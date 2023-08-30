Устали от дворцов и живописи? Хотите окунуться в неспешный гармоничный мир наших предков, напитаться их мудростью и спокойствием? Приглашаю вас в один из лучших музеев Санкт-Петербурга! Расскажу, как жили народы в прошлом, чем занимались шаманы и дервиши, марийские мастерицы и татарские красавицы, заглянем в юрту и увидим алеутский каяк. Будет интересно и душевно!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Забудем, что за стенами музея шумит мегаполис, и погрузимся в мир, в котором человек жил в гармонии с природой и самим собой.

Посмотрим на трёх татарских красавиц и узнаем, какими были главные модницы в Поволжье.

Восхитимся марийскими вышивками и поймём, за что марийские мастерицы получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.

Выясним, чем коми-зыряне отличаются от коми-пермяков, и что составляло основу их благосостояния.

Познакомимся с людьми леса и людьми моря.

Порассуждаем, как выжить в Арктике без нефти и газа, и куда путешествовали шаманы.

Увидим поморский баркас и алеутский каяк.

Поймём, как воспитывают будущих оленеводов.

Заглянем в юрту и посмотрим на таинственного дервиша.

О чём мы поговорим:

почему просватанная девушка плакала, готовясь к свадьбе,

как праздновали Широкую Масленицу и играли на Святки,

кто такие русалки и полуденницы,

где находился «мужской клуб» в русской деревне,

что такое баклуши и почему их били.

Мы можем заранее обсудить, какой регион вызывает у вас особый интерес, и осмотреть его экспозицию более подробно. После экскурсии можно выпить кофе в музейном кафе и побродить по музею самостоятельно.

Организационные детали