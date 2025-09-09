Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по историческому району Санкт-Петербурга — Васильевскому острову.



Вы познакомитесь с архитектурой и достопримечательностями этого уникального места, узнаете интересные факты о жизни Петра I и развитии города. Экскурсия длится 2 часа и проводится опытным гидом-коренным жителем Васильевского острова.

Описание экскурсии Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старейшему району Санкт-Петербурга — Васильевскому острову. Вас будет сопровождать гид-коренной житель, который расскажет много интересного об этом месте. Именно на Васильевском острове был прорыт первый канал, воплотивший мечту Петра I о Северной Венеции. Здесь располагались первая главная площадь города, первое здание Академии наук, первый музей, открытый Петром, и даже первая балетная школа в Петербурге. Во время двухчасовой пешеходной экскурсии вы увидите первый порт петровского времени на Стрелке Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Адмиралтейство с золотым корабликом на шпиле, Клинический повивальный институт и библиотеку Академии наук. Прогуляетесь по набережной мимо Кунсткамеры, здания Двенадцати коллегий, дворца Петра II, Медного всадника, Исаакиевского собора, Меншиковского дворца, Румянцевского сада и знаменитых египетских сфинксов. Затем ваш маршрут пройдёт через исторические жилые кварталы, где до сих пор живут коренные петербуржцы. Вы увидите старейший жилой дом, дома выдающихся художников, «дом академиков» и аптеку доктора Пеля. Завершится экскурсия у памятника петербургской конке, которая служила горожанам с 1863 по 1917 год.

