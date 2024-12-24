В уютной атмосфере синего кабинета Распутина за чашкой чая с угощениями вас ждёт экскурсия-лекция с погружением в атмосферу царской России. Мы поговорим о знаменитом мистике и врачевателе и его влиянии на семью последнего русского царя. Благодаря искусной исторической реконструкции вы как будто побываете в гостях у Григория Распутина.
Описание экскурсии
Приглашаем в дом на Гороховой улице в центре Петербурга, где Григорий Распутин провёл последние 2 года своей жизни. Здесь вас ждёт неспешная беседа за чайным столом с угощениями в традициях распутинского гостеприимства.
На экскурсии вы:
- войдёте через парадную дверь: так к таинственному лекарю ежедневно приходило от 200 до 350 человек
- узнаете, с какими просьбами обращались к старцу его почитатели
- побываете на чёрной лестнице, откуда Феликс Юсупов увёл Григория Ефимовича в свой дворец в декабрьскую ночь 1916 года
- проследуете в синий кабинет старца — в сохранившуюся жилую комнату, где он принимал личных посетителей
- услышите предсказания Григория Распутина и других приближённых к семье Николая II лекарей и мистиков, узнаете, как сложились судьбы этих людей
Организационные детали
- Важно не опоздать, поскольку после начала экскурсии у гида не будет возможности впустить опоздавших
- Чаепитие входит в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в пятницу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гороховой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 931 туриста
Квартира-музей Распутина открыта для посетителей с 2010 года. Наши профессиональные гиды имеют опыт работы в Эрмитаже и филологическое образование. Интересно и познавательно рассказывают о переломном периоде времени Царской России. Помогут взглянуть другими глазами на личность Григория Распутина. Наши экскурсии - для ценителей истории, которые любят погружаться в атмосферу прошлого.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
24 дек 2024
Как-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересный формат - чаепитие, раньше ни разу не была на подобном.
Экскурсия начинается во дворе дома,
Экскурсия начинается во дворе дома,
K
Katya
23 дек 2024
Экскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть на отреставрированные интерьеры, при этом максимально сохранившие свой изначальный вид. Организаторы угостили чаем из самовара и сладостями, которыми мы наслаждались на кухне Распутина. Рекомендую всем к посещению!
Сёма
23 дек 2024
Хочется выразить отдельную благодарность создателю музея - г-ну Филатову и его супруге. Само пространство безумно трепетно отреставрировано, стены хранят настоящий «дух места». В рассказе настророжила достоверность некоторых фактов, но в
Н
Наталья
3 ноя 2024
Довольно интересная экскурсия по квартире Распутина с чаепитием. Экскурсовод просто замечательно рассказывала, слушать было интересно, много информации. Сама квартира мне не очень понравилась, довольно мрачная, мне там было неуютно. Но это мои личные ощущения, качество экскурсии хорошее.
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