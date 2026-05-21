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Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею

Погрузитесь в мир этнографии, где узнаете о жизни народов прошлого, увидите алеутский каяк и заглянете в юрту. Будет интересно и познавательно
Эта экскурсия - уникальная возможность узнать о жизни и традициях народов России. Посетители увидят татарских красавиц, марийские вышивки и алеутский каяк. В программе - обсуждение традиций, таких как празднование Масленицы
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и роль шаманов. Это идеальный способ провести время в Санкт-Петербурге, изучая культурное наследие. Подходит для семейного отдыха и детей от 6 лет. Билеты приобретаются отдельно, а после экскурсии можно насладиться кофе в музейном кафе

5
12 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🧑‍🏫 Узнать о жизни народов
  • 🏺 Увидеть уникальные экспонаты
  • 🧵 Восхититься марийскими вышивками
  • 🛶 Посмотреть на алеутский каяк
  • 👗 Узнать о моде Поволжья
  • 🎨 Погрузиться в этнографию
  • ☕ Отдохнуть в музейном кафе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия в Российский этнографический музей подходит для посещения в любое время года. Музейные экспозиции не зависят от погодных условий, что делает его идеальным местом для культурного отдыха в Санкт-Петербурге круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею

Что можно увидеть

  • Российский этнографический музей
  • Юрта
  • Алеутский каяк
  • Поморский баркас

Описание экскурсии

Забудем, что за стенами музея шумит мегаполис, и погрузимся в мир, в котором человек жил в гармонии с природой и самим собой.

  • Посмотрим на трёх татарских красавиц и узнаем, какими были главные модницы в Поволжье.
  • Восхитимся марийскими вышивками и поймём, за что марийские мастерицы получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
  • Выясним, чем коми-зыряне отличаются от коми-пермяков, и что составляло основу их благосостояния.
  • Познакомимся с людьми леса и людьми моря.
  • Порассуждаем, как выжить в Арктике без нефти и газа, и куда путешествовали шаманы.
  • Увидим поморский баркас и алеутский каяк.
  • Поймём, как воспитывают будущих оленеводов.
  • Заглянем в юрту и посмотрим на таинственного дервиша.

О чём мы поговорим:

  • почему просватанная девушка плакала, готовясь к свадьбе,
  • как праздновали Широкую Масленицу и играли на Святки,
  • кто такие русалки и полуденницы,
  • где находился «мужской клуб» в русской деревне,
  • что такое баклуши и почему их били.

Мы можем заранее обсудить, какой регион вызывает у вас особый интерес, и осмотреть его экспозицию более подробно. После экскурсии можно выпить кофе в музейном кафе и побродить по музею самостоятельно.

Организационные детали

  • Билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 400 руб., детский (7–16 лет) — 100 руб.
  • Закажу их для вас в экскурсионном бюро. Подробности — в переписке.
  • Экскурсия будет интересна детям с 6 лет
  • Выходной день — понедельник. Во вторник музей работает до 21:00.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 125 туристов
Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу и музеям города с огромным опытом работы в туризме. Очень люблю свой город и профессию. Один из самых любимых моих музеев - Русский этнографический. Этнография для меня - и хобби, и источник вдохновения. Рассказываю и показываю легко и увлекательно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
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Т
Спасибо огромное Юлии за экскурсию! Даже не предполагала, что этнография может быть настолько увлекательной!
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Наталья
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали» бы нам столько всего интересного)) Юлия, спасибо большое за увлекательное знакомство с прошлым! Было очень приятно посетить этнографический музей именно с вами.
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
Экскурсия отличная. Лёгкая подача информации, интересные подробности. Юлия - прекрасный гид. Без нее экспонаты не «рассказали»
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Анна
Прекрасная экскурсия! Лёгкая подача материала, так что дети 6 и 10 лет спокойно продержались 1,5 часа, даже младший был очень заинтересован. Мы успели пройти только первый этаж, но обязательно вернемся и за вторым.
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Людмила
Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 10 лет, побывали в Российском этнографическом музее. Музей - ЧУДО! Именно так! Мы были во многих дворцах Питера и его окрестностей,
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думали, что нас удивить уже нечем, но этот музей для нас был открытием: множество экспонатов, все в хорошем состоянии, удивительные костюмы (от них невозможно оторвать взгляд), сцены из жизни жителей. Все расположено в хронологическом порядке! Мы от всей души благодарны Юлии за прекрасный рассказ об истории создания музея, его восстановлении после наводнения 1924 года, Гражданской войны и ВОВ! Благодарим Мастеров с золотыми руками, которые все это восстанавливали и поддерживают сейчас! Низкий им поклон! Всем советуем эту экскурсию! И сами в музей пойдем еще не один раз!

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Ю
Экскурсия была просто великолепная. Мы совершенно спонтанно ее забронировали, вообще про этот музей не знали и не думали. В результате это оказалось самым сильным впечатлением и у меня, и у
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детей (14 и 17 лет). Юлия прекрасно подаёт информацию, не перегружает и не упрощает. Радует ее уважительное отношение к традициям разных народов. Мы обязательно вернёмся с Юлией в этот музей, т. к. не все успели посмотреть.

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Екатерина
Если вы интересуетесь бытом народов, проживающих на территории России, то вам точно сюда. Юлия отлично и не скучно рассказывает какой был был, как жили наши предки и много другой полезной информации. Экскурсию строили по нашим предпочтениям и это отлично.
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