Литейная часть — старинный район между Фонтанкой, Невой и Кирочной улицей. Вы рассмотрите ее самые красивые дома и узнаете о них много интересного: для кого они строились, что скрывали их пышные фасады и как сложились судьбы их хозяев после революции. Отыщете знаменитый Дворец бракосочетания на Фурштатской и услышите историю роскошных особняков на улице Чайковского.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Изысканная Литейная часть

Во времена Петра I Литейная часть была блестящим «дворцовым пригородом», где разрешалось возводить дома только для членов царской семьи. В XIX веке здесь появились казармы для элитных гвардейских полков и «полковые» храмы, а также роскошные особняки, в которых обосновались представители знатных фамилий.

Богатые и знаменитые прошлых столетий

Мы начнем знакомство с Литейной частью у Спасо-Преображенского собора, памятника российской воинской славы, единственного «полкового» храма, сохранившегося в этой части города. Пройдем по Кирочной улице и улице Чайковского, бывшей Сергиевской — одной из самых респектабельных в городе. Поговорим о ее знаменитых домах и их владельцах, среди которых: князья Кочубеи и Нарышкины, Оболенские и Трубецкие, золотопромышленники Базановы-Кельхи и «короли русского хрусталя» Мальцовы. Вы услышите истории о неслыханной щедрости и крайней скупости, исчезнувших храмах и найденных кладах, утраченном и обретенном семейном счастье.

«Пришла эпоха мезальянсов…»

Кульминация экскурсии — посещение уникального особняка XIX века, который известен под двумя именами — особняк князей Барятинских, владевших им на протяжение 60 лет, и Дворец великой княгини Ольги Александровны. Эта единственная резиденция представителей царской семьи в Литейной части более 15 лет, вплоть до 1917 г., принадлежала младшей сестре Николая II — великой княгине Ольге Александровне. Мы пройдем по сохранившимся парадным интерьерам дворца, насладимся их тишиной и уютом и погрузимся в ту эпоху, когда в этих стенах разыгрывались поистине драматические события.

Организационные детали