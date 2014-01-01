Вас ждет удивительная прогулка 👣 сквозь века - от самого основания Петербурга и до XX века. Длинными и мрачными дворами мы пройдем к самым богатым домам Российской империи, узнаем историю 📖 известнейших фамилий и то, чем дышал весь просвещенный имперский Петербург. Мы покажем тайные ходы, о которых знал только простой люд, и красивые 🤩 фасады, за которыми творилась история 📖.