Е Елена Хочется сказать огромное Спасибо Прекрасной премудрой Елене за интереснейшую экскурсию. Экскурсия понравилась всем, Елена смогла увлечь рассказом ни только нас взрослых, но и наших детей, которые теперь ждут новых встреч с Еленой.

О Оксана Елена чудесная, милая девушка! Экскурсию провела великолепно! Мы посмотрели много интересного и многое узнали! Обязательно вернемся в Эрмитаж с Еленой!