Чай у Григория Распутина: мистики и лекари императорского двора

Оказаться в гостях у знаменитого старца, узнать о его окутанной мифами жизни и других «божьих людях»
В уютной атмосфере синего кабинета Распутина за чашкой чая с угощениями вас ждёт экскурсия-лекция с погружением в атмосферу царской России. Мы поговорим о знаменитом мистике и врачевателе и его влиянии на семью последнего русского царя. Благодаря искусной исторической реконструкции вы как будто побываете в гостях у Григория Распутина.
4.75
4 отзыва
Чай у Григория Распутина: мистики и лекари императорского двора
Чай у Григория Распутина: мистики и лекари императорского двора
Чай у Григория Распутина: мистики и лекари императорского двора
Ближайшие даты:
21
фев28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Приглашаем в дом на Гороховой улице в центре Петербурга, где Григорий Распутин провёл последние 2 года своей жизни. Здесь вас ждёт неспешная беседа за чайным столом с угощениями в традициях распутинского гостеприимства.

На экскурсии вы:

  • войдёте через парадную дверь: так к таинственному лекарю ежедневно приходило от 200 до 350 человек
  • узнаете, с какими просьбами обращались к старцу его почитатели
  • побываете на чёрной лестнице, откуда Феликс Юсупов увёл Григория Ефимовича в свой дворец в декабрьскую ночь 1916 года
  • проследуете в синий кабинет старца — в сохранившуюся жилую комнату, где он принимал личных посетителей
  • услышите предсказания Григория Распутина и других приближённых к семье Николая II лекарей и мистиков, узнаете, как сложились судьбы этих людей

Организационные детали

  • Важно не опоздать, поскольку после начала экскурсии у гида не будет возможности впустить опоздавших
  • Чаепитие входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в пятницу в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Гороховой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
24 дек 2024
Как-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересный формат - чаепитие, раньше ни разу не была на подобном.
Экскурсия начинается во дворе дома,
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после чего плавно перетекает в парадную, после чего оказываешься в квартире. Мне понравилась эта привязка к окружающему пространству.
Мы прошли про всей квартире, посмотрели кухню, черную лестницу, коридоры - антураж там, конечно, поразительный.
Экскурсовод сначала рассказала историю здания, квартиры и немного биографии Распутина, а дальше рассказ двигался исходя из наших вопросов или деталей, которые зацепили наше внимание, что мне понравилось.
Также было здорово, что в квартире есть коллекция подлинных открыток того времени, фотографий, книг, которые были хорошим дополнением рассказа.
Мы сидели на красивых деревянных стульях, пили чай из изящного сервиза, рассматривали детали комнаты. Была комфортная атмосфера, я чувствовала себя уверенной, чтобы задавать вопросы рассказчику (что происходит не так часто). Благодарю за этот вечер и интересный рассказ!

Как-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересныйКак-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересныйКак-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересныйКак-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересныйКак-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересныйКак-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересныйКак-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересныйКак-то я увидела фотографии квартиры Распутина в интернете и мне непременно захотелось ее посетить. Увидела интересный
K
23 дек 2024
Экскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть на отреставрированные интерьеры, при этом максимально сохранившие свой изначальный вид. Организаторы угостили чаем из самовара и сладостями, которыми мы наслаждались на кухне Распутина. Рекомендую всем к посещению!
Экскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть наЭкскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть наЭкскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть наЭкскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть наЭкскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть наЭкскурсия прошла замечательно. Рассказчик интересно повествовал и отвечал на все вопросы. Было очень приятно посмотреть на
Сёма
23 дек 2024
Хочется выразить отдельную благодарность создателю музея - г-ну Филатову и его супруге. Само пространство безумно трепетно отреставрировано, стены хранят настоящий «дух места». В рассказе настророжила достоверность некоторых фактов, но в
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общих чертах - все просто отлично! Самое главное нет крайностей в освещении личности Распутина - он тут не развратник, и не чистейший святой. Про него рассказывают как про человека. Это очень ценно и это главное. Очень рекомендую!

Хочется выразить отдельную благодарность создателю музея - г-ну Филатову и его супруге. Само пространство безумно трепетноХочется выразить отдельную благодарность создателю музея - г-ну Филатову и его супруге. Само пространство безумно трепетноХочется выразить отдельную благодарность создателю музея - г-ну Филатову и его супруге. Само пространство безумно трепетноХочется выразить отдельную благодарность создателю музея - г-ну Филатову и его супруге. Само пространство безумно трепетноХочется выразить отдельную благодарность создателю музея - г-ну Филатову и его супруге. Само пространство безумно трепетно
Н
3 ноя 2024
Довольно интересная экскурсия по квартире Распутина с чаепитием. Экскурсовод просто замечательно рассказывала, слушать было интересно, много информации. Сама квартира мне не очень понравилась, довольно мрачная, мне там было неуютно. Но это мои личные ощущения, качество экскурсии хорошее.

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