Когда солнце медленно опускается за горизонт, а город наполняется золотистым светом, из центра Петербурга стартует наш теплоход. Маршрут идеально подойдёт тем, кто ищет спокойствия и хочет больше узнать о городе. На открытой верхней палубе — расслабляющая музыка и тёплый бриз.
А внизу, в уютном зале с панорамными окнами, есть возможность отдохнуть в тишине и полюбоваться видами города.
А внизу, в уютном зале с панорамными окнами, есть возможность отдохнуть в тишине и полюбоваться видами города.
Описание экскурсии
Что ждёт вас на борту
- Закат над Невой. Отправление запланировано на время захода солнца — лучший момент, чтобы увидеть Петербург в его самом живописном облике.
- Открытая верхняя палуба и уютный зал внизу с панорамными окнами и кафе-баром.
- Живая музыка. Лаундж под саксофон в лучах закатного света — идеальный фон для водной прогулки.
- Свобода передвижения. Билеты без привязки к местам — вы можете менять локацию на борту по своему настроению.
Основные точки маршрута:
- Университетская набережная.
- Дворцовый мост.
- Малая Нева.
- Финский залив.
- Петропавловская крепость.
- Литейный мост.
По пути вы также увидите:
- Адмиралтейство.
- Стрелку Васильевского острова.
- Кунсткамеру.
- Петровский стадион.
- «Газпром Арену».
- «Лахта-центр».
- Троицкий мост.
Организационные детали
- Оплату остатка стоимости нужно внести после бронирования — мы отправим вам ссылку. Билет придёт вам на почту после покупки. Печатать его не нужно, достаточно при посадке показать администратору с экрана телефона.
- Свободная рассадка не ограничивает вас в перемещении по теплоходу в ходе всей прогулки, однако она не гарантирует посадку на желаемой палубе.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в реках и каналах.
- Вместо выступления саксофониста на борту может выступать кавер-исполнитель или играть записанная музыка.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1390 ₽
|Дети от 4 до 12 лет включительно
|1290 ₽
|Дети до 3 лет включительно
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 125 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 461 туриста
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень приятная и романтичная прогулка под мелодии саксофона
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В
Мне и ребёнку очень понравилось. Музыка создавала атмосферу. На воде не так много транспорта в эти часы.
Приятно провели время)
Приятно провели время)
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А
Отлично проели время, хоть и погода немного подвела - было приятно и уютно наблюдать за вечерним Питером, особенном классно под саксофон - отдельное спасибо музыканту) рекомендую тем кто просто хочет отдохнуть, пофоткаться, послушать спокойную музыку и не слушать лекции - просто отдохнуть после наземного осмотра города и музеев) спасибо организаторам, очень вежливые ребята)
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А
В последний момент организатор поменял место посадки и маршрут. Это было не совсем удобно, так как пришлось менять планы.
Теплоход отчалил на 15 минут позже.
Теплоход отчалил на 15 минут позже.
Юрий
Ответ организатора:
Уважаемый Алексей!
Благодарим за вашу обратную связь и приносим извинения за неудобства с изменением места посадки и задержкой отправления. Понимаем, как
Благодарим за вашу обратную связь и приносим извинения за неудобства с изменением места посадки и задержкой отправления. Понимаем, как
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Г
При покупке было заявлено что будет экскурсовод или аудиогид, не было ни одного ни другого. Саксофонист играл изредка, постоянно отлучался. Также в экскурсии в описании было указано что будет с выходом в финский залив, этого не было также. В буфете нету ничего, нельзя купить даже чай чтобы можно было согреться. Ужасное отношение к туристам!
Юрий
Ответ организатора:
Уважаемая Галина,
Благодарим вас за подробный отзыв — ваша обратная связь помогает нам становиться лучше. Позвольте ответить по пунктам и рассказать,
Благодарим вас за подробный отзыв — ваша обратная связь помогает нам становиться лучше. Позвольте ответить по пунктам и рассказать,
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