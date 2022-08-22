Мы посетим парадные залы Главного музейного комплекса: Фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный и Мемориальный зал Петра I. Я расскажу, как проходили царские балы, сколько гостей на них могло присутствовать и как отмечали двухсотлетие дома Романовых. Покажу знаменитые часы Павлин и вспомню про госпиталь, организованный последней императрицей Александрой Федоровной.
Во второй части экскурсии вы познакомитесь с шедеврами живописи и скульптуры. Оцените работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и Веласкеса. Я поделюсь связанными с ними историями и мифами. Поясню, откуда «растут ноги» итальянского Возрождения и как отличать друг от друга разные художественные стили. После нашей встречи Эрмитаж станет вам ближе и понятнее.