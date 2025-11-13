Безымянный ерик, где выросли дома самых знатных особ империи, — история Фонтанки во многом перекликается с судьбой самого Петербурга.
Вы пройдёте от трущоб Сенной до Шереметевского дворца и увидите контрасты города, скрытые в переулках и дворах. Узнаете о судьбах писателей и заговорщиков и выясните, что ещё помнят эти берега.
Описание экскурсии
Берега Фонтанки — живое воплощение строк Пушкина: «Город пышный, город бедный». Атмосфера Петербурга — во всём этом сплетении судеб, зданий и улиц.
Вы увидите:
- Дворы, вдохновившие Достоевского на создание бессмертных романов
- Адреса, связанные с жизнью Пушкина и его героев
- Ломоносовский мост — уникальное инженерное сооружение с утраченным функционалом
- Места учёбы известных писателей 20 века и жены Достоевского
- Бывшее подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры
- Место одного из самых громких терактов народовольцев
- «Литературный дом», где жили почти все классики русской литературы
Я расскажу:
- о литературной истории 18, 19 и 20 веков
- политических потрясениях Российской империи
- удивительном коммерческом взлёте и падении на берегах Фонтанки
Организационные детали
- Удобная обувь и одежда по погоде сделают вашу прогулку более комфортной
- Вы получите персональные радиогиды — даже при перемещении по самым шумным улицам вы будете слышать каждое моё слово
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1634 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
