Неспешно и с удовольствием погрузиться в самобытные традиции народов России
Устали от дворцов и живописи? Хотите окунуться в неспешный гармоничный мир наших предков, напитаться их мудростью и спокойствием? Приглашаю вас в один из лучших музеев Санкт-Петербурга! Расскажу, как жили народы в прошлом, чем занимались шаманы и дервиши, марийские мастерицы и татарские красавицы, заглянем в юрту и увидим алеутский каяк. Будет интересно и душевно!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Забудем, что за стенами музея шумит мегаполис, и погрузимся в мир, в котором человек жил в гармонии с природой и самим собой.
- Посмотрим на трёх татарских красавиц и узнаем, какими были главные модницы в Поволжье.
- Восхитимся марийскими вышивками и поймём, за что марийские мастерицы получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
- Выясним, чем коми-зыряне отличаются от коми-пермяков, и что составляло основу их благосостояния.
- Познакомимся с людьми леса и людьми моря.
- Порассуждаем, как выжить в Арктике без нефти и газа, и куда путешествовали шаманы.
- Увидим поморский баркас и алеутский каяк.
- Поймём, как воспитывают будущих оленеводов.
- Заглянем в юрту и посмотрим на таинственного дервиша.
О чём мы поговорим:
- почему просватанная девушка плакала, готовясь к свадьбе,
- как праздновали Широкую Масленицу и играли на Святки,
- кто такие русалки и полуденницы,
- где находился «мужской клуб» в русской деревне,
- что такое баклуши и почему их били.
Мы можем заранее обсудить, какой регион вызывает у вас особый интерес, и осмотреть его экспозицию более подробно. После экскурсии можно выпить кофе в музейном кафе и побродить по музею самостоятельно.
Организационные детали
- Билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 400 руб., детский (7–16 лет) — 100 руб.
- Закажу их для вас в экскурсионном бюро. Подробности — в переписке.
- Экскурсия будет интересна детям с 6 лет
- Выходной день — понедельник. Во вторник музей работает до 21:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу и музеям города с огромным опытом работы в туризме. Очень люблю свой город и профессию. Один из самых любимых моих музеев - Русский этнографический. Этнография для меня - и хобби, и источник вдохновения. Рассказываю и показываю легко и увлекательно.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
30 авг 2023
Прекрасная двухчасовая экскурсия на одном дыхании! Юлия просто завораживает рассказами про жизнь и быт разных народов в разные времена. А еще прелесть этого музея, что мало народу и прекрасные экспонаты! Советую от души!
Екатерина
16 авг 2023
Если вы интересуетесь бытом народов, проживающих на территории России, то вам точно сюда. Юлия отлично и не скучно рассказывает какой был был, как жили наши предки и много другой полезной информации. Экскурсию строили по нашим предпочтениям и это отлично.
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