История города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра. Изначально Пётр I думал лишь о выходе к европейским морям, верфях и флоте, но к 1712 году царь принимает решение о переносе столицы, а вместе с ней и всех функций государства.

В строительство нового города вкладывались все силы и возможности страны. Невзирая на сложности, капризный балтийский климат, суровые бытовые условия жизни, в которых работали и жили крепостные, город на глазах претворялся в жизнь, удивляя темпами строительства каждого заморского гостя.

Параллельно с возведением стен крепости стала застраиваться территория городового острова, ныне Петроградского. Именно здесь появляются первые дома горожан и формируется городская площадь - Троицкая, получившая своё название от построенного здесь Свято-Троицкого собора, утраченного в 30-е годы ХХ века.

Наш маршрут пройдёт по улочкам Петроградской стороны, сохранивших в своих названиях далёкий голос прошлого. Поговорим мы и о возрождении этого района спустя две сотни лет, когда после открытия постоянного Троицкого моста через Неву этот район стал одним из самых востребованных у горожан. Здесь за короткий срок возвели один из самых интересных фешенебельных районов Петербурга.

Мы увидим с Вами Большую Соборную мечеть, Дом политкаторжан, Домик Петра I, крейсер “Аврору” и Нахимовское морское училище, поднимемся на одну из петербургских крыш, откуда подобно Петру осмотрим его парадиз. В завершении нас ждёт знакомство с яркой мозаикой стилей Каменноостровского проспекта.