Театрализованная интерактивная программа рассчитана на детей от 2х до 12 лет. Во время путешествия на детском теплоходе ребята становятся главными участниками события и отправляются в морские приключения с моряком, Пеппи, пиратами и Бармалеем, в то время как взрослые могут отдалиться от повседневной суеты и насладиться экскурсией и великолепием города с воды.

Мероприятие происходит на комфортабельном теплоходе с полным погружением в атмосферу водной стихии. На теплоходе имеется крытый уютный панорамный салон - сцена, открытая палуба, небольшой бар и все необходимые удобства на борту.

Маршрут следования детского теплохода проходит по рекам и каналам Петербурга, откуда открываются виды на известнейшие достопримечательности и великолепные виды.

Продолжительность рейса 1 час 20 минут: 60 мин. театрализованная программа + 20 минут свободного времени и возможность сделать памятные фотографии с актерами.

Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых. На каждого ребенка до 6 лет обязательно сопровождение одного взрослого.

На детей до 1 года обязательно необходимо оформить бесплатный посадочный билет без предоставления отдельного места. Внимание! Пассажировместимость судна строго ограничена, посадочные талоны вдаются по наличию свободных билетов.

*На посадке необходимо быть за 15 минут до отправления рейса:

Маршрут рейса может быть изменен в зависимости от уровня воды, городских перекрытий и других факторов влияющих на безопасность пассажиров.

*Сопровождающие взрослые должны быть старше 18 лет и несут полную ответственность за детей на борту судна: