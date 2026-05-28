Главное здание РНБ: 100 лет в поисках идеала

Побывать в Российской национальной библиотеке и узнать, почему её считают храмом света и тишины
Давно ли вы были в библиотеке? На экскурсии по главному корпусу РНБ вы посетите малоизвестные читальные залы и закрытые фондохранилища.

Узнаете об архитекторах-планировщиках, строителях, инженерах и хранителях зданий и проследите этапы создания целого квартала библиотек. Внимательно рассмотрите скульптуру на фасаде и вспомните древнегреческих философов.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Овальный зал, в окнах которого размещены знаменитые часы.
  • Кабинет Фауста, где хранятся «колыбельные» книги.
  • Каменные книги, давящие не только своим весом, но и древностью истории.
  • Косую галерею, по которой можно проходить только сотрудникам библиотеки.
  • Потолок, к которому невозможно прикрепить люстры.

Вы узнаете:

  • Что такое выбитые скульптуры.
  • Чем пневматические печи отличаются от паровых.
  • Сколько длился рабочий день библиотекаря до 1862 года.
  • Где должна была размещаться первая публичная обсерватория в Петербурге.
  • Кто и как комплектовал, систематизировал и сохранял Императорскую публичную (Российскую национальную) библиотеку.

Организационные детали

  • Внимание: в здание библиотеки нельзя брать с собой печатные издания и профессиональные фотоаппараты.
  • Часть экскурсии проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2800 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В главном здании РНБ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Глазами инженера
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1446 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

