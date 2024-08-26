На неспешной прогулке по Санкт-Петербургу мы поговорим о многообразии культурной жизни города: прошлого и настоящего. Увидим императорские театры, прикоснемся к ускользающей истории и традициям. Разберемся, в какой театр можно было сходить «приличному человеку» и куда не стыдно пойти сегодня.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 13:30, 14:30, 16:00
Описание экскурсии
МаршрутЭто прогулка пешком, она не потребует дополнительных расходов. Маршрут неутомительный и приятный, мы избегаем шумных улиц. Наш разговор начнется на Тройном мосту — уникальной архитектурной и инженерной конструкции. Там мы узнаем о неожиданном указе Павла I. Далее отправимся на площадь Искусств и по дороге поговорим о загадочных маскарадах и узнаем, где они проходили. Полюбуемся Императорским Михайловским театром и зданием Дворянского собрания. Узнаем о правилах этикета, манерах поведения публики, и о том, что подавали в буфете в антракте. Затем проследуем на Манежную площадь, где узнаем, что за необычный концерт там состоялся. Рассмотрим Александринский театр, узнаем о гениальных решениях Карла Росси, и самых нашумевших спектаклях императорской столицы. Закончим экскурсию на улице Зодчего Росси – самой идеальной улице Петербурге. Выясним откуда же появлялись актеры и кто руководил театральной империей. Кому подходит? Эта экскурсия подойдёт всем, кто интересуется историей и культурой, кто любит театр и светские мероприятия, а также интересные истории из культурной жизни императорской России. Важная информация: Это прогулка пешком, она не потребует дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Искусств
- Михайловский театр
- Русский музей
- Большой зал Филармонии
- Итальянская улица
- Михайловский манеж
- Александринский театр
- Улица Зодчего Росси
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Конюшенная площадь, 1А (Тройной мост)
Завершение: Ул. Зодчего Росси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
26 авг 2024
Осталась очень довольна экскурсией, превзошла мои ожидания) Евгения, спасибо за ваши знания, прекрасный язык и тактичность! Сразу видно, что то, о чем вы рассказываете, вам самой очень близко. Отдельное спасибо
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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