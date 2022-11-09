Посетить парадные залы дворца и расшифровать шедевры мировой живописи на душевной экскурсии
Еще на подступах к Эрмитажу от него захватывает дух! Приготовьтесь пройти не только по самому большому музею России, но и по роскошной резиденции императоров. Я простым языком раскрою секреты дворца и его обитателей.
Вы узнаете, кто в нем жил, как отапливался Эрмитаж, когда его электрифицировали и другие интересные факты.
Мы посетим парадные залы Главного музейного комплекса: Фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный и Мемориальный зал Петра I. Я расскажу, как проходили царские балы, сколько гостей на них могло присутствовать и как отмечали двухсотлетие дома Романовых. Покажу знаменитые часы Павлин и вспомню про госпиталь, организованный последней императрицей Александрой Федоровной.
Прикосновение к мировому искусству
Во второй части экскурсии вы познакомитесь с шедеврами живописи и скульптуры. Оцените работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и Веласкеса. Я поделюсь связанными с ними историями и мифами. Поясню, откуда «растут ноги» итальянского Возрождения и как отличать друг от друга разные художественные стили. После нашей встречи Эрмитаж станет вам ближе и понятнее.
Организационные детали
Билеты приобретаются заранее и оплачиваются отдельно (в том числе, за гида). Стоимость — 500 руб. с человека. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Инесса, я живу в Санкт-Петербурге уже почти 20 лет. Очень люблю свой город и с удовольствием делюсь его историей с путешественниками. С радостью расскажу о старинных улицах, мостовых, музеях и выдающихся людях Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дина
Наша компания была разновозрастная и с разной степенью подготовки. Кто-то молод и в Эрмитаже впервые, кто-то взрослый и в 10ый раз. Инесса адаптировалась под нашу неоднородную компанию и справилась с задачей - вовлекла новеньких и удивила новой информацией опытных! Инесса настолько хорошо к нам отнеслась, что простила опоздание на 20 мин. Отнеслась с уважением к нашим постоянным перебиваниям и дополнениям.
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К
Ксения
Очень понравилась экскурсия, которую для нас провела Инесса. Это как раз то, что я и хотела. Проитись по всем зданиям, освежить детские воспоминания и получить максимум информации с тем, чтобы в следующий раз прийти и более детально ознакомиться с конкретными залами и коллекциями. Инесса отлично знает историю и интересно рассказывает. Рекомендую всем.
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Анастасия
Инесса отличный рассказчик, информация подавалась легко и интересно. На все вопросы с удовольствием отвечает, беседа идёт в непринуждённом ключе, чего я и хотела. Мама, впервые побывавшая в Зимнем дворце, осталась крайне довольна и под большим впечатлением! Спасибо за отличную экскурсию!
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С
Светлана
Спасибо Инессе! Все вовремя, четко, быстро, организованно, с учетом наших предпочтений - посидеть, постоять, попить, подышать, углубиться в тему или не очень. Были семьей с подростками. Все хорошо! Спасибо за первое знакомство с Эрмитажем!
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А
Анастасия
Недавно были на экскурсии в Эрмитаже с гидом Инессой. Два часа пролетели незаметно, потому что было очень интересно и познавательно. Были различные интерактивы, много новых знаний и впечатлений. Экскурсию однозначно рекомендуем
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Н
Наталья
Все очень понравилось. Гид провела нас по самым красивым залам Эрмитажа. Спасибо за познавательную экскурсию!
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