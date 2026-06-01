Приглашаю вас в увлекательное путешествие по истории женского образования в России.
Сначала мы пройдём по аристократической Литейной части и поговорим о культуре, архитектуре и прошлом района.
Затем отправимся к Смольному монастырю, где юные воспитанницы получали знания, недоступные большинству женщин той эпохи. Вы узнаете, чему их учили и как менялась их жизнь после.
Сначала мы пройдём по аристократической Литейной части и поговорим о культуре, архитектуре и прошлом района.
Затем отправимся к Смольному монастырю, где юные воспитанницы получали знания, недоступные большинству женщин той эпохи. Вы узнаете, чему их учили и как менялась их жизнь после.
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по Литейной части
Вы увидите:
- церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Здесь хранилась одна из самых почитаемых икон императорской семьи.
- казармы Кавалергардского полка. Поговорим о том, чем этот полк занимался, кто в нём служил и почему «кавалергарда век недолог».
- памятник Анне Ахматовой. Обсудим, почему он поставлен именно в этом месте.
- Таврический дворец. В 18-19 веках он был основным образцом для возведения загородных усадеб. В начале 20 века — главным местом политических волнений.
Знакомство с ансамблем Смольного монастыря и посещение Смольного собора
Вы узнаете:
- Почему Елизавета Петровна выбрала именно это место для возведения монастыря.
- Как ансамбль Смольного использовали после смерти его основательницы.
- С чего началось женское образование в дореволюционной России, как развивалось, с какими проблемами и победами сталкивалось.
- В каких условиях учились девушки и какие возможности открывались перед ними после окончания института.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- В стоимость включено пожертвование в Смольном соборе.
- Для лучшей слышимости выдаю каждому участнику индивидуальное оборудование.
- В храме женщин могут попросить покрыть голову.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 372 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Классная экскурсия, всё очень понравилось. Спасибо гиду Анне. Было интересно, много новой информации и приятно прогуляться по городу.
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