Предлагаем вам прогуляться по самому центру Петербурга — по Дворцовой площади и ее окрестностям.



А в конце экскурсии мы заглянем в Эрмитаж, чтобы увидеть всю красоту дворца изнутри.



С нами вы узнаете историю создания Генерального штаба и Зимнего дворца, прогуляетесь по набережным реки Мойки и Зимней канавки.



Во время прогулки у нас будут остановки — вы сможете сделать снимки на память о своем путешествии по Петербургу.