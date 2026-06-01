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По Литейной части Петербурга до Смольного монастыря: путь к образованию женщин в России

Узнать о воспитанницах Смольного и новых возможностях
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по истории женского образования в России.

Сначала мы пройдём по аристократической Литейной части и поговорим о культуре, архитектуре и прошлом района.

Затем отправимся к Смольному монастырю, где юные воспитанницы получали знания, недоступные большинству женщин той эпохи. Вы узнаете, чему их учили и как менялась их жизнь после.
5
1 отзыв
По Литейной части Петербурга до Смольного монастыря: путь к образованию женщин в России
По Литейной части Петербурга до Смольного монастыря: путь к образованию женщин в России
По Литейной части Петербурга до Смольного монастыря: путь к образованию женщин в России

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по Литейной части

Вы увидите:

  • церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Здесь хранилась одна из самых почитаемых икон императорской семьи.
  • казармы Кавалергардского полка. Поговорим о том, чем этот полк занимался, кто в нём служил и почему «кавалергарда век недолог».
  • памятник Анне Ахматовой. Обсудим, почему он поставлен именно в этом месте.
  • Таврический дворец. В 18-19 веках он был основным образцом для возведения загородных усадеб. В начале 20 века — главным местом политических волнений.

Знакомство с ансамблем Смольного монастыря и посещение Смольного собора

Вы узнаете:

  • Почему Елизавета Петровна выбрала именно это место для возведения монастыря.
  • Как ансамбль Смольного использовали после смерти его основательницы.
  • С чего началось женское образование в дореволюционной России, как развивалось, с какими проблемами и победами сталкивалось.
  • В каких условиях учились девушки и какие возможности открывались перед ними после окончания института.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • В стоимость включено пожертвование в Смольном соборе.
  • Для лучшей слышимости выдаю каждому участнику индивидуальное оборудование.
  • В храме женщин могут попросить покрыть голову.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 372 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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Классная экскурсия, всё очень понравилось. Спасибо гиду Анне. Было интересно, много новой информации и приятно прогуляться по городу.
Классная экскурсия, всё очень понравилось. Спасибо гиду Анне. Было интересно, много новой информации и приятно прогуляться по городу.
Классная экскурсия, всё очень понравилось. Спасибо гиду Анне. Было интересно, много новой информации и приятно прогуляться по городу.
Классная экскурсия, всё очень понравилось. Спасибо гиду Анне. Было интересно, много новой информации и приятно прогуляться по городу.
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