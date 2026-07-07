Как менялись представления о женщине в русском искусстве? Почему одни героини становились символами эпох, а другие оставались загадкой для современников? Об этом мы поговорим на выставке в Михайловском дворце. Здесь многогранный женский образ 18 — начала 20 века раскрывают более 300 произведений Репина, Брюллова, Серова, Крамского, Левицкого, Кустодиева и других мастеров.

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Описание экскурсии

Вы увидите портреты императриц, великих княгинь, аристократок, актрис, балерин и героинь Серебряного века.

Исследуем раздел «Великие миссии», где образ женщины раскрывается в разных ипостасях — матери, творца и музы. Здесь представлены, в частности, «Мать» Кузьмы Петрова-Водкина, портрет Анны Ахматовой работы Натана Альтмана, эскиз афиши «Русских сезонов» с Анной Павловой кисти Валентина Серова.

Вы услышите малоизвестные факты о героях экспозиции. Например, о Надежде Забеле, музе Михаила Врубеля и творческом методе Валентина Серова, который уделял огромное внимание композиции, позе и окружению своих моделей.

Организационные детали