьяна25 августа 2023Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"Очень понравилась, посмотрели даже больше чем планировали: не смотря на большое количество объектов - не утомительно. Четко спланирован маршрут, много новой информации
- ЛЛев17 августа 2023Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"Прекрасная, насыщенная экскурсия! Съездить на комфортабельном автобусе и в новую Голландию, и к Лахте/Зениту, и в Севкабельпорт, и в Эрарту
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Газпром Арена»
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