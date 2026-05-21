Эта экскурсия - уникальная возможность узнать о жизни и традициях народов России. Посетители увидят татарских красавиц, марийские вышивки и алеутский каяк. В программе - обсуждение традиций, таких как празднование Масленицы
7 причин купить эту экскурсию
- 🧑🏫 Узнать о жизни народов
- 🏺 Увидеть уникальные экспонаты
- 🧵 Восхититься марийскими вышивками
- 🛶 Посмотреть на алеутский каяк
- 👗 Узнать о моде Поволжья
- 🎨 Погрузиться в этнографию
- ☕ Отдохнуть в музейном кафе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия в Российский этнографический музей подходит для посещения в любое время года. Музейные экспозиции не зависят от погодных условий, что делает его идеальным местом для культурного отдыха в Санкт-Петербурге круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Российский этнографический музей
- Юрта
- Алеутский каяк
- Поморский баркас
Описание экскурсии
Забудем, что за стенами музея шумит мегаполис, и погрузимся в мир, в котором человек жил в гармонии с природой и самим собой.
- Посмотрим на трёх татарских красавиц и узнаем, какими были главные модницы в Поволжье.
- Восхитимся марийскими вышивками и поймём, за что марийские мастерицы получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
- Выясним, чем коми-зыряне отличаются от коми-пермяков, и что составляло основу их благосостояния.
- Познакомимся с людьми леса и людьми моря.
- Порассуждаем, как выжить в Арктике без нефти и газа, и куда путешествовали шаманы.
- Увидим поморский баркас и алеутский каяк.
- Поймём, как воспитывают будущих оленеводов.
- Заглянем в юрту и посмотрим на таинственного дервиша.
О чём мы поговорим:
- почему просватанная девушка плакала, готовясь к свадьбе,
- как праздновали Широкую Масленицу и играли на Святки,
- кто такие русалки и полуденницы,
- где находился «мужской клуб» в русской деревне,
- что такое баклуши и почему их били.
Мы можем заранее обсудить, какой регион вызывает у вас особый интерес, и осмотреть его экспозицию более подробно. После экскурсии можно выпить кофе в музейном кафе и побродить по музею самостоятельно.
Организационные детали
- Билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 400 руб., детский (7–16 лет) — 100 руб.
- Закажу их для вас в экскурсионном бюро. Подробности — в переписке.
- Экскурсия будет интересна детям с 6 лет
- Выходной день — понедельник. Во вторник музей работает до 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 125 туристов
Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу и музеям города с огромным опытом работы в туризме. Очень люблю свой город и профессию. Один из самых любимых моих музеев - Русский этнографический. Этнография для меня - и хобби, и источник вдохновения. Рассказываю и показываю легко и увлекательно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо огромное Юлии за экскурсию! Даже не предполагала, что этнография может быть настолько увлекательной!
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Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали» бы нам столько всего интересного)) Юлия, спасибо большое за увлекательное знакомство с прошлым! Было очень приятно посетить этнографический музей именно с вами.
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Прекрасная экскурсия! Лёгкая подача материала, так что дети 6 и 10 лет спокойно продержались 1,5 часа, даже младший был очень заинтересован. Мы успели пройти только первый этаж, но обязательно вернемся и за вторым.
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Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 10 лет, побывали в Российском этнографическом музее. Музей - ЧУДО! Именно так! Мы были во многих дворцах Питера и его окрестностей,
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Ю
Экскурсия была просто великолепная. Мы совершенно спонтанно ее забронировали, вообще про этот музей не знали и не думали. В результате это оказалось самым сильным впечатлением и у меня, и у
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Если вы интересуетесь бытом народов, проживающих на территории России, то вам точно сюда. Юлия отлично и не скучно рассказывает какой был был, как жили наши предки и много другой полезной информации. Экскурсию строили по нашим предпочтениям и это отлично.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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