Путешествие на катере «Голландец» — увлекательное времяпрепровождение.
Вы сами выберете маршрут — можете проехать по Крюкову каналу и Мойке, Неве и каналу Грибоедова или другим местам. Рассмотрите красоту Петербурга с воды, отдохнёте и на время забудете о повседневной суете.
Вы сами выберете маршрут — можете проехать по Крюкову каналу и Мойке, Неве и каналу Грибоедова или другим местам. Рассмотрите красоту Петербурга с воды, отдохнёте и на время забудете о повседневной суете.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Катер «Голландец» оборудован открытой кормой со столиком и закрытой каютой с обогревателем и пледами. Зона отдыха отделена от капитанской, что позволит вам почувствовать себя максимально свободно.
По желанию вы можете принести на катер любые напитки и еду, кроме красного вина и красных ягод. Оптимальный для вас маршрут подберём в переписке. Или вы обсудите его с капитаном на месте.
Организационные детали
- На катере есть музыкальное сопровождение, стеклянная посуда, туалет
- Это водная прогулка без экскурсии. На катере с вами будет только капитан
- Катер можно арендовать на 1 час и больше. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 16641 туриста
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
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