Знакомство с городом мы начнем от Гостиного двора.

Пройдем по Невскому проспекту – главной магистрали города, так поэтически воспетой Гоголем. Поговорим о том, как и чем жил Невский на протяжении трех веков.

Полюбуемся архитектурными шедеврами, познакомимся с судьбами не менее удивительных обитателей. Узнаем их истории 📖 площадь Островского, оценим замысел архитектора Росси, посмотрим "золотое сечение" в действии.

А дальше по пути нас ждет:

Елисеевский магазин

улица Малая Садовая

Манежная площадь

Михайловский замок

Марсово поле

Мраморный дворец

Эрмитаж

Да, мы завершим прогулку 👣 в самом сердце нашего города на Дворцовой площади.

Конечно, все успеть невозможно. Ведь для знакомства с Петербургом требуется не один час и даже не один день. Но гуляя по центральным площадям и улицам, любуясь архитектурой разных эпох, стилей и направлений, мы сможем чуть-чуть прикоснуться к истории Великого города.

Конечно, мы обязательно будем фотографировать и фотографироваться, делать остановки и если захочется, то сделаем перерыв на чашечку кофе.

Будем гулять, общаться, получать удовольствие от знакомства с одним из самых красивых 🤩 городов мира.

До встречи в Петербурге!