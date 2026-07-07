Как менялись представления о женщине в русском искусстве? Почему одни героини становились символами эпох, а другие оставались загадкой для современников? Об этом мы поговорим на выставке в Михайловском дворце.
Здесь многогранный женский образ 18 — начала 20 века раскрывают более 300 произведений Репина, Брюллова, Серова, Крамского, Левицкого, Кустодиева и других мастеров.
Здесь многогранный женский образ 18 — начала 20 века раскрывают более 300 произведений Репина, Брюллова, Серова, Крамского, Левицкого, Кустодиева и других мастеров.
Описание экскурсии
Вы увидите портреты императриц, великих княгинь, аристократок, актрис, балерин и героинь Серебряного века.
Исследуем раздел «Великие миссии», где образ женщины раскрывается в разных ипостасях — матери, творца и музы. Здесь представлены, в частности, «Мать» Кузьмы Петрова-Водкина, портрет Анны Ахматовой работы Натана Альтмана, эскиз афиши «Русских сезонов» с Анной Павловой кисти Валентина Серова.
Вы услышите малоизвестные факты о героях экспозиции. Например, о Надежде Забеле, музе Михаила Врубеля и творческом методе Валентина Серова, который уделял огромное внимание композиции, позе и окружению своих моделей.
Организационные детали
- Входной билет приобретается отдельно — 900 ₽, есть льготы
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и четверг в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30 и 18:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и четверг в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30 и 18:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1218 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
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