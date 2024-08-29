Что вас ожидает: Откройте для себя тайны, скрытые за узкими переулками и шумными улицами этого великого города. Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии и окунитесь в историю питейной культуры Петербурга, которая простирается на протяжении веков. Мы посетим место, которое называли «брюхом Петербурга», пройдемся вдоль каналов города, исследуем одну из самых литературных улиц и, минуя Исаакиевскую площадь, через нетуристические закоулки центра, окажемся на улице Рубинштейна. Вы узнаете:

какие места считались самыми «пьющими» в царскую эпоху;

какое влияние оказывали алкогольные пристрастия на творчество великих классиков;

• откуда появились культовые алкогольные напитки нашего времени. На нашем пути будет пять заведений, которые мы посетим, чтобы выпить и окунуться в атмосферу темы нашей экскурсии. Важная информация:

Имеются ограничения по возрасту — 18+.