Давно ли вы были в библиотеке? На экскурсии по главному корпусу РНБ вы посетите малоизвестные читальные залы и закрытые фондохранилища.
Узнаете об архитекторах-планировщиках, строителях, инженерах и хранителях зданий и проследите этапы создания целого квартала библиотек. Внимательно рассмотрите скульптуру на фасаде и вспомните древнегреческих философов.
Узнаете об архитекторах-планировщиках, строителях, инженерах и хранителях зданий и проследите этапы создания целого квартала библиотек. Внимательно рассмотрите скульптуру на фасаде и вспомните древнегреческих философов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Овальный зал, в окнах которого размещены знаменитые часы.
- Кабинет Фауста, где хранятся «колыбельные» книги.
- Каменные книги, давящие не только своим весом, но и древностью истории.
- Косую галерею, по которой можно проходить только сотрудникам библиотеки.
- Потолок, к которому невозможно прикрепить люстры.
Вы узнаете:
- Что такое выбитые скульптуры.
- Чем пневматические печи отличаются от паровых.
- Сколько длился рабочий день библиотекаря до 1862 года.
- Где должна была размещаться первая публичная обсерватория в Петербурге.
- Кто и как комплектовал, систематизировал и сохранял Императорскую публичную (Российскую национальную) библиотеку.
Организационные детали
- Внимание: в здание библиотеки нельзя брать с собой печатные издания и профессиональные фотоаппараты.
- Часть экскурсии проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном здании РНБ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1446 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Главное здание РНБ: 100 лет в поисках идеала»
Индивидуальная
до 4 чел.
3 храма в 1 день - на автомобиле с лицензированным гидом
Увидеть уникальные храмы Петербурга и поговорить не о религии, а о красоте
Начало: У Исаакиевского собора
31 мая в 11:00
1 июн в 11:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (по желанию)
Казанский и Николо-Богоявленский морской соборы, изящный ансамбль Владимирской церкви и вид с высоты
Начало: У Казанского Собора
30 мая в 10:00
1 июн в 10:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Концерт на волнах Невы: Петербург в свете огней
Начало: Английская наб., 28
Расписание: Ежедневно в 15.30, 18.30 и 20.30
Завтра в 20:30
30 мая в 17:30
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: На Садовой улице
30 мая в 13:00
1 июн в 13:30
от 4500 ₽ за человека
2800 ₽ за человека