Приглашаю вас в необычное путешествие по прошлому жительниц Северной столицы.
Вы познакомитесь с судьбами знаменитых женщин своей эпохи — Анны Павловой, Анастасии Вяльцевой, Надежды Ламановой и других.
Я расскажу про 2 знаменитых модных дома и культовый обувной магазин, создававший туфельки для российских императриц, а также про шопинг, причёски и многое другое.
Вы познакомитесь с судьбами знаменитых женщин своей эпохи — Анны Павловой, Анастасии Вяльцевой, Надежды Ламановой и других.
Я расскажу про 2 знаменитых модных дома и культовый обувной магазин, создававший туфельки для российских императриц, а также про шопинг, причёски и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы минуем Спас-на-Крови, пройдём по Итальянской улице, пересечём Фонтанку и закончим маршрут на улице Рубинштейна. На прогулке по историческому центру вы узнаете:
- В чём заключались особенности женского шопинга по-петербуржски
- Где прошёл первый в России показ отечественной моды
- Где в Петербурге можно было сделать причёску
- Как одевались светские леди (я покажу фотографии нарядов столичных модниц)
- Как непросто было женщине в прошлом столетии найти свою вторую половинку. Уверена, вас позабавят объявления о знакомствах начала 20 века.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Малая Конюшенная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 136 туристов
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 мая 2024
Катерина очень хороший рассказчик. Все понятно и доступно, понравилось даже подростку. Спасибо большое за экскурсию. Немного не повезло с погодой, но были остановки, где можно было согреться.
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