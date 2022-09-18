Детский сказочный теплоход

Сказка на воде стала былью

Сказка на воде стала былью! Детская прогулка по рекам и каналам, совместно с интерактивным театром "Сказкин Дом", запустили невероятный круиз по рекам и каналам Петербурга: профессиональные актеры, театральная постановка, комфортабельный теплоход, полное погружение в морские приключения для детей и водная экскурсия для взрослых.
Детский сказочный теплоход
Детский сказочный теплоход
Детский сказочный теплоход
Детский сказочный теплоход
Ближайшие даты:
18
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Петербург с воды: набережные
  • Дворцы и особняки
  • Михайловский замок и Летний сад
  • Крейсер Аврора и Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Стерлка Васильевского острова и многое другое
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Театрализованная интерактивная программа рассчитана на детей от 2х до 12 лет. Во время путешествия на детском теплоходе ребята становятся главными участниками события и отправляются в морские приключения с моряком, Пеппи, пиратами и Бармалеем, в то время как взрослые могут отдалиться от повседневной суеты и насладиться экскурсией и великолепием города с воды.
Мероприятие происходит на комфортабельном теплоходе с полным погружением в атмосферу водной стихии. На теплоходе имеется крытый уютный панорамный салон - сцена, открытая палуба, небольшой бар и все необходимые удобства на борту.
Маршрут следования детского теплохода проходит по рекам и каналам Петербурга, откуда открываются виды на известнейшие достопримечательности и великолепные виды.
Продолжительность рейса 1 час 20 минут: 60 мин. театрализованная программа + 20 минут свободного времени и возможность сделать памятные фотографии с актерами.
  • Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых. На каждого ребенка до 6 лет обязательно сопровождение одного взрослого.
  • На детей до 1 года обязательно необходимо оформить бесплатный посадочный билет без предоставления отдельного места. Внимание! Пассажировместимость судна строго ограничена, посадочные талоны вдаются по наличию свободных билетов.

*На посадке необходимо быть за 15 минут до отправления рейса:

Маршрут рейса может быть изменен в зависимости от уровня воды, городских перекрытий и других факторов влияющих на безопасность пассажиров.

*Сопровождающие взрослые должны быть старше 18 лет и несут полную ответственность за детей на борту судна:

  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная.
  • Детская программа проходит в панорамном салоне судна под руководством профессиональных актеров.
  • Для желающих, на открытой палубе проводится экскурсия в сопровождении трансляционного аудиогида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на теплоход
  • Театрализованная программа для детей
  • Экскурсионное сопровождение на открытой палубе
Что не входит
  • Пледы
  • Услуги бара
Место начала и завершения?
наб. реки Фонтанки, д. 71, причал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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