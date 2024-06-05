🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 572 отзыва Популярное предложение Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками Начало: На Дворцовой площади Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 700 отзывов Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ... Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 201 отзыв Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре Начало: В районе метро Адмиралтейская Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00 1500 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 403 отзыва Классический Петербург Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 276 отзывов Экскурсия-детектив «Масонский Петербург» Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы Начало: На Невском проспекте от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков Начало: На Дворцовой площади 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Фото-экскурсия «Классический Петербург» Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом Начало: На Исаакиевской площади от 9 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Архитектура площадей О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними Начало: Исаакиеская площадь 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 75 отзывов Парадный Петербург Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города Начало: У метро «Невский проспект» от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Окно в Париж: Франция в Петербурге Утолить жажду Европы на атмосферной прогулке с гидом-лингвистом и исследователем культуры Начало: на Площади Восстания 5 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Нескучное знакомство с Петербургом на авто Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом Начало: На площади Искусств 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет Увлекательная экскурсия с загадками и заданиями для родителей с детьми Начало: На Дворцовой площади 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Групповая 2 часа 6 отзывов Загадай желание в сердце Петербурга Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе) Начало: У Михайловского замка Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00 1000 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 4 отзыва Фокус на Питер Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом Начало: На Малой Морской 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 208 отзывов Удивительные истории Старого Петербурга Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты Начало: У здания Адмиралтейства Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 4 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка по историческому центру Петербурга Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города Начало: У Исаакиевского собора 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Квест «Пожар в Зимнем дворце» Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху Начало: У Триумфальной арки Главного штаба 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Огюст Монферран. Загадки жизни и смерти Открыть удивительную биографию создателя Исаакиевского собора и Александровской колонны Начало: В районе СТ.М. «Адмиралтейская» Расписание: в среду и субботу в 11:00 2 450 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 1 отзыв Эрмитаж: групповая экскурсия + фильм в VR-очках Перенестись к истокам музея в компании Хабенского и осмотреть экспозицию Зимнего дворца с гидом Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания» 3 150 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 41 отзыв Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор Начало: В районе станции метро Адмиралтейская 3 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру Увидеть всё то, с чем ассоциируется город, с живыми обсуждениями Начало: Около Исаакиевского собора 2 000 ₽ за человека