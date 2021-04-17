"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа

Предлагаем вам прогуляться по самому центру Петербурга - по Дворцовой площади и ее окрестностям

5
2 отзыва
Предлагаем вам прогуляться по самому центру Петербурга — по Дворцовой площади и ее окрестностям.

А в конце экскурсии мы заглянем в Эрмитаж, чтобы увидеть всю красоту дворца изнутри.

С нами вы узнаете историю создания Генерального штаба и Зимнего дворца, прогуляетесь по набережным реки Мойки и Зимней канавки.

Во время прогулки у нас будут остановки — вы сможете сделать снимки на память о своем путешествии по Петербургу.
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа
"Десять тайн Дворцовой площади" с посещением Эрмитажа

Что вы увидите 🤩

  • Адмиралтейство
  • Зимний дворец
  • Александровская колонна
  • Генеральный штаб
  • Капелла
  • Певческий мост и Зимняя канавка
  • Эрмитажный Театр
  • Новый, Большой и Малый Эрмитажи

Что вас ожидает:

  • Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца, Александровской колонны, прогуляетесь по набережным реки Мойки и Зимней канавки, выйдете к Неве, а затем вновь вернетесь на Дворцовую, чтобы отправиться в Эрмитаж.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Дворцовая площадь, арка Генерального штаба, набережные Зимней канавки, атланты Нового Эрмитажа.
  • Государственный Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3, 5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ст. метро «Адмиралтейская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Эрмитаж, Дворцовая площадь, д. 2
 Что входит
  • услуги экскурсовода
  • входной билет с экскурсией в Эрмитаж.
 Что не входит
  • личные расходы
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Когда: По пятницам в 10:30
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГК Т.
ГК Т.
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