Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею

Неспешно и с удовольствием погрузиться в самобытные традиции народов России

5
2 отзыва
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Устали от дворцов и живописи? Хотите окунуться в неспешный гармоничный мир наших предков, напитаться их мудростью и спокойствием? Приглашаю вас в один из лучших музеев Санкт-Петербурга! Расскажу, как жили народы в прошлом, чем занимались шаманы и дервиши, марийские мастерицы и татарские красавицы, заглянем в юрту и увидим алеутский каяк. Будет интересно и душевно!
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Прогулка со знатоком этнографии по Российскому этнографическому музею
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Забудем, что за стенами музея шумит мегаполис, и погрузимся в мир, в котором человек жил в гармонии с природой и самим собой.

  • Посмотрим на трёх татарских красавиц и узнаем, какими были главные модницы в Поволжье.
  • Восхитимся марийскими вышивками и поймём, за что марийские мастерицы получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
  • Выясним, чем коми-зыряне отличаются от коми-пермяков, и что составляло основу их благосостояния.
  • Познакомимся с людьми леса и людьми моря.
  • Порассуждаем, как выжить в Арктике без нефти и газа, и куда путешествовали шаманы.
  • Увидим поморский баркас и алеутский каяк.
  • Поймём, как воспитывают будущих оленеводов.
  • Заглянем в юрту и посмотрим на таинственного дервиша.

О чём мы поговорим:

  • почему просватанная девушка плакала, готовясь к свадьбе,
  • как праздновали Широкую Масленицу и играли на Святки,
  • кто такие русалки и полуденницы,
  • где находился «мужской клуб» в русской деревне,
  • что такое баклуши и почему их били.

Мы можем заранее обсудить, какой регион вызывает у вас особый интерес, и осмотреть его экспозицию более подробно. После экскурсии можно выпить кофе в музейном кафе и побродить по музею самостоятельно.

Организационные детали

  • Билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 400 руб., детский (7–16 лет) — 100 руб.
  • Закажу их для вас в экскурсионном бюро. Подробности — в переписке.
  • Экскурсия будет интересна детям с 6 лет
  • Выходной день — понедельник. Во вторник музей работает до 21:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
30 авг 2023
Прекрасная двухчасовая экскурсия на одном дыхании! Юлия просто завораживает рассказами про жизнь и быт разных народов в разные времена. А еще прелесть этого музея, что мало народу и прекрасные экспонаты! Советую от души!
Екатерина
16 авг 2023
Если вы интересуетесь бытом народов, проживающих на территории России, то вам точно сюда. Юлия отлично и не скучно рассказывает какой был был, как жили наши предки и много другой полезной информации. Экскурсию строили по нашим предпочтениям и это отлично.

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