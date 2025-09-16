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Вы отправитесь в атмосферную библиотеку, чтобы увидеть аутентичные интерьеры и услышать громкие имена выпускниц Бестужевских курсов. Сегодня это — культурная площадка и место, где можно погрузиться в прошлое.



Вы узнаете, какие ценные издания тут хранятся, что такое крепостная расстановка и почему раньше книги печатали без переплётов.