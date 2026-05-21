Эта экскурсия - уникальная возможность узнать о жизни и традициях народов России. Посетители увидят татарских красавиц, марийские вышивки и алеутский каяк. В программе - обсуждение традиций, таких как празднование Масленицы

и роль шаманов. Это идеальный способ провести время в Санкт-Петербурге, изучая культурное наследие. Подходит для семейного отдыха и детей от 6 лет. Билеты приобретаются отдельно, а после экскурсии можно насладиться кофе в музейном кафе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия в Российский этнографический музей подходит для посещения в любое время года. Музейные экспозиции не зависят от погодных условий, что делает его идеальным местом для культурного отдыха в Санкт-Петербурге круглый год.

Сейчас август — это идеальное время.