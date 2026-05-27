Большой променад на теплоходе от Кронверки

Санкт-Петербург с воды - под музыку и истории
Неспешная водная прогулка и потрясающие виды города с борта теплохода. Аудиогид, записанный лучшими городскими гидами, классическая и джазовая музыка в перерывах. Большое путешествие, от которого вы не успеете устать, ведь вокруг — красота и магия Петербурга.
Описание экскурсии

Вы на теплоходе, наслаждаетесь видами и наблюдаете, как город раскрывается с воды — спокойный, величественный и немного камерный. Пройдёте по Фонтанке, Мойке и Зимней канавке — и увидите:

  • Троицкий мост и центральную акваторию Невы
  • Михайловский замок, Марсово поле
  • Спас на Крови
  • десятки старинных зданий и петербургских мостов

А аудиогид расскажет интересные факты о каждом месте.

Организационные детали

  • Прогулка длится 1 ч 15 мин
  • На теплоходе будет авторский аудиогид на русском языке без наушников
  • Все судна имеют необходимые разрешения и лицензии и оборудованы спасательными средствами

Что есть на теплоходе

  • Столы и стулья — можете взять еду и напитки с собой
  • Туалет, открытая палуба и салон с панорамным остеклением — свободно перемещайтесь по теплоходу во время прогулки

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный885 ₽
Дети до 7 лет585 ₽
Пенсионеры788 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Кронверкского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 959 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!

