Дворы, дворцы и судьбы Петроградки

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1 отзыв
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
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Экскурсия

800 ₽ за человека

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Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
Дворы, дворцы и судьбы Петроградки

Что вы увидите

  • Сквер Андрея Петрова
  • Особняк Кавоса
  • Австрийская площадь
  • Дом Трех Бенуа
  • здание Ленфильма
  • Особняк Лидваля
  • Мечеть
  • Особняк Кшесинской
  • Троицкая площадь
  • Аврора
Вас ждет удивительная прогулка 👣 сквозь века - от самого основания Петербурга и до XX века. Длинными и мрачными дворами мы пройдем к самым богатым домам Российской империи, узнаем историю 📖 известнейших фамилий и то, чем дышал весь просвещенный имперский Петербург. Мы покажем тайные ходы, о которых знал только простой люд, и красивые 🤩 фасады, за которыми творилась история 📖.
+Что входит
  • В стоимость входит пешеходная экскурсия по маршруту.
Начало
🚩 Станция метро Петроградская
Место завершения
🏁 Аврора
Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
Дворы, дворцы и судьбы Петроградки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т.
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