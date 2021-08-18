Дворцы и особняки Литейной части

Погрузиться в историю знаменитых домов Петербурга и их владельцев

5
1 отзыв
Литейная часть — старинный район между Фонтанкой, Невой и Кирочной улицей.

Вы рассмотрите ее самые красивые дома и узнаете о них много интересного: для кого они строились, что скрывали их пышные фасады и как сложились судьбы их хозяев после революции.

Отыщете знаменитый дворец Бракосочетания на Фурштатской и услышите историю роскошных особняков на улице Чайковского.
Дворцы и особняки Литейной части
Дворцы и особняки Литейной части
Дворцы и особняки Литейной части
Дворцы и особняки Литейной части
Дворцы и особняки Литейной части
Дворцы и особняки Литейной части
Дворцы и особняки Литейной части

Что вас ожидает

Изысканная Литейная часть

Во времена Петра I Литейная часть была блестящим «дворцовым пригородом», где разрешалось возводить дома только для членов царской семьи. В XIX веке здесь обосновались представители различных знатных фамилий. На улице Фурштатская вы увидите два великолепных здания, известные всем петербуржцам: дворец Бракосочетания и дворец регистрации рождения «Малютка». Выясните, какой из этих особняков был построен для «бумажного короля Петербурга» и что общего в их новейшей истории.

Богатые и знаменитые прошлых столетий

Мы пройдем по улице Чайковского — одной из самых респектабельных в городе. Поговорим о ее знаковых домах и их владельцах, среди которых: князья Барятинские и Нарышкины, Волконские и Кочубеи, золотопромышленники Базановы-Кельхи и «короли русского хрусталя» Мальцовы. Вы услышите истории о неслыханной щедрости и крайней скупости, исчезнувших храмах и найденных кладах, утраченном и обретенном семейном счастье. Раскроете, где жила младшая сестра Николая II и какие драматические события разыгрывались в ее дворце.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Мы команда профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков с большим опытом работы. Мы разные. Среди нас есть историки, искусствоведы, преподаватели. Кто-то родился и вырос в Петербурге, кто-то приехал сюда учиться и остался. Прожив здесь достаточно долго, мы все еще продолжаем изучать и открывать для себя этот удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и эмоциями!
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1 реальный отзыв

Н
18 авг 2021
10 августа мы совершили увлекательную пешеходную прогулку по Литейной части Петербурга с прекрасным профессиональным гидом. Наталья Пьецуха погрузила нас в сложные, порой драматические жизнесплетения обитателей особняков и доходных домов этой части северной столицы. Архитектурные стили строений, исторические комментарии, интересные повороты судьбы, экскурсовод владеет этой информацией очень глубоко и подробно. Спасибо за такую замечательную экскурсию! Всем её рекомендуем!

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