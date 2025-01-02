Во время прогулки мы заглянем в коммунальную квартиру, где жил Сергей Довлатов, чтобы ощутить дух ушедшей эпохи и попробовать напитки, вдохновлённые этой эпохой.
Также зайдём в несколько уникальных заведений, где каждый напиток (от классических настоек — до авторских коктейлей) расскажет свою историю. И обязательно поговорим о жизни богемы Серебряного века!
Также зайдём в несколько уникальных заведений, где каждый напиток (от классических настоек — до авторских коктейлей) расскажет свою историю. И обязательно поговорим о жизни богемы Серебряного века!
Описание экскурсии
- Вы узнаете, почему рюмочные стали символом Петербурга и как их традиции живут до сих пор.
- Поговорим о петербургской богеме Серебряного века — о местах встреч Северянина, Маяковского, Есенина, Бальмонта и о том, как эти заведения вдохновляли великих поэтов.
- Обсудим, как тусовки стиляг, рокеры и Ленинградский рок-клуб стали неотъемлемой частью городских легенд, а улица Рубинштейна — центром барной культуры в 2010-е годы.
- Погрузимся в эпоху сухого закона — 80-х в СССР, 30-х в Америке и времён революции в России — и обсудим, как появились спикизи-бары и их скрытая магия.
- И конечно, заглянем в коммуналку, где когда-то жил Сергей Довлатов. Вспомним его судьбу и творчество и продегустируем напитки, вдохновлённые эпохой позднего СССР.
Организационные детали
- Это программа 18+.
- В стоимость включены 5 гостевых шотов. Остальные напитки вы можете приобрести самостоятельно по желанию.
- По запросу проведём для вас эту экскурсию в индивидуальном формате (до 7 человек), стоимость — 4000 ₽ за чел. Все детали можно обсудить в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостинный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2311 туристов
Меня зовут Денис. Я представляю команду молодых гидов, выросших в Петербурге и по-настоящему увлечённых им. Уже более 3 лет мы проводим необычные экскурсии. В лёгком, душевном формате стараемся раскрыть любимый город с разных сторон!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маринина
2 янв 2025
Гид Денис сделал вечер всей экскурсии. Спасибо
З
Зоя
1 янв 2025
Денис великолепен. Экскурсия прошла как театральное представление. Много исторической информации. Все рекомендации по местам где выпить и что оказались удачными.
Д
Дарья
26 дек 2024
Отличная экскурсия! Живу в Петербурге не первый год, но впервые решила попробовать такой дегустационно развлекательный формат) Экскурсовод Денис рассказал о истории барной культуры Петербурга и мира, об архитектуре зданий и о кутежниках разных эпох, увлекательно. Приятные бары с разной атмосферой, отличная компания из других участников экскурсии. Рекомендую
Наталья
9 дек 2024
Смело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные истории от Дениса на разнообразные темы! Ни один вопрос не остался без ответа, ни одна настойка не была не выпита:). В общем было, интересно, весело и комфортно! Денис прекрасно рассказывает, много знает, увлечен культурой города и историей.
Отличный формат вечерней экскурсии - прогулки!
Отличный формат вечерней экскурсии - прогулки!
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