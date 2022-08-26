Мы побываем в Павильонном зале, увидим Висячий сад и обсудим знаменитые часы Павлин 18 века. Полюбуемся Мадонной Леонардо да Винчи, посетим Лоджии Рафаэля и поговорим о великих художниках эпохи Возрождения. А в Рыцарском зале подивимся тяжести старинных доспехов и вспомним о Николае I.
Почему Петр I не любил помпезных зданий, зачем он собирал антики и что заставило его поставить часового рядом с Венерой Таврической? По какой причине Елизавета Петровна так и не въехала в Зимний дворец, а Екатерина II не любила барокко? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии!