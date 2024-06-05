С Светлана Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.

Е Екатерина Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка читать дальше Павлова и Чаплин, Маяковский, Колизей, милые котики и диковинные человечки, Алиса, Горшок, клуб 27 и много-много других персонажей оживают на стенах дворов. Никогда бы столько не увидели и не узнали за два часа. Это как раз то, чего мы ожидали, без лишнего академизма, весело, интересно, необычно и разнообразно. Спасибо Татьяне, и спасибо всем тем людям, которые делают такую красоту, радуя и удивляя. Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,

В Вадим Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка Обязательно включить каждому в программу знакомства и изучения Санкт-Петербурга. Татьяна очень позитивный и приятный человек. Спасибо Татьяне огромное и удачи, желаю поделиться стрит-артом Питера с большим количеством людей.

О Ольга Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески Отличная экскурсия для тех, кто хочет альтернативный взгляд на Питер. Локации, которые самому сложно обнаружить.

В Владмир Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур читать дальше к граффити. Научил понимать цели, стили, авторские приёмы, замечать то чего раньше вообще не видел. Дал интересные истории и поделился личным опытом. Познакомил с питерской знаменитостью Нельсоном. Завершение экскурсии около "Камчатки" - очень приятный сюрприз. Спасибо! Были на экскурсии 29 апреля. Семён не только научил различать категории уличного искусства, но и в корне изменил моё отношение

Т Татьяна Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны! Со стороны очень интересной «изнанки». Точно будем повторять похожие выходы в Питере!

О Ольга Авторская прогулка по стрит-арт дворам Прогулялись с Татьяной, всё прекрасно и интересно

Т Татьяна Авторская прогулка по стрит-арт дворам Добрый вечер, Татьяна. Были всей семьей на экскурсии по стрит-арту. Как мы говорили, дочка сделала проект по следам Вашего маршрута, добавила другие места и сегодня защитила его с отличием в школе.) Хотим выразить Вам благодарность!!)

А Алина Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)