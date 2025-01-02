М Маринина Гид Денис сделал вечер всей экскурсии. Спасибо

З Зоя Денис великолепен. Экскурсия прошла как театральное представление. Много исторической информации. Все рекомендации по местам где выпить и что оказались удачными.

Д Дарья Отличная экскурсия! Живу в Петербурге не первый год, но впервые решила попробовать такой дегустационно развлекательный формат) Экскурсовод Денис рассказал о истории барной культуры Петербурга и мира, об архитектуре зданий и о кутежниках разных эпох, увлекательно. Приятные бары с разной атмосферой, отличная компания из других участников экскурсии. Рекомендую