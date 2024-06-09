Путешествие на катере «Голландец» — увлекательное времяпрепровождение. Вы сами выберете маршрут — можете проехать по Крюкову каналу и Мойке, Неве и каналу Грибоедова или другим местам. Рассмотрите красоту Петербурга с воды, отдохнёте и на время забудете о повседневной суете.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катер «Голландец» оборудован открытой кормой со столиком и закрытой каютой с обогревателем и пледами. Зона отдыха отделена от капитанской, что позволит вам почувствовать себя максимально свободно.

По желанию вы можете принести на катер любые напитки и еду, кроме красного вина и красных ягод. Оптимальный для вас маршрут подберём в переписке. Или вы обсудите его с капитаном на месте.

Организационные детали