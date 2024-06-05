Севкабель Порт – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, цены от 1 440 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Новый облик Петербурга: современность встречает историю
Приглашаем на уникальное путешествие по современному и историческому Петербургу, полное открытий и впечатлений
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350 за всё до 5 чел.
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
Пройтись по знаковым местам креативной жизни Северной столицы
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
7 200 за всё до 4 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
142 отзыва
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Креативные пространства Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
9 июня в 18:00
19 июня в 13:00
6 670 за всё до 4 чел.
Четыре эпохи Васильевского острова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Экскурсия по Васильевскому острову: путешествие через эпохи
Загляните в уникальный мир Васильевского острова: от петровских времен до современной архитектуры
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350 за всё до 5 чел.
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400 за человека
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Исследовать три креативных пространства, найти детали из прошлого и узнать историю территорий
Начало: На Кожевенной линии, 40
9 июня в 11:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
3 400 за человека
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
10 июня в 18:00
17 июня в 18:00
15 000 за всё до 10 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Закат в порту на катере
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Закат в порту на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
16001 440 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
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    и мой муж очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. PS. в качестве бонуса отличные, профессиональные фото от Кирилла.

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Экскурсовод Алена,потрясающий рассказчик. Нас было двое и нам провели полноценную экскурсию. Так же водителю - респект! Вел автобус аккуратно и не резко, спокойно относился к нашим просьбам. Однозначно,рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Экскурсия действительно получилась идеальной, 3 часа пролетели очень быстро, ни минуты не жалеем о потраченной сумме! Во- первых,я была в
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    компании мамы уже в возрасте и дочери 9 лет, нужен был комфорт передвижения, чтобы в первый же день не потратить все силы, во-вторых оправдались ожидания по поводу подачи информации, дочери было совершенно не скучно и нам интересно! В-третьих, Кирилл очень приятный, коммуникативный, позитивный и неординарный молодой человек. В-четвертых, профессиональный фотограф и благодаря ему у нас отличные фотки с поездки. Спасибо, Кирилл, огромное, будем Вас рекомендовать обязательно!

    Экскурсия действительно получилась идеальной, 3 часа пролетели очень быстро, ни минуты не жалеем о потраченной сумме!
  • Н
    Нина
    26 мая 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Всё очень понравилось! Непринужденная прогулка, вкусный перекус и по итогу отличные фотографии. Что может быть лучше!
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
    Мы были у Кирилла на экскурсии по креативным пространствам Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель. Всё в целом понравилось, рекомендуем Кирилла как хорошего рассказчика, а данные пространства - как интересные места для отдыха в СПб.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
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    Так вот, если хотите посмотреть на красоты Питера глазами влюбленного в свой город и в свое дело профессионала, да еще и в лице очаровательной Марии, то вам сюда! Кажется, что нет темы и вопроса, на который Мария не смогла бы ответить и рассказать. Не хватает отведенного времени. И это при том, что всю экскурсию Мария проводит находясь за рулем своего комфортабельного автомобиля. Такого Питера мы еще не видели! Хотите прекрасных впечатлений надолго? Обращайтесь к Марии!!! Мария, огромное Вам спасибо за незабываемые почти 4 часа!!!

    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
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    и парки - всё это и многое-многое другое ждёт вас. Мария - эрудированный и внимательный гид, мечта любого экскурсанта. Поездка была интересной, комфортной и, надеюсь, не последней)

  • И
    Инна
    12 мая 2024
    Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
    Очень понравилась экскурсия, достаточно необычно и неизбитые маршруты. Антон молодец и в данной теме, и вообще по любым вопросам о Питере ориентирован. Рекомендую однозначно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Севкабель Порт»

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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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