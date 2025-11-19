Путешествие по атмосферным дворам и улочкам одного из самых красивых районов Петербурга.
Вы увидите яркие примеры архитектуры модерна, скрытые дворы-колодцы, знаменитые дома начала ХХ века и узнаете истории, которые делают этот район особенным.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПрогулка по дворам и тайным местам Петроградской стороны Эта экскурсия познакомит вас с другой стороной Петербурга — не туристической, а настоящей. Петроградская сторона — это заповедник архитектуры модерна, где начало ХХ века оставило невероятное наследие. Мы прогуляемся по небольшому, но очень насыщенному маршруту вокруг станции метро «Петроградская», заглянем в цепочки проходных дворов, дворы-колодцы и парадные с витражами, печами и плиткой ушедшей эпохи. На пути нам встретятся знаменитые дома, атмосферные улицы и места, которые часто можно увидеть в кино или услышать в городских легендах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дома Розенштейна
- Дом трёх Бенуа
- Дом Барановской
- Дом Шведерского
- Дом и дворец Ленсовета
- Проходные дворы Петроградской стороны (бандитский Петербург)
- Дворы-колодцы
- Улица Красных Зорь
- Интерьеры парадных (печи, витражи, плитка, лепнина)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Каменноостровский проспект, д. 39
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 ноя 2025
16 ноября были на экскурсии с Ильей
Экскурсия оставила потрясающие впечатления: информативно, последовательно, компактно, не перегружено, чередование улиц и парадных идеально в такое холодное время года, наличие гарнитуры это огромный плюс,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
