Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашение в жилище старца
Мы зайдём через парадный вход, прикоснемся к старинным перилам, увидим скамью, на которой сидела царская охрана. Поднявшись на 3 этаж, наконец перешагнем порог жилища (дверь тоже сохранилась) Распутина, здесь все осталось на своих местах. Именно сюда поздно вечером 16 декабря 1916 года прошёл Феликс Юсупов, чтобы отвести старца в свой дворец на Мойке (сейчас мы бы сказали «на верную погибель»). Сейчас эта квартира — частный музей, попасть сюда можно только с разрешения хозяев.
Артефакты и атмосфера внутри помогут ярче представить себе события последней ночи Распутина. Вы увидите фото тех времен, посмотрите карикатуры из сатирических журналов «Сатирикон» и «Бич» и станете участниками авторского аудиоспектакля.
История жизни Распутина
Во время экскурсии я расскажу о политической ситуации, сложившейся на момент заговора против Распутина. Без понимания предпосылок не поймёшь причину убийства и масштаба последствий. Взяв за основу скрупулезные исследования жизни старца, я расскажу и о нем самом: где родился, как появился в Петербурге, кто его окружал. И попробую объяснить причины благоговения перед ним одних и ненависти других.
Организационные детали
Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как опоздавших некому будет встретить и проводить до квартиры.
в воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Гороховой, 64
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родилась в Санкт-Петербурге, прекрасном городе с богатейшим прошлым.
Закончила факультет филологии и искусств СПбГУ, а затем курсы гидов-переводчиков. И стала заниматься любимым дело — водить экскурсии. Мне нравиться дарить людям радость от увиденного, увлекать их интригующими историями и погружать в мир искусства.