А Анжелика Северные острова, каналы и развод мостов Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.

Л Лариса Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой читать дальше красивое музыкальное сопровождение (саксофон). Спасибо музыканту!!! 2. уютная атмосфера на корабле. 3. Хорошее обслуживание по заказу. Спасибо. Удачи и процветания вашей "Корюшке" и ВСЕМ ее сотрудникам! Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.

Д Дмитрий Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.

В Вероника Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!

Е Елена Прогулка под парусом по Финскому заливу Впервые прокатились под парусом, прогулка вышла атмосферная! На закате прекрасные виды на панораму города, шум воды, морские просторы. Приятно было находиться на ухоженной яхте в позитивной компании. Спасибо организаторам за приятный вечер!

О Ольга Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой Понравилось все, кроме стоимости напитков. Водка и молочный коктейль в одной цене-это абсурд. А так что хотела~ получила. Спасибо!

С Сергей Прогулка под парусом по Финскому заливу Прекрасная организация прогулки 👍 Забота и компетентность Елены и капитана Александра. Только положительные эмоции!

С Сергей Прогулка под парусом по Финскому заливу Все прошло отлично! Поездка очень понравилась, спасибо большое организаторам🙏🏻🔥

Т Татьяна Автобусная экскурсия "Новая география Петербурга"+ музей современного искусства "Эрарта" Очень понравилась, посмотрели даже больше чем планировали: не смотря на большое количество объектов - не утомительно. Четко спланирован маршрут, много новой информации