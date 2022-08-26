Эрмитаж для детей и их родителей

Раскрыть тайны одного из главных музеев мира с историком культуры

5
13 отзывов
Приглашаю вас и ваших детей на душевную экскурсию по Эрмитажу с элементами интерактива! Мы пройдем по парадным залам и полюбуемся сокровищами императорской коллекции. Я расскажу, как менялся облик дворца в соответствии со вкусами его владельцев. Покажу шедевры разных эпох и в легком формате помогу разобраться в мировом искусстве.
Эрмитаж для детей и их родителей
Эрмитаж для детей и их родителей
Эрмитаж для детей и их родителей
Эрмитаж для детей и их родителей
Эрмитаж для детей и их родителей
Эрмитаж для детей и их родителей
Эрмитаж для детей и их родителей
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Описание

Что вас ожидает

Возрождение, рыцари и не только

Мы побываем в Павильонном зале, увидим Висячий сад и обсудим знаменитые часы Павлин 18 века. Полюбуемся Мадонной Леонардо да Винчи, посетим Лоджии Рафаэля и поговорим о великих художниках эпохи Возрождения. А в Рыцарском зале подивимся тяжести старинных доспехов и вспомним о Николае I.

Эрмитаж в лицах

Почему Петр I не любил помпезных зданий, зачем он собирал антики и что заставило его поставить часового рядом с Венерой Таврической? По какой причине Елизавета Петровна так и не въехала в Зимний дворец, а Екатерина II не любила барокко? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 5 лет и их родителям
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Стоимость — 500 руб. с человека.
    Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
A
26 авг 2022
Все супер! Два часа дети (6и 8) открыв рот слушали Наталью. Нам с супругой также было интересно.
Д
24 авг 2022
Очень интересно и полезно. Мы бывали в Эрмитаже и раньше, но решили перевести количество в качество, если так можно сказать. Детям 12 и 15 лет понравилось, мне тоже. Потом ещё до вечера обсуждали историю места и картины. В следующий раз будем просить Наталью продолжить с того места, где остановились в этот раз;-)
Е
24 авг 2022
Наталья прекрасно адаптировала материал под детей, лавировала между мальчиком 10 лет с его уровнем знаний и принцессой 6 лет. Провела по основным залам, остановилась на ряде картин. По нашей просьбе отвела в Египетский зал уже после окончания экскурсии и рассказала про фараонов и мумий. Для первого знакомства детей в Эрмитажем отличный вариант.
Н
22 авг 2022
Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Глубочайшая благодарность за талант рассказчика, который увлек моих непосед, за умение найти подход к каждому ребенку. Как выяснилось потом, дети многое запомнили и с удовольствием пересказывали дома увиденное.
Е
18 авг 2022
Очаровательная, познавательная и неутомительная экскурсия для детей и их родителей в компании интересного гида! Рекомендую!
Марина
18 авг 2022
Отличная экскурсия, для детей и для родителей тоже. У нас были 3 мальчика, Наталья сумела найти подход и конструктивно изложить много интересного материала. Спасибо за такие услуги😁
Е
13 авг 2022
Экскурсия прошла легко и интересно. Дети усвоили новую информацию и с удовольствием пересказывали ее повторно. Рекомендуем!!!
Н
8 авг 2022
Ребенку 13 лет экскурсия понравилась
О
6 авг 2022
Наталья - замечательный экскурсовод, очень начитанная и приятная девушка! Всё на высшем уровне. Очень понравился подход Натальи к детям, умеет увлечь и удержать их внимание. Наши дети (8 и 11 лет) остались в восторге, и родители тоже! С нетерпением ждём следующих встреч!
Наталья - замечательный экскурсовод, очень начитанная и приятная девушка! Всё на высшем уровне. Очень понравился подход
О
3 авг 2022
Замечательная экскурсия!
Наталье огромное спасибо!
Она смогла заинтересовать детей. Вся экскурсия была в форме живого общения.
Взрослым было тоже много интересного. В Эрмитаже были не один раз, но Наталья смогла рассказать много нового.
Г
2 авг 2022
Хочу посоветовать экскурсовода Наталью. Очень доходчиво детям рассказала историю возникновения Эрмитажа, дети узнали про царей, про элементы искусства. Экскурсия была интересная, Наталья рассказала про некоторые картины детям, про убранство залов.
Хочу посоветовать экскурсовода Наталью. Очень доходчиво детям рассказала историю возникновения Эрмитажа, дети узнали про царей, про
М
1 авг 2022
Благодарим за интересную экскурсию по Эрмитажу. Наталья очень милая, доброжелательная и с детьми сразу нашла общий язык. Увлекла их рассказом с элементами интерактива. Нам всем очень понравилось!
Благодарим за интересную экскурсию по Эрмитажу. Наталья очень милая, доброжелательная и с детьми сразу нашла общийБлагодарим за интересную экскурсию по Эрмитажу. Наталья очень милая, доброжелательная и с детьми сразу нашла общий
А
31 июля 2022
Ходили с Натальей по Эрмитажу, сын (8 лет) очень внимательно слушал, делился своими знаниями и задавал вопросы. Наталья отлично с ним поладила, она прекрасный рассказчик.
Ходили с Натальей по Эрмитажу, сын (8 лет) очень внимательно слушал, делился своими знаниями и задавалХодили с Натальей по Эрмитажу, сын (8 лет) очень внимательно слушал, делился своими знаниями и задавал

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