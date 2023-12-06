Предлагаю вам вместе окунуться в Питерский андеграунд, пройтись по центральным дворам, которые скрывают много интересного: это и стрит-арт и необычные скрытые от глаз прохожих интересные пространства: места с кафе и барами, мини фэшн магазинчиками и многое другое.
Ближайшие даты:
6
дек
дек
7
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Итальянская улица — Итальянский дворик
- Литейный проспект — граффити двор
- Пушкинская улица — Элегия
- Лиговский проспект — Эбби роуд
Описание
Что вас ожидает: В процессе 2-х часовой прогулки нас ждет 20 дворов, много стрит арт объектов. Вы обязательно ощутите всю таинственность и загадочность этого города. Почувствуйте мой Петербург и станьте его частью!
Каждый день с 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Итальянская, д. 5 (ориентир Art gallery)Завершение: Лиговский проспект, д. 47
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
30%
Групповая
2 часа
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Через старинные детали и колорит проходных дворов почувствовать атмосферу «ускользающего Петербурга»
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
1100770₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
у станции метро «Петроградская»
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
990792₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
на Итальянской улице
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
от 3 900₽ за всё до 2 чел.