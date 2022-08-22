Эрмитаж в дружеском формате

Посетить парадные залы дворца и расшифровать шедевры мировой живописи на душевной экскурсии

5
1 отзыв
Еще на подступах к Эрмитажу от него захватывает дух! Приготовьтесь пройти не только по самому большому музею России, но и по роскошной резиденции императоров. Я простым языком раскрою секреты дворца и его обитателей.

Вы узнаете, кто в нем жил, как отапливался Эрмитаж, когда его электрифицировали и другие интересные факты.
Эрмитаж в дружеском формате
Эрмитаж в дружеском формате
Эрмитаж в дружеском формате
Эрмитаж в дружеском формате
Эрмитаж в дружеском формате
Эрмитаж в дружеском формате
Эрмитаж в дружеском формате
Эрмитаж в дружеском формате
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Описание

Что вас ожидает

Эрмитаж: изящество и элегантность

Мы посетим парадные залы Главного музейного комплекса: Фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный и Мемориальный зал Петра I. Я расскажу, как проходили царские балы, сколько гостей на них могло присутствовать и как отмечали двухсотлетие дома Романовых. Покажу знаменитые часы Павлин и вспомню про госпиталь, организованный последней императрицей Александрой Федоровной.

Прикосновение к мировому искусству

Во второй части экскурсии вы познакомитесь с шедеврами живописи и скульптуры. Оцените работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и Веласкеса. Я поделюсь связанными с ними историями и мифами. Поясню, откуда «растут ноги» итальянского Возрождения и как отличать друг от друга разные художественные стили. После нашей встречи Эрмитаж станет вам ближе и понятнее.

Организационные детали

  • Билеты приобретаются заранее и оплачиваются отдельно (в том числе, за гида). Стоимость — 500 руб. с человека.
    Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
22 авг 2022
Недавно были на экскурсии в Эрмитаже с гидом Инессой. Два часа пролетели незаметно, потому что было очень интересно и познавательно. Были различные интерактивы, много новых знаний и впечатлений. Экскурсию однозначно рекомендуем

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