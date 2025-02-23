Приглашаю на экскурсию по Эрмитажу! Вы узнаете, как небольшое собрание Екатерины II выросло в один из крупнейших музеев мира. Расшифруете шедевры итальянской, испанской, голландской, фламандской и французской живописи. Полюбуетесь интерьерами зимней императорской резиденции и услышите о жизни её владельцев. И многое-многое другое.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Знаменитые часы «Павлин» в Павильонном зале
- Шедевры итальянских мастеров, включая да Винчи и Рафаэля
- Единственную в России скульптуру Микеланджело
- Невероятную копию ватиканских «Лоджий» Рафаэля
- «Возвращение блудного сына» и «Данаю» Рембрандта
- Жанровые картины Малых голландцев
Вы узнаете:
- Почему музей называется Эрмитажем и сколько зданий в него входит
- Как проходили торжественные церемонии при русском дворе
- Как царская коллекция стала музеем
- Где спрятан циферблат часов «Павлин» и каким образом они работают
- Кому посвящена картина Рембрандта «Флора»
- Почему голландцы изображали на натюрмортах мух, гусениц и увядшие цветы
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее после подтверждения экскурсии на себя и на гида. Билеты вы можете купить на Трипстере
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я коренная петербурженка и профессиональный гид. Провожу индивидуальные экскурсии в своих любимых музеях. Очень люблю историю, архитектуру, искусство. С удовольствием делюсь с гостями своими знаниями и непроходящим восторгом от культурного наследия нашего города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 фев 2025
Хочется сказать огромное Спасибо Прекрасной премудрой Елене за интереснейшую экскурсию. Экскурсия понравилась всем, Елена смогла увлечь рассказом ни только нас взрослых, но и наших детей, которые теперь ждут новых встреч с Еленой.
О
Оксана
10 фев 2025
Елена чудесная, милая девушка! Экскурсию провела великолепно! Мы посмотрели много интересного и многое узнали! Обязательно вернемся в Эрмитаж с Еленой!
Н
Николай
30 дек 2024
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Маршрут был построен хорошо для первого посещения. Увидели все наиболее значимые шедевры. Рассказ вëлся структурировано и понятно. При необходимости делали остановки, чтобы дети могли передохнуть. Всем советую эту экскурсию при первом посещении Эрмитажа.
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