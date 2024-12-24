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после чего плавно перетекает в парадную, после чего оказываешься в квартире. Мне понравилась эта привязка к окружающему пространству.

Мы прошли про всей квартире, посмотрели кухню, черную лестницу, коридоры - антураж там, конечно, поразительный.

Экскурсовод сначала рассказала историю здания, квартиры и немного биографии Распутина, а дальше рассказ двигался исходя из наших вопросов или деталей, которые зацепили наше внимание, что мне понравилось.

Также было здорово, что в квартире есть коллекция подлинных открыток того времени, фотографий, книг, которые были хорошим дополнением рассказа.

Мы сидели на красивых деревянных стульях, пили чай из изящного сервиза, рассматривали детали комнаты. Была комфортная атмосфера, я чувствовала себя уверенной, чтобы задавать вопросы рассказчику (что происходит не так часто). Благодарю за этот вечер и интересный рассказ!