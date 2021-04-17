Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца, Александровской колонны, прогуляетесь по набережным реки Мойки и Зимней канавки, выйдете к Неве, а затем вновь вернетесь на Дворцовую, чтобы отправиться в Эрмитаж.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Дворцовая площадь, арка Генерального штаба, набережные Зимней канавки, атланты Нового Эрмитажа.
Государственный Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3, 5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ст. метро «Адмиралтейская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Эрмитаж, Дворцовая площадь, д. 2
Что входит
услуги экскурсовода
входной билет с экскурсией в Эрмитаж.
Что не входит
личные расходы
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Когда: По пятницам в 10:30
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда