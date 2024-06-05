Граффити и стрит-арт Санкт-Петербурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Граффити и уличное искусство» в Санкт-Петербурге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
«Я расскажу о зарождении граффити и о том, когда и откуда стрит-арт пришел в наш город»
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290 за всё до 10 чел.
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Отыскать на улицах города работы современных художников и познакомиться с их творчеством
Начало: На Литейном проспекте 60
«Уличное искусство — это не только граффити»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Стрит-арт на Петроградке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Стрит-арт на Петроградке
Услышать историю уличного искусства, рассмотреть интересные граффити и узнать, что потерял город
Начало: В районе станции метро Спортивная
«Прогулка по необычному маршруту Петроградской стороны с погружением в удивительную историю культуры граффити в мире»
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 2 чел.
Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
Погулять по Петроградской стороне и расшифровать местное уличное искусство
Начало: в районе м. Петроградская
«В лабиринтах дворов сохранились гаражи, за которыми зарождалась петербургская культура граффити и хип-хопа»
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
от 3 500 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,
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    Павлова и Чаплин, Маяковский, Колизей, милые котики и диковинные человечки, Алиса, Горшок, клуб 27 и много-много других персонажей оживают на стенах дворов. Никогда бы столько не увидели и не узнали за два часа. Это как раз то, чего мы ожидали, без лишнего академизма, весело, интересно, необычно и разнообразно. Спасибо Татьяне, и спасибо всем тем людям, которые делают такую красоту, радуя и удивляя.

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Обязательно включить каждому в программу знакомства и изучения Санкт-Петербурга. Татьяна очень позитивный и приятный человек. Спасибо Татьяне огромное и удачи, желаю поделиться стрит-артом Питера с большим количеством людей.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
    Отличная экскурсия для тех, кто хочет альтернативный взгляд на Питер. Локации, которые самому сложно обнаружить.
  • В
    Владмир
    17 мая 2024
    Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
    Были на экскурсии 29 апреля. Семён не только научил различать категории уличного искусства, но и в корне изменил моё отношение
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    к граффити. Научил понимать цели, стили, авторские приёмы, замечать то чего раньше вообще не видел. Дал интересные истории и поделился личным опытом. Познакомил с питерской знаменитостью Нельсоном. Завершение экскурсии около "Камчатки" - очень приятный сюрприз. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
    Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны! Со стороны очень интересной «изнанки». Точно будем повторять похожие выходы в Питере!
    Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!Потрясающая экскурсия! Очень интересно, нетривиально, познавательно и при этом легко! Вы увидите Питер с другой стороны!
  • О
    Ольга
    30 января 2024
    Авторская прогулка по стрит-арт дворам
    Прогулялись с Татьяной, всё прекрасно и интересно
  • Т
    Татьяна
    10 ноября 2023
    Авторская прогулка по стрит-арт дворам
    Добрый вечер, Татьяна. Были всей семьей на экскурсии по стрит-арту. Как мы говорили, дочка сделала проект по следам Вашего маршрута, добавила другие места и сегодня защитила его с отличием в школе.) Хотим выразить Вам благодарность!!)
  • А
    Алина
    6 ноября 2023
    Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
    Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
    Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)Для меня, как для любителя пеших прогулок, уличного искусства и поэзии серебряного века, всё сошлось. Рекомендую, только дождевик не забывайте, как я)
  • Ф
    Федор
    30 октября 2023
    Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
    Очень благодарен Сёме за такую познавательную и интересную экскурсию. Был на экскурсии со своим 16-летним сыном, он был в восторге! Хочется
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    отметить, что преподносилась информация Сёмой в очень доступной форме, в интересными фактами. Видно, что Сёма очень увлеченный молодой человек, с ним интересно общаться всем: и взрослым и более юным участникам) От души желаю Сёме развития и благополучия!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Граффити и уличное искусство»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
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  2. Набережная
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Граффити и уличное искусство" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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