Отправляться в Эрмитаж впервые лучше в компании лицензированного гида. Я проведу вас по основным залам музея.
Познакомлю с историей Зимнего дворца, покажу шедевры западноевропейских мастеров — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других. Расскажу занимательные истории об императорской резиденции.
Познакомлю с историей Зимнего дворца, покажу шедевры западноевропейских мастеров — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других. Расскажу занимательные истории об императорской резиденции.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по парадным залам Зимнего дворца.
- Заглянем в покои последнего русского императора Николая II.
- Посетим здание Малого Эрмитажа.
- Увидим знаменитые часы «Павлин» и Висячий сад Екатерины II.
- В здании Большого Эрмитажа рассмотрим шедевры итальянских мастеров эпохи Возрождения.
- В здании Нового Эрмитажа полюбуемся работами испанских и голландских мастеров.
- Поговорим об истории династии Романовых, придворной жизни, судьбах императоров и императриц.
- Я расскажу об истории формирования коллекций Эрмитажа, картинах известных мастеров Италии, Испании и Голландии, а также о малоизвестных фактах их жизни.
- Обращу ваше внимание на неприметные детали в музее и поделюсь познавательными историями, связанными с музейными экспонатами.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии. Их необходимо приобрести заранее на сайте музея или на Трипстере: купить билет.
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 8 лет.
во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду и четверг в 12:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду и четверг в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я экскурсовод с аккредитацией, и мое призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом провожу экскурсии по достопримечательностям, рассказывая увлекательные истории, раскрывающие секреты искусства и великих личностей. На моих экскурсиях Вы будете погружаться в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от Вашего путешествия.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
19 янв 2025
Заказывали экскурсию "В Эрмитаж в первый раз". Экскурсовод Элеонора сразу расположила к себе внимательностью и доброжелательностью. Очень интересно рассказывала об истории нашей страны, о ее правителях. Нам с дочкой очень понравилось! Спасибо!
а
андрей
9 янв 2025
очень удобно и интересно
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