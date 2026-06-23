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Вечерний Петербург с воды: закат и живая музыка на двухпалубном теплоходе

Менять ракурсы и настроения, оставаясь в центре самого красивого времени суток
Когда солнце медленно опускается за горизонт, а город наполняется золотистым светом, из центра Петербурга стартует наш теплоход. Маршрут идеально подойдёт тем, кто ищет спокойствия и хочет больше узнать о городе. На открытой верхней палубе — расслабляющая музыка и тёплый бриз.

А внизу, в уютном зале с панорамными окнами, есть возможность отдохнуть в тишине и полюбоваться видами города.
4
5 отзывов
Вечерний Петербург с воды: закат и живая музыка на двухпалубном теплоходе
Вечерний Петербург с воды: закат и живая музыка на двухпалубном теплоходе
Вечерний Петербург с воды: закат и живая музыка на двухпалубном теплоходе

Описание экскурсии

Что ждёт вас на борту

  • Закат над Невой. Отправление запланировано на время захода солнца — лучший момент, чтобы увидеть Петербург в его самом живописном облике.
  • Открытая верхняя палуба и уютный зал внизу с панорамными окнами и кафе-баром.
  • Живая музыка. Лаундж под саксофон в лучах закатного света — идеальный фон для водной прогулки.
  • Свобода передвижения. Билеты без привязки к местам — вы можете менять локацию на борту по своему настроению.

Основные точки маршрута:

  • Университетская набережная.
  • Дворцовый мост.
  • Малая Нева.
  • Финский залив.
  • Петропавловская крепость.
  • Литейный мост.

По пути вы также увидите:

  • Адмиралтейство.
  • Стрелку Васильевского острова.
  • Кунсткамеру.
  • Петровский стадион.
  • «Газпром Арену».
  • «Лахта-центр».
  • Троицкий мост.

Организационные детали

  • Оплату остатка стоимости нужно внести после бронирования — мы отправим вам ссылку. Билет придёт вам на почту после покупки. Печатать его не нужно, достаточно при посадке показать администратору с экрана телефона.
  • Свободная рассадка не ограничивает вас в перемещении по теплоходу в ходе всей прогулки, однако она не гарантирует посадку на желаемой палубе.
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в реках и каналах.
  • Вместо выступления саксофониста на борту может выступать кавер-исполнитель или играть записанная музыка.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый1390 ₽
Дети от 4 до 12 лет включительно1290 ₽
Дети до 3 лет включительноБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 125 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 461 туриста
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
1
Дина
Очень приятная и романтичная прогулка под мелодии саксофона
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В
Мне и ребёнку очень понравилось. Музыка создавала атмосферу. На воде не так много транспорта в эти часы.
Приятно провели время)
Мне и ребёнку очень понравилось. Музыка создавала атмосферу. На воде не так много транспорта в эти часы.
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А
Отлично проели время, хоть и погода немного подвела - было приятно и уютно наблюдать за вечерним Питером, особенном классно под саксофон - отдельное спасибо музыканту) рекомендую тем кто просто хочет отдохнуть, пофоткаться, послушать спокойную музыку и не слушать лекции - просто отдохнуть после наземного осмотра города и музеев) спасибо организаторам, очень вежливые ребята)
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А
В последний момент организатор поменял место посадки и маршрут. Это было не совсем удобно, так как пришлось менять планы.
Теплоход отчалил на 15 минут позже.
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Уважаемый Алексей!

Благодарим за вашу обратную связь и приносим извинения за неудобства с изменением места посадки и задержкой отправления. Понимаем, как
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это неприятно, и уже приняли конкретные меры:

Провели всесторонний разбор ситуации с причалами и пересмотрели критерии их выбора.

Усилили процедуру информирования гостей: менеджер связывается по телефону и дублирует детали по e-mail как можно раньше, до рейса.

Запустили круглосуточный мониторинг технического состояния судна и погодных условий, чтобы оперативно реагировать на любые сбои и минимизировать задержки отправления.

Надеемся, что при следующей прогулке вы убедитесь в результатах нашей работы!

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Г
При покупке было заявлено что будет экскурсовод или аудиогид, не было ни одного ни другого. Саксофонист играл изредка, постоянно отлучался. Также в экскурсии в описании было указано что будет с выходом в финский залив, этого не было также. В буфете нету ничего, нельзя купить даже чай чтобы можно было согреться. Ужасное отношение к туристам!
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Уважаемая Галина,

Благодарим вас за подробный отзыв — ваша обратная связь помогает нам становиться лучше. Позвольте ответить по пунктам и рассказать,
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какие меры мы уже предпринимаем:

Экскурсовод Для вашего удобства на обеих палубах работает аудиогид через колонки. Информацию в описании прогулки на сайте мы скорректируем в ближайшее время, чтобы не было недопонимания.

Саксофонист Наш музыкант выступает сетами по 30 минут с короткими перерывами - без пауз два часа подряд играть физически невозможно. Мы оптимизировали его расписание, чтобы минимизировать «отлучки» и сделать музыкальное сопровождение более равномерным.

Маршрут и Финский залив Основные точки маршрута: Университетская набережная, Дворцовый мост, Малая Нева, Финский залив (краткая стоянка на входе), Петропавловская крепость и Литейный мост. Мы обновим текст на сайте, чтобы чётко указать, что прогулка проходит вдоль акватории Финского залива без выхода в залив.

Буфет и бар На нижней палубе имеется уютный зал с панорамными окнами и кафе-бар. Иногда какие-то позиции могут заканчиваться в пути - пополнить запасы можно только в порту. Мы уже пересмотрели логистику закупок и на будущих рейсах обязательно увеличим ассортимент горячих напитков.

Отношение к туристам Ваши замечания взяты в работу, усиливаем коммуникацию внутри команды и повышаем сервисные стандарты.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за помощь в улучшении нашего сервиса. Будем рады видеть вас вновь на наших прогулках!

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