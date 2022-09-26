в воскресенье в 11:00

С виду обычный доходный дом, каких в Петербурге в начале 20 века было много. Но этот особенный — здесь жил тот, кто стоял у трона российской империи, а именно Григорий Распутин. Давайте поднимемся в его квартиру и восстановим хронологию событий той последней ночи. А заодно разберемся, каким человеком на самом деле был легендарный старец, за что его боялись, любили и ненавидели.

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Описание

Что вас ожидает

Приглашение в жилище старца

Мы зайдём через парадный вход, прикоснемся к старинным перилам, увидим скамью, на которой сидела царская охрана. Поднявшись на 3 этаж, наконец перешагнем порог жилища (дверь тоже сохранилась) Распутина, здесь все осталось на своих местах. Именно сюда поздно вечером 16 декабря 1916 года прошёл Феликс Юсупов, чтобы отвести старца в свой дворец на Мойке (сейчас мы бы сказали «на верную погибель»). Сейчас эта квартира — частный музей, попасть сюда можно только с разрешения хозяев.

Артефакты и атмосфера внутри помогут ярче представить себе события последней ночи Распутина. Вы увидите фото тех времен, посмотрите карикатуры из сатирических журналов «Сатирикон» и «Бич» и станете участниками авторского аудиоспектакля.

История жизни Распутина

Во время экскурсии я расскажу о политической ситуации, сложившейся на момент заговора против Распутина. Без понимания предпосылок не поймёшь причину убийства и масштаба последствий. Взяв за основу скрупулезные исследования жизни старца, я расскажу и о нем самом: где родился, как появился в Петербурге, кто его окружал. И попробую объяснить причины благоговения перед ним одних и ненависти других.

Организационные детали

Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как опоздавших некому будет встретить и проводить до квартиры.