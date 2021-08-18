Что вас ожидает

Изысканная Литейная часть

Во времена Петра I Литейная часть была блестящим «дворцовым пригородом», где разрешалось возводить дома только для членов царской семьи. В XIX веке здесь обосновались представители различных знатных фамилий. На улице Фурштатская вы увидите два великолепных здания, известные всем петербуржцам: дворец Бракосочетания и дворец регистрации рождения «Малютка». Выясните, какой из этих особняков был построен для «бумажного короля Петербурга» и что общего в их новейшей истории.

Богатые и знаменитые прошлых столетий

Мы пройдем по улице Чайковского — одной из самых респектабельных в городе. Поговорим о ее знаковых домах и их владельцах, среди которых: князья Барятинские и Нарышкины, Волконские и Кочубеи, золотопромышленники Базановы-Кельхи и «короли русского хрусталя» Мальцовы. Вы услышите истории о неслыханной щедрости и крайней скупости, исчезнувших храмах и найденных кладах, утраченном и обретенном семейном счастье. Раскроете, где жила младшая сестра Николая II и какие драматические события разыгрывались в ее дворце.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.