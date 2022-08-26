Приглашаю вас и ваших детей на душевную экскурсию по Эрмитажу с элементами интерактива! Мы пройдем по парадным залам и полюбуемся сокровищами императорской коллекции. Я расскажу, как менялся облик дворца в соответствии со вкусами его владельцев. Покажу шедевры разных эпох и в легком формате помогу разобраться в мировом искусстве.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Возрождение, рыцари и не только

Мы побываем в Павильонном зале, увидим Висячий сад и обсудим знаменитые часы Павлин 18 века. Полюбуемся Мадонной Леонардо да Винчи, посетим Лоджии Рафаэля и поговорим о великих художниках эпохи Возрождения. А в Рыцарском зале подивимся тяжести старинных доспехов и вспомним о Николае I.

Эрмитаж в лицах

Почему Петр I не любил помпезных зданий, зачем он собирал антики и что заставило его поставить часового рядом с Венерой Таврической? По какой причине Елизавета Петровна так и не въехала в Зимний дворец, а Екатерина II не любила барокко? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии!

Организационные детали