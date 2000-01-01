Знакомство с городом мы начнем от Гостиного двора.
Пройдем по Невскому проспекту – главной магистрали города, так поэтически воспетой Гоголем. Поговорим о том, как и чем жил Невский на протяжении трех веков.
Полюбуемся архитектурными шедеврами, познакомимся с судьбами не менее удивительных обитателей. Узнаем их истории 📖 площадь Островского, оценим замысел архитектора Росси, посмотрим "золотое сечение" в действии.
А дальше по пути нас ждет:
Елисеевский магазин
улица Малая Садовая
Манежная площадь
Михайловский замок
Марсово поле
Мраморный дворец
Эрмитаж
Да, мы завершим прогулку 👣 в самом сердце нашего города на Дворцовой площади.
Конечно, все успеть невозможно. Ведь для знакомства с Петербургом требуется не один час и даже не один день. Но гуляя по центральным площадям и улицам, любуясь архитектурой разных эпох, стилей и направлений, мы сможем чуть-чуть прикоснуться к истории Великого города.
Конечно, мы обязательно будем фотографировать и фотографироваться, делать остановки и если захочется, то сделаем перерыв на чашечку кофе.
Будем гулять, общаться, получать удовольствие от знакомства с одним из самых красивых 🤩 городов мира.
До встречи в Петербурге!