Наша экскурсия — это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Петербурга с приятным алкогольным сопровождением.
Вы узнаете о том, как пили классики и простые люди, какие переулки считались самыми «пьющими», заглянете в необычные бары и обязательно попробуете местные настойки!
Вы узнаете о том, как пили классики и простые люди, какие переулки считались самыми «пьющими», заглянете в необычные бары и обязательно попробуете местные настойки!
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Откройте для себя тайны, скрытые за узкими переулками и шумными улицами этого великого города. Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии и окунитесь в историю питейной культуры Петербурга, которая простирается на протяжении веков. Мы посетим место, которое называли «брюхом Петербурга», пройдемся вдоль каналов города, исследуем одну из самых литературных улиц и, минуя Исаакиевскую площадь, через нетуристические закоулки центра, окажемся на улице Рубинштейна. Вы узнаете:
- какие места считались самыми «пьющими» в царскую эпоху;
- какое влияние оказывали алкогольные пристрастия на творчество великих классиков;
• откуда появились культовые алкогольные напитки нашего времени. На нашем пути будет пять заведений, которые мы посетим, чтобы выпить и окунуться в атмосферу темы нашей экскурсии. Важная информация:
Имеются ограничения по возрасту — 18+.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сенная площадь
- Исаакиевский собор
- Арт-пространство Бертгольд центр
- Нетуристические бары, которые мы выбираем сами и хотим показать их вам
Что включено
- Услуги гида
- 5 гостевых шотов
Что не входит в цену
- Напитки и еда (не включенные в стоимость)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Садовая дом 37, метро Сенная площадь
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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