В Эрмитаж в первый раз

Увидеть главное в одном из главных музеев мира
Отправляться в Эрмитаж впервые лучше в компании лицензированного гида. Я проведу вас по основным залам музея.

Познакомлю с историей Зимнего дворца, покажу шедевры западноевропейских мастеров — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других. Расскажу занимательные истории об императорской резиденции.
5
2 отзыва
В Эрмитаж в первый раз
В Эрмитаж в первый раз
В Эрмитаж в первый раз
Ближайшие даты:
22
янв23
янв24
янв25
янв28
янв29
янв30
янв
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по парадным залам Зимнего дворца.
  • Заглянем в покои последнего русского императора Николая II.
  • Посетим здание Малого Эрмитажа.
  • Увидим знаменитые часы «Павлин» и Висячий сад Екатерины II.
  • В здании Большого Эрмитажа рассмотрим шедевры итальянских мастеров эпохи Возрождения.
  • В здании Нового Эрмитажа полюбуемся работами испанских и голландских мастеров.
  • Поговорим об истории династии Романовых, придворной жизни, судьбах императоров и императриц.
  • Я расскажу об истории формирования коллекций Эрмитажа, картинах известных мастеров Италии, Испании и Голландии, а также о малоизвестных фактах их жизни.
  • Обращу ваше внимание на неприметные детали в музее и поделюсь познавательными историями, связанными с музейными экспонатами.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии. Их необходимо приобрести заранее на сайте музея или на Трипстере: купить билет.
  • Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 8 лет.

во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду и четверг в 12:00 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду и четверг в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алена
19 янв 2025
Заказывали экскурсию "В Эрмитаж в первый раз". Экскурсовод Элеонора сразу расположила к себе внимательностью и доброжелательностью. Очень интересно рассказывала об истории нашей страны, о ее правителях. Нам с дочкой очень понравилось! Спасибо!
а
9 янв 2025
очень удобно и интересно

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

О чём молчат картины? Эрмитаж с искусствоведом
33 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
О чём молчат картины? Эрмитаж с искусствоведом
Погрузитесь в мир искусства Эрмитажа с искусствоведом. Узнайте секреты картин, их историю и символику. Вдохновляйтесь шедеврами и возвращайтесь вновь
Начало: Возле Эрмитажа
Завтра в 11:00
25 янв в 11:30
3400 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Эрмитажу
292 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие по Эрмитажу: искусство и история в одном туре
Приглашаем в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где вы увидите не только шедевры мирового искусства, но и познакомитесь с историей
Начало: Дворцовая площадь
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
7500 за всё до 3 чел.
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
421 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в искусство и историю Эрмитажа
Погружение в мир искусства на индивидуальной экскурсии по Эрмитажу. Откройте для себя шедевры западноевропейской живописи, античные и египетские коллекции
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 за всё до 4 чел.