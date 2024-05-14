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Приглашаю вас в необычное путешествие по прошлому жительниц Северной столицы.



Вы познакомитесь с судьбами знаменитых женщин своей эпохи — Анны Павловой, Анастасии Вяльцевой, Надежды Ламановой и других.



Я расскажу про 2 знаменитых модных дома и культовый обувной магазин, создававший туфельки для российских императриц, а также про шопинг, причёски и многое другое.