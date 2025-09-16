Вы отправитесь в атмосферную библиотеку, чтобы увидеть аутентичные интерьеры и услышать громкие имена выпускниц Бестужевских курсов. Сегодня это — культурная площадка и место, где можно погрузиться в прошлое.
Вы узнаете, какие ценные издания тут хранятся, что такое крепостная расстановка и почему раньше книги печатали без переплётов.
Вы узнаете, какие ценные издания тут хранятся, что такое крепостная расстановка и почему раньше книги печатали без переплётов.
Описание экскурсии
В 1887 году в Петербурге открылись Высшие женские курсы — Бестужевские. Их целью было дать женщинам образование, которое мужчины получали в университете. В библиотеке курсов хранятся памятные книжки учениц, отчёты, учебные пособия и дореволюционные издания. Вы рассмотрите подлинные интерьеры и полистаете старинные книги, а мы расскажем:
- Как Бестужевские курсы стали важным феноменом нашей культуры и почему их так назвали
- Какие выпускницы стали учёными и писательницами, удостоились почётных званий и премий
- Что такое крепостной тип хранения книг и для чего он нужен
- Кто дарил шкафы библиотеке и как здесь очутился шкаф Валентина Серова
- Как быстро начал собираться книжный фонд курсов и кто этому поспособствовал
- Правда ли, что раньше каждый владелец книги мог сам выбрать для неё переплёт
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- В стоимость включено: входные билеты, сопровождение гида
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На 10-й линии Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2092 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!Задать вопрос
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