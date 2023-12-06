Авторская прогулка по стрит-арт дворам

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге
Предлагаю вам вместе окунуться в Питерский андеграунд, пройтись по центральным дворам, которые скрывают много интересного: это и стрит-арт и необычные скрытые от глаз прохожих интересные пространства: места с кафе и барами, мини фэшн магазинчиками и многое другое.
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Авторская прогулка по стрит-арт дворам
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
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12
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Итальянская улица — Итальянский дворик
  • Литейный проспект — граффити двор
  • Пушкинская улица — Элегия
  • Лиговский проспект — Эбби роуд

Описание

Что вас ожидает: В процессе 2-х часовой прогулки нас ждет 20 дворов, много стрит арт объектов. Вы обязательно ощутите всю таинственность и загадочность этого города. Почувствуйте мой Петербург и станьте его частью!

Каждый день с 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Итальянская, д. 5 (ориентир Art gallery)
Завершение: Лиговский проспект, д. 47
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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