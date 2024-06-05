1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
«Я расскажу о зарождении граффити и о том, когда и откуда стрит-арт пришел в наш город»
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Отыскать на улицах города работы современных художников и познакомиться с их творчеством
Начало: На Литейном проспекте 60
«Уличное искусство — это не только граффити»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт на Петроградке
Услышать историю уличного искусства, рассмотреть интересные граффити и узнать, что потерял город
Начало: В районе станции метро Спортивная
«Прогулка по необычному маршруту Петроградской стороны с погружением в удивительную историю культуры граффити в мире»
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
Погулять по Петроградской стороне и расшифровать местное уличное искусство
Начало: в районе м. Петроградская
«В лабиринтах дворов сохранились гаражи, за которыми зарождалась петербургская культура граффити и хип-хопа»
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
от 3 500₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,
- ВВадим3 июня 2024Обязательно включить каждому в программу знакомства и изучения Санкт-Петербурга. Татьяна очень позитивный и приятный человек. Спасибо Татьяне огромное и удачи, желаю поделиться стрит-артом Питера с большим количеством людей.
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия для тех, кто хочет альтернативный взгляд на Питер. Локации, которые самому сложно обнаружить.
- ВВладмир17 мая 2024Были на экскурсии 29 апреля. Семён не только научил различать категории уличного искусства, но и в корне изменил моё отношение
- ТТатьяна14 мая 2024Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны! Со стороны очень интересной «изнанки». Точно будем повторять похожие выходы в Питере!
- ООльга30 января 2024Авторская прогулка по стрит-арт дворамПрогулялись с Татьяной, всё прекрасно и интересно
- ТТатьяна10 ноября 2023Авторская прогулка по стрит-арт дворамДобрый вечер, Татьяна. Были всей семьей на экскурсии по стрит-арту. Как мы говорили, дочка сделала проект по следам Вашего маршрута, добавила другие места и сегодня защитила его с отличием в школе.) Хотим выразить Вам благодарность!!)
- ААлина6 ноября 2023Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
- ФФедор30 октября 2023Очень благодарен Сёме за такую познавательную и интересную экскурсию. Был на экскурсии со своим 16-летним сыном, он был в восторге! Хочется
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Граффити и уличное искусство»
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