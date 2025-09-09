Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по историческому району Санкт-Петербурга — Васильевскому острову.
Вы познакомитесь с архитектурой и достопримечательностями этого уникального места, узнаете интересные факты о жизни Петра I и развитии города. Экскурсия длится 2 часа и проводится опытным гидом-коренным жителем Васильевского острова.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную прогулку по старейшему району Санкт-Петербурга — Васильевскому острову. Вас будет сопровождать гид-коренной житель, который расскажет много интересного об этом месте. Именно на Васильевском острове был прорыт первый канал, воплотивший мечту Петра I о Северной Венеции. Здесь располагались первая главная площадь города, первое здание Академии наук, первый музей, открытый Петром, и даже первая балетная школа в Петербурге. Во время двухчасовой пешеходной экскурсии вы увидите первый порт петровского времени на Стрелке Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Адмиралтейство с золотым корабликом на шпиле, Клинический повивальный институт и библиотеку Академии наук. Прогуляетесь по набережной мимо Кунсткамеры, здания Двенадцати коллегий, дворца Петра II, Медного всадника, Исаакиевского собора, Меншиковского дворца, Румянцевского сада и знаменитых египетских сфинксов. Затем ваш маршрут пройдёт через исторические жилые кварталы, где до сих пор живут коренные петербуржцы. Вы увидите старейший жилой дом, дома выдающихся художников, «дом академиков» и аптеку доктора Пеля. Завершится экскурсия у памятника петербургской конке, которая служила горожанам с 1863 по 1917 год.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Зимний дворец
- Адмиралтейство
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стрелка Васильевского острова
Завершение: Метро Васильеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
