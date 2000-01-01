Tatiana K.
Tatiana K. – Гид из Санкт-Петербурга
От Гостиного двора вы отправитесь на променад в сопровождении ведущих архитектурных шедевров Петербурга.

Поэтические площади, мистические дворцы, Казармы павловского полка, трагичная история 📖 города и его правителей — завесы, которые будут приоткрываться одна за другой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Дыхание Петербурга
Дыхание Петербурга

Что вы увидите

  • Гостиный двор
  • Невский проспект
  • Площадь Островского
  • Елисеевский магазин
  • Малая Садовая
  • Манежная площадь
  • Михайловский замок
  • Марсово поле
  • Мраморный дворец
  • Эрмитаж
Знакомство с городом мы начнем от Гостиного двора.
Пройдем по Невскому проспекту – главной магистрали города, так поэтически воспетой Гоголем. Поговорим о том, как и чем жил Невский на протяжении трех веков.
Полюбуемся архитектурными шедеврами, познакомимся с судьбами не менее удивительных обитателей. Узнаем их истории 📖 площадь Островского, оценим замысел архитектора Росси, посмотрим "золотое сечение" в действии.

А дальше по пути нас ждет:

    Елисеевский магазин
    улица Малая Садовая
    Манежная площадь
    Михайловский замок
    Марсово поле
    Мраморный дворец
    Эрмитаж
    Да, мы завершим прогулку 👣 в самом сердце нашего города на Дворцовой площади.
    Конечно, все успеть невозможно. Ведь для знакомства с Петербургом требуется не один час и даже не один день. Но гуляя по центральным площадям и улицам, любуясь архитектурой разных эпох, стилей и направлений, мы сможем чуть-чуть прикоснуться к истории Великого города.
    Конечно, мы обязательно будем фотографировать и фотографироваться, делать остановки и если захочется, то сделаем перерыв на чашечку кофе.
    Будем гулять, общаться, получать удовольствие от знакомства с одним из самых красивых 🤩 городов мира.
    До встречи в Петербурге!
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Кофейная пауза (по необходимости)
    Начало
    🚩 ст. м. "Гостиный двор"
    Место завершения
    🏁 Дворцовая площадь
    Дыхание Петербурга
    Дыхание Петербурга
    Дыхание Петербурга
    Дыхание Петербурга

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Tatiana K.
    Tatiana K.
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