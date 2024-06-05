1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Утолить жажду Европы на атмосферной прогулке с гидом-лингвистом и исследователем культуры
Начало: на Площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
Увлекательная экскурсия с загадками и заданиями для родителей с детьми
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 13:30
9 июня в 10:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Групповая
2 часа
Загадай желание в сердце Петербурга
Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе)
Начало: У Михайловского замка
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
1000950₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
Завтра в 09:00
23 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Огюст Монферран. Загадки жизни и смерти
Открыть удивительную биографию создателя Исаакиевского собора и Александровской колонны
Начало: В районе СТ.М. «Адмиралтейская»
Расписание: в среду и субботу в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
2 450₽ за человека
Групповая
7 часов
Эрмитаж: групповая экскурсия + фильм в VR-очках
Перенестись к истокам музея в компании Хабенского и осмотреть экспозицию Зимнего дворца с гидом
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
3 150₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Завтра в 10:45
15 июня в 10:45
3 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
Увидеть всё то, с чем ассоциируется город, с живыми обсуждениями
Начало: Около Исаакиевского собора
17 июня в 15:00
18 июня в 15:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
В составе мини-группы исследовать Петербург, угадывая, что из 12 историй правда, а что - ложь
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в среду и воскресенье в 14:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
15001 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ААнна5 июня 2024Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
- ННадежда5 июня 2024Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
- ААлексей5 июня 2024Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами
- ААнна4 июня 2024Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 2 июня, экскурсовод Светлана. Остались очень довольны экскурсией! Светлана смогла заинтересовать всех детей, да и взрослые были увлечены не меньше)))
- ННаталья3 июня 2024Экскурсовод интересно подавала материал детям, маршрут был несложный для них. Перенесли легко экскурсию, даже взрослым было интересно слушать. Детям очень понравилось!
- ААнастасия3 июня 2024Экскурсию проводила Екатерина, очень приятная, много знающая экскурсовод, во время экскурсии цитировала стихи. Все было легко и не навязчиво. Погода
- ААнастасия3 июня 2024Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александровская колонна»
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