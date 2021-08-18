Во времена Петра I Литейная часть была блестящим «дворцовым пригородом», где разрешалось возводить дома только для членов царской семьи. В XIX веке здесь появились казармы для элитных гвардейских полков и «полковые» храмы, а также роскошные особняки, в которых обосновались представители знатных фамилий.
Богатые и знаменитые прошлых столетий
Мы начнем знакомство с Литейной частью у Спасо-Преображенского собора, памятника российской воинской славы, единственного «полкового» храма, сохранившегося в этой части города. Пройдем по Кирочной улице и улице Чайковского, бывшей Сергиевской — одной из самых респектабельных в городе. Поговорим о ее знаменитых домах и их владельцах, среди которых: князья Кочубеи и Нарышкины, Оболенские и Трубецкие, золотопромышленники Базановы-Кельхи и «короли русского хрусталя» Мальцовы. Вы услышите истории о неслыханной щедрости и крайней скупости, исчезнувших храмах и найденных кладах, утраченном и обретенном семейном счастье.
«Пришла эпоха мезальянсов…»
Кульминация экскурсии — посещение уникального особняка XIX века, который известен под двумя именами — особняк князей Барятинских, владевших им на протяжение 60 лет, и Дворец великой княгини Ольги Александровны. Эта единственная резиденция представителей царской семьи в Литейной части более 15 лет, вплоть до 1917 г., принадлежала младшей сестре Николая II — великой княгине Ольге Александровне. Мы пройдем по сохранившимся парадным интерьерам дворца, насладимся их тишиной и уютом и погрузимся в ту эпоху, когда в этих стенах разыгрывались поистине драматические события.
Организационные детали
Бронировать день и время экскурсии желательно максимально заранее
Продолжительность экскурсии в особняке — 1,5 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Преображенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 590 туристов
Мы команда профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков с большим опытом работы. Мы разные. Среди нас есть историки, искусствоведы, преподаватели. Кто-то родился и вырос в Петербурге, кто-то приехал сюда учиться и остался. Прожив здесь достаточно долго, мы всё ещё продолжаем изучать и открывать для себя этот удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
10 августа мы совершили увлекательную пешеходную прогулку по Литейной части Петербурга с прекрасным профессиональным гидом. Наталья Пьецуха погрузила нас в сложные, порой драматические жизнесплетения обитателей особняков и доходных домов этой части северной столицы. Архитектурные стили строений, исторические комментарии, интересные повороты судьбы, экскурсовод владеет этой информацией очень глубоко и подробно. Спасибо за такую замечательную экскурсию! Всем её рекомендуем!
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Татьяна
Интересная экскурсия, экскурсовод действительно передаёт атмосферу Петербурга того времени, то есть рассказывает о известных людях и домах Литейной части, а также даёт возможность посмотреть на город глазами владельцев особняков и доходных домов. Спасибо! Как пожелание: добавить немного интересных историй связанных с владельцами или их домами, по возможности конечно.
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А
Анна
Два часа пролетели незаметно. Наталья отличный рассказчик, много информации, в доступной форме, нам преподнесла. Тем кто любит Санкт-Петербург. с его множеством дворцов и особняков, а так же красивых доходных домов рекомендуем эту экскурсию.
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Елена
Роскошная экскурсия! Очень-очень-очень понравилась! Улицы Литейной части очень красивые, помнят много исторических событий. Наталья приятный собеседник, однозначно в следующий раз возьмем другую экскурсию у Натальи.
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О
Ольга
Прогулка очень интересная. Два часа пролетели словно пять минут. Наталья построила маршрут прогулки так, что я попала ещё на бесплатную экскурсию в особняк Нарышкиных-Трубецких 👍!
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А
Ангелина
Экскурсия очень понравилась
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