в воскресенье в 11:00

Экскурсия в закрытую квартиру Григория Распутина

Заглянуть в жилище легендарного старца и разобраться, что в его жизни правда, а что - черный пиар

С виду обычный доходный дом, каких в Петербурге в начале 20 века было много. Но этот особенный — здесь жил тот, кто стоял у трона российской империи, а именно Григорий Распутин. Давайте поднимемся в его квартиру и восстановим хронологию событий той последней ночи.

А заодно разберемся, каким человеком на самом деле был легендарный старец, за что его боялись, любили и ненавидели.
Экскурсия в закрытую квартиру Григория Распутина
Экскурсия в закрытую квартиру Григория Распутина
Экскурсия в закрытую квартиру Григория Распутина
Экскурсия в закрытую квартиру Григория Распутина
Ближайшие даты:
25
сен
2
окт
9
окт
16
окт
23
окт
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Описание

Что вас ожидает

Приглашение в жилище старца

Мы зайдём через парадный вход, прикоснемся к старинным перилам, увидим скамью, на которой сидела царская охрана. Поднявшись на 3 этаж, наконец перешагнем порог жилища (дверь тоже сохранилась) Распутина, здесь все осталось на своих местах. Именно сюда поздно вечером 16 декабря 1916 года прошёл Феликс Юсупов, чтобы отвести старца в свой дворец на Мойке (сейчас мы бы сказали «на верную погибель»). Сейчас эта квартира — частный музей, попасть сюда можно только с разрешения хозяев.

Артефакты и атмосфера внутри помогут ярче представить себе события последней ночи Распутина. Вы увидите фото тех времен, посмотрите карикатуры из сатирических журналов «Сатирикон» и «Бич» и станете участниками авторского аудиоспектакля.

История жизни Распутина

Во время экскурсии я расскажу о политической ситуации, сложившейся на момент заговора против Распутина. Без понимания предпосылок не поймёшь причину убийства и масштаба последствий. Взяв за основу скрупулезные исследования жизни старца, я расскажу и о нем самом: где родился, как появился в Петербурге, кто его окружал. И попробую объяснить причины благоговения перед ним одних и ненависти других.

Организационные детали

Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как опоздавших некому будет встретить и проводить до квартиры.

в воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Гороховой, 64
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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