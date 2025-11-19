Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по атмосферным дворам и улочкам одного из самых красивых районов Петербурга.



Описание экскурсии Прогулка по дворам и тайным местам Петроградской стороны Эта экскурсия познакомит вас с другой стороной Петербурга — не туристической, а настоящей. Петроградская сторона — это заповедник архитектуры модерна, где начало ХХ века оставило невероятное наследие. Мы прогуляемся по небольшому, но очень насыщенному маршруту вокруг станции метро «Петроградская», заглянем в цепочки проходных дворов, дворы-колодцы и парадные с витражами, печами и плиткой ушедшей эпохи. На пути нам встретятся знаменитые дома, атмосферные улицы и места, которые часто можно увидеть в кино или услышать в городских легендах.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дома Розенштейна

Дом трёх Бенуа

Дом Барановской

Дом Шведерского

Дом и дворец Ленсовета

Проходные дворы Петроградской стороны (бандитский Петербург)

Дворы-колодцы

Улица Красных Зорь

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Каменноостровский проспект, д. 39 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов