Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На неспешной прогулке по Санкт-Петербургу мы поговорим о многообразии культурной жизни города: прошлого и настоящего. Увидим императорские театры, прикоснемся к ускользающей истории и традициям. Разберемся, в какой театр можно было сходить «приличному человеку» и куда не стыдно пойти сегодня. 5 1 отзыв

Евгения Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком 5200 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Ближайшие даты: Время начала: 11:00, 13:00, 13:30, 14:30, 16:00

Описание экскурсии Маршрут Это прогулка пешком, она не потребует дополнительных расходов. Маршрут неутомительный и приятный, мы избегаем шумных улиц. Наш разговор начнется на Тройном мосту — уникальной архитектурной и инженерной конструкции. Там мы узнаем о неожиданном указе Павла I. Далее отправимся на площадь Искусств и по дороге поговорим о загадочных маскарадах и узнаем, где они проходили. Полюбуемся Императорским Михайловским театром и зданием Дворянского собрания. Узнаем о правилах этикета, манерах поведения публики, и о том, что подавали в буфете в антракте. Затем проследуем на Манежную площадь, где узнаем, что за необычный концерт там состоялся. Рассмотрим Александринский театр, узнаем о гениальных решениях Карла Росси, и самых нашумевших спектаклях императорской столицы. Закончим экскурсию на улице Зодчего Росси – самой идеальной улице Петербурге. Выясним откуда же появлялись актеры и кто руководил театральной империей. Кому подходит? Эта экскурсия подойдёт всем, кто интересуется историей и культурой, кто любит театр и светские мероприятия, а также интересные истории из культурной жизни императорской России. Важная информация: Это прогулка пешком, она не потребует дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Искусств

Михайловский театр

Русский музей

Большой зал Филармонии

Итальянская улица

Михайловский манеж

Александринский театр

Улица Зодчего Росси Что включено Услуги гида Что не входит в цену Перекус Где начинаем и завершаем? Начало: Конюшенная площадь, 1А (Тройной мост) Завершение: Ул. Зодчего Росси Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.