Приглашаем детей на увлекательную экскурсию в Русский музей! Во время экскурсии дети познакомятся с шедеврами русской живописи, узнают интересные факты о жизни и творчестве великих художников. Каждая экскурсия – индивидуальна. Будет интересно и детям и взрослым!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииМы знаем, как привить ребенку любовь к искусству и научить его понимать живопись! Наши экскурсии по Русскому музею водят только те из наших гидов, кто не только сам влюблен в Русское искусство, но и умеет увлекательно рассказать о работах русских художников и заинтересовать детей. Мы любим загадывать загадки, рассказывать сказки, давать простые и занятные задания. Для каждого возраста рассказы будут разные. Одну и ту же картину, скульптуру, зал наш экскурсовод опишет понятными именно Вашему ребенку словами. В ходе экскурсии по Русскому музею с экскурсоводом из «Палитры Петербурга» ребенок узнает:
- Как появилась идея открыть Русский музей и что означает собирать коллекцию;
- Какие сказки рассказал нам художник Виктор Васнецов;
- Как приготовить краски, чтобы они не выцветали 500 лет;
- Как Карл Брюллов оказался в древней Помпее;
• есть ли лампочка за картиной А. И. Куинджи и многое другое. Для детей младшего школьного возраста, от 5 до 11 лет мы сделаем акцент:
- на сказочных персонажах;
- на животных в картине и скульптуре;
- на картинах с богатырями из русских былин;
• на портретах сверстников ваших детей, их одежде, их учебе, их играх. Детям старшего школьного возраста и подросткам 12-18 лет мы можем больше рассказать:
- о судьбах студенток Смольного института;
- о моде: что носили на себе и с собой 100 и 200 лет назад;
- о семейных традициях (ведь многие сверстники современных подростков уже имели семьи, работу, вели самостоятельную жизнь);
- об истории династии Романовых на примере известных работ из музейной коллекции;
- о том, как сложились судьбы государственных лиц, которые позировали для Ильи Репина. Каждая экскурсия – индивидуальна. Наш гид всегда почувствует, какая тематика вызывает интерес, на каких сюжетах останавливается взгляд, и построит рассказ в форме живого общения, занимательного именно для вашего ребенка. Кстати, вы узнали, фрагменты каких картин из коллекции Русского музея иллюстрируют описание нашей экскурсии? Правильно! Уверяем, мамы и папы, бабушки и дедушки не будут скучать!
Проведение экскурсии квеста возможно в любой день кроме вторника с 10.00 до 16.00 включительно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Подарки для детей
Место начала и завершения?
Михайловский Дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день кроме вторника с 10.00 до 16.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
23 авг 2025
Бегло прошлись по основной экспозиции, было сообщено гидом о том, что Айвазовский и др. направлены на выставку в Москву, до экскурсии этого не сообщалось. Экскурсия выбрана, поскольку представлена как детская,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Начало: На площади Искусств
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
26 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
12 ноя в 12:00
13 ноя в 13:15
3850 ₽ за билет