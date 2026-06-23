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какие меры мы уже предпринимаем:



Экскурсовод Для вашего удобства на обеих палубах работает аудиогид через колонки. Информацию в описании прогулки на сайте мы скорректируем в ближайшее время, чтобы не было недопонимания.



Саксофонист Наш музыкант выступает сетами по 30 минут с короткими перерывами - без пауз два часа подряд играть физически невозможно. Мы оптимизировали его расписание, чтобы минимизировать «отлучки» и сделать музыкальное сопровождение более равномерным.



Маршрут и Финский залив Основные точки маршрута: Университетская набережная, Дворцовый мост, Малая Нева, Финский залив (краткая стоянка на входе), Петропавловская крепость и Литейный мост. Мы обновим текст на сайте, чтобы чётко указать, что прогулка проходит вдоль акватории Финского залива без выхода в залив.



Буфет и бар На нижней палубе имеется уютный зал с панорамными окнами и кафе-бар. Иногда какие-то позиции могут заканчиваться в пути - пополнить запасы можно только в порту. Мы уже пересмотрели логистику закупок и на будущих рейсах обязательно увеличим ассортимент горячих напитков.



Отношение к туристам Ваши замечания взяты в работу, усиливаем коммуникацию внутри команды и повышаем сервисные стандарты.



Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за помощь в улучшении нашего сервиса. Будем рады видеть вас вновь на наших прогулках!