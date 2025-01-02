Барный маршрут по Петербургу + коммуналка Довлатова

Попробовать напитки в атмосферном жилище писателя, узнать о питерской богеме и зайти в классные бары
Во время прогулки мы заглянем в коммунальную квартиру, где жил Сергей Довлатов, чтобы ощутить дух ушедшей эпохи и попробовать напитки, вдохновлённые этой эпохой.

Также зайдём в несколько уникальных заведений, где каждый напиток (от классических настоек — до авторских коктейлей) расскажет свою историю. И обязательно поговорим о жизни богемы Серебряного века!
5
4 отзыва
Барный маршрут по Петербургу + коммуналка Довлатова
Барный маршрут по Петербургу + коммуналка Довлатова
Барный маршрут по Петербургу + коммуналка Довлатова
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 19:30

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, почему рюмочные стали символом Петербурга и как их традиции живут до сих пор.
  • Поговорим о петербургской богеме Серебряного века — о местах встреч Северянина, Маяковского, Есенина, Бальмонта и о том, как эти заведения вдохновляли великих поэтов.
  • Обсудим, как тусовки стиляг, рокеры и Ленинградский рок-клуб стали неотъемлемой частью городских легенд, а улица Рубинштейна — центром барной культуры в 2010-е годы.
  • Погрузимся в эпоху сухого закона — 80-х в СССР, 30-х в Америке и времён революции в России — и обсудим, как появились спикизи-бары и их скрытая магия.
  • И конечно, заглянем в коммуналку, где когда-то жил Сергей Довлатов. Вспомним его судьбу и творчество и продегустируем напитки, вдохновлённые эпохой позднего СССР.

Организационные детали

  • Это программа 18+.
  • В стоимость включены 5 гостевых шотов. Остальные напитки вы можете приобрести самостоятельно по желанию.
  • По запросу проведём для вас эту экскурсию в индивидуальном формате (до 7 человек), стоимость — 4000 ₽ за чел. Все детали можно обсудить в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 19:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостинный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
2 янв 2025
Гид Денис сделал вечер всей экскурсии. Спасибо
Гид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. СпасибоГид Денис сделал вечер всей экскурсии. Спасибо
З
1 янв 2025
Денис великолепен. Экскурсия прошла как театральное представление. Много исторической информации. Все рекомендации по местам где выпить и что оказались удачными.
Д
26 дек 2024
Отличная экскурсия! Живу в Петербурге не первый год, но впервые решила попробовать такой дегустационно развлекательный формат) Экскурсовод Денис рассказал о истории барной культуры Петербурга и мира, об архитектуре зданий и о кутежниках разных эпох, увлекательно. Приятные бары с разной атмосферой, отличная компания из других участников экскурсии. Рекомендую
Наталья
9 дек 2024
Смело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные истории от Дениса на разнообразные темы! Ни один вопрос не остался без ответа, ни одна настойка не была не выпита:). В общем было, интересно, весело и комфортно! Денис прекрасно рассказывает, много знает, увлечен культурой города и историей.
Отличный формат вечерней экскурсии - прогулки!
Смело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные историиСмело рекомендуем тем, кто любит барную культуру и эстетику! Посетили много разноплановых баров, услышали интересные истории

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