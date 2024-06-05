1 чел.
По популярности
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новый облик Петербурга: современность встречает историю
Приглашаем на уникальное путешествие по современному и историческому Петербургу, полное открытий и впечатлений
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
Пройтись по знаковым местам креативной жизни Северной столицы
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
7 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
9 июня в 18:00
19 июня в 13:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Васильевскому острову: путешествие через эпохи
Загляните в уникальный мир Васильевского острова: от петровских времен до современной архитектуры
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Исследовать три креативных пространства, найти детали из прошлого и узнать историю территорий
Начало: На Кожевенной линии, 40
9 июня в 11:00
19 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
10 июня в 18:00
17 июня в 18:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Закат в порту на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
16001 440₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
- ИИрина4 июня 2024Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
- ЕЕкатерина29 мая 2024Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
- ГГалина27 мая 2024Экскурсовод Алена,потрясающий рассказчик. Нас было двое и нам провели полноценную экскурсию. Так же водителю - респект! Вел автобус аккуратно и не резко, спокойно относился к нашим просьбам. Однозначно,рекомендую.
- ЮЮлия26 мая 2024Экскурсия действительно получилась идеальной, 3 часа пролетели очень быстро, ни минуты не жалеем о потраченной сумме! Во- первых,я была в
- ННина26 мая 2024Всё очень понравилось! Непринужденная прогулка, вкусный перекус и по итогу отличные фотографии. Что может быть лучше!
- ААнна24 мая 2024Мы были у Кирилла на экскурсии по креативным пространствам Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель. Всё в целом понравилось, рекомендуем Кирилла как хорошего рассказчика, а данные пространства - как интересные места для отдыха в СПб.
- ЮЮлия16 мая 2024В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
- ССветлана16 мая 2024Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
- ИИнна12 мая 2024Очень понравилась экскурсия, достаточно необычно и неизбитые маршруты. Антон молодец и в данной теме, и вообще по любым вопросам о Питере ориентирован. Рекомендую однозначно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Севкабель Порт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Севкабель Порт" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 440 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 646 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Севкабель Порт», 646 ⭐ отзывов, цены от 1440₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август