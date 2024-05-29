Газпром Арена – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 12 экскурсий в категории «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Круиз
1 час 45 минут
337 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800 за человека
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Прогулка под парусом по Финскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
102 отзыва
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500 за человека
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 27 минут
1384 отзыва
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600 за человека
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
198 отзывов
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800 за человека
По современному Петербургу - на ретроскутере
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
1 час
1 отзыв
По современному Петербургу - на ретроскутере
Начало: СТ.М. Крестовский остров
Расписание: По будням в 19:30. По выходным в 13:00, 15:00, 17:00
9 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 800 за человека
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00.
7 июля в 21:00
9 000 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    29 мая 2024
    Северные острова, каналы и развод мостов
    Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
  • Л
    Лариса
    28 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
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    красивое музыкальное сопровождение (саксофон). Спасибо музыканту!!! 2. уютная атмосфера на корабле. 3. Хорошее обслуживание по заказу. Спасибо. Удачи и процветания вашей "Корюшке" и ВСЕМ ее сотрудникам!

  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
    Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.
  • В
    Вероника
    26 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Прогулка под парусом по Финскому заливу
    Впервые прокатились под парусом, прогулка вышла атмосферная! На закате прекрасные виды на панораму города, шум воды, морские просторы. Приятно было находиться на ухоженной яхте в позитивной компании. Спасибо организаторам за приятный вечер!
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Понравилось все, кроме стоимости напитков. Водка и молочный коктейль в одной цене-это абсурд. А так что хотела~ получила. Спасибо!
  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Прогулка под парусом по Финскому заливу
    Прекрасная организация прогулки 👍 Забота и компетентность Елены и капитана Александра. Только положительные эмоции!
  • С
    Сергей
    11 сентября 2023
    Прогулка под парусом по Финскому заливу
    Все прошло отлично! Поездка очень понравилась, спасибо большое организаторам🙏🏻🔥
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2023
    Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"
    Очень понравилась, посмотрели даже больше чем планировали: не смотря на большое количество объектов - не утомительно. Четко спланирован маршрут, много новой информации
  • Л
    Лев
    17 августа 2023
    Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта"
    Прекрасная, насыщенная экскурсия! Съездить на комфортабельном автобусе и в новую Голландию, и к Лахте/Зениту, и в Севкабельпорт, и в Эрарту
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    и все это с минимальными физическими усилиями за один день в компании с ПОТРЯСАЮЩИМ гидом- экскурсоводом Покровской Анастасией. Грамотная (!!!!) речь (просто мёд), легкий юмор, интереснейший исторический экскурс, неравнодушие к Городу, к его прошлому, настоящему и будущему. 70% удачной экскурсии - экскурсовод. В данном случае все 100! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Газпром Арена»

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  1. Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
  2. Северные острова, каналы и развод мостов
  3. Прогулка под парусом по Финскому заливу
  4. Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
  5. Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Газпром Арена" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 600 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 2543 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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