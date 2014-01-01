Вас ждет удивительная прогулка 👣 сквозь века - от самого основания Петербурга и до XX века. Длинными и мрачными дворами мы пройдем к самым богатым домам Российской империи, узнаем историю 📖 известнейших фамилий и то, чем дышал весь просвещенный имперский Петербург. Мы покажем тайные ходы, о которых знал только простой люд, и красивые 🤩 фасады, за которыми творилась история 📖.
+Что входит
В стоимость входит пешеходная экскурсия по маршруту.
Начало
🚩 Станция метро Петроградская
Место завершения
🏁 Аврора
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.