Как всё начиналось

История города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра

Индивидуальная
История города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра.

Изначально Петр I думал лишь о выходе к европейским морям, верфях и флоте, но к 1712 году царь принимает решение о переносе столицы, а вместе с ней и всех функций государства.

Наш маршрут пройдет по той части исторического Петербурга, где город зарождался.

Поговорим и о возрождении этого района спустя две сотни лет, когда к городовому острову был проложен постоянный мост через Неву.
Как всё начиналось
Как всё начиналось
Как всё начиналось
Как всё начиналось
Как всё начиналось
Как всё начиналось
Как всё начиналось

Что вас ожидает 🤩

  • Большая Соборная мечеть
  • Особняк Матильды Кшесинской
  • Дом Политкаторжан
  • Домик Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Дом Лидвалей
  • Особняк Витте
  • Ленфильм
  • Каменноостровский проспект
История города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра. Изначально Пётр I думал лишь о выходе к европейским морям, верфях и флоте, но к 1712 году царь принимает решение о переносе столицы, а вместе с ней и всех функций государства.
В строительство нового города вкладывались все силы и возможности страны. Невзирая на сложности, капризный балтийский климат, суровые бытовые условия жизни, в которых работали и жили крепостные, город на глазах претворялся в жизнь, удивляя темпами строительства каждого заморского гостя.
Параллельно с возведением стен крепости стала застраиваться территория городового острова, ныне Петроградского. Именно здесь появляются первые дома горожан и формируется городская площадь - Троицкая, получившая своё название от построенного здесь Свято-Троицкого собора, утраченного в 30-е годы ХХ века.
Наш маршрут пройдёт по улочкам Петроградской стороны, сохранивших в своих названиях далёкий голос прошлого. Поговорим мы и о возрождении этого района спустя две сотни лет, когда после открытия постоянного Троицкого моста через Неву этот район стал одним из самых востребованных у горожан. Здесь за короткий срок возвели один из самых интересных фешенебельных районов Петербурга.
Мы увидим с Вами Большую Соборную мечеть, Дом политкаторжан, Домик Петра I, крейсер “Аврору” и Нахимовское морское училище, поднимемся на одну из петербургских крыш, откуда подобно Петру осмотрим его парадиз. В завершении нас ждёт знакомство с яркой мозаикой стилей Каменноостровского проспекта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Устройство радио-гид (для группы от 6 человек)
Что не входит
  • Входные билеты в Домик Петра I
  • 300 р. - взрослый / 150 р. льготный / дети до 16 лет бесплатно
  • Входные билеты на крышу
  • 1 человек - 2500 р. за билет
  • 2-3 человека - 1250 р. за билет
  • 4 и более человек - 1000 р. за билет
  • На крышу можно подняться с детьми старше 10 лет
Место начала и завершения?
Ст. метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по договоренности с 10:00 до 20:00

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