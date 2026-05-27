Неспешная водная прогулка и потрясающие виды города с борта теплохода. Аудиогид, записанный лучшими городскими гидами, классическая и джазовая музыка в перерывах. Большое путешествие, от которого вы не успеете устать, ведь вокруг — красота и магия Петербурга.
Описание экскурсии
Вы на теплоходе, наслаждаетесь видами и наблюдаете, как город раскрывается с воды — спокойный, величественный и немного камерный. Пройдёте по Фонтанке, Мойке и Зимней канавке — и увидите:
- Троицкий мост и центральную акваторию Невы
- Михайловский замок, Марсово поле
- Спас на Крови
- десятки старинных зданий и петербургских мостов
А аудиогид расскажет интересные факты о каждом месте.
Организационные детали
- Прогулка длится 1 ч 15 мин
- На теплоходе будет авторский аудиогид на русском языке без наушников
- Все судна имеют необходимые разрешения и лицензии и оборудованы спасательными средствами
Что есть на теплоходе
- Столы и стулья — можете взять еду и напитки с собой
- Туалет, открытая палуба и салон с панорамным остеклением — свободно перемещайтесь по теплоходу во время прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|885 ₽
|Дети до 7 лет
|585 ₽
|Пенсионеры
|788 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кронверкского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 959 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Большой променад на теплоходе от Кронверки»
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Санкт-Петербурга на катере с музыкой
Увидеть город с воды и попеть на борту
Начало: На набережной канала Грибоедова
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
7110 ₽
7900 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Аудиогид
На теплоходе по Северным островам Санкт-Петербурга
Увидеть град Петров с воды - от знаковых дворцов до современных построек
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
29 мая в 12:00
1360 ₽
1700 ₽ за человека
Групповая
Вечерний Петербург с воды: закат и живая музыка на двухпалубном теплоходе
Менять ракурсы и настроения, оставаясь в центре самого красивого времени суток
Начало: На Университетской набережной
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
1390 ₽ за человека
-25%
до 31 мая
885 ₽ за человека