Каждому ребёнку известны сказки про принцев и принцесс. И все они живут в роскошных дворцах. На этой экскурсии ребята окажутся в одном из них, пройдутся по красной ковровой дорожке. А поднявшись по парадной лестнице — отыщут вензель императрицы и даже составят свой собственный!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Ребята узнают, кто раньше жил в Зимнем дворце, какие танцы были в моде три столетия назад и как проходили важные приёмы.
- Мы внимательно рассмотрим неповторимые украшения парадных и жилых залов и поговорим о повседневной жизни императорской семьи.
- В тронных залах отыщем символы царской власти, а на одном из окон — личное послание императрицы супругу.
- И наконец — заглянем в Малый Эрмитаж в гости к драгоценному павлину, который поведает нам свою тайну!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей 6–13 лет, с ребятами должен быть хотя бы один взрослый.
- Входные билеты в Эрмитаж нужно оформить заранее онлайн: дети до 18 лет бесплатно, взрослые — 500 ₽. Также вам нужно купить билет для гида.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1254 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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