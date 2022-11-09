Еще на подступах к Эрмитажу от него захватывает дух! Приготовьтесь пройти не только по самому большому музею России, но и по роскошной резиденции императоров. Я простым языком раскрою секреты дворца и его обитателей. Вы узнаете, кто в нем жил, как отапливался Эрмитаж, когда его электрифицировали и другие интересные факты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эрмитаж: изящество и элегантность

Мы посетим парадные залы Главного музейного комплекса: Фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный и Мемориальный зал Петра I. Я расскажу, как проходили царские балы, сколько гостей на них могло присутствовать и как отмечали двухсотлетие дома Романовых. Покажу знаменитые часы Павлин и вспомню про госпиталь, организованный последней императрицей Александрой Федоровной.

Прикосновение к мировому искусству

Во второй части экскурсии вы познакомитесь с шедеврами живописи и скульптуры. Оцените работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и Веласкеса. Я поделюсь связанными с ними историями и мифами. Поясню, откуда «растут ноги» итальянского Возрождения и как отличать друг от друга разные художественные стили. После нашей встречи Эрмитаж станет вам ближе и понятнее.

Организационные детали