скидка
20%
2 часа
Групповая
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 1106885₽ за человека
1 час
Групповая
до 15 чел.
Тайны Елисеевского гастронома
Начало: Невский проспект 56
Расписание: каждую субботу и воскресенье в 14 часов
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
1 300₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 июля 2024Экскурсия прекрасная! Увидели доходные дома, их праздничные фасады и парадные и совсем неприглядные дворики, услышали массу историй о владельцах и
- ВВиктория20 июля 2024Очень понравилась организация мероприятия, начиная с бронирования экскурсии. Всё хорошо продумано и ориентировано на человека. Сама экскурсия тоже понравилась. Услышали много новой информации. Спасибо Виктору за интересное путешествие по дворам Петербурга!
- РРоман19 июля 2024Прекрасный гид!
- FFelixovn4 сентября 2023Спасибо, отличная экскурсия, взяли наугад, не пожалели. Алексей прекрасный рассказчик, прошли по интереснейшим местам, посмотрели дома, о которых давно хотели узнать побольше. Надеюсь, не в последний раз в Питере и побываем на других маршрутах:)
- GGoracevaludmila9 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Иван молодец, 👍рассказывает интересно.
- ЮЮлия12 сентября 2022Индивидуальная экскурсия «Деловой Петербург» на минивенеОчень интересная экскурсия, легко, информативно, не принуждённо. Были компанией из 4 человек. Комфортный минивэн. Экскурсовод интуитивно подстраивается под гостей.
- ВВалерия29 августа 2022Индивидуальная экскурсия «Деловой Петербург» на минивенеПользовались услугами компании с друзьями. Гид провел экскурсию в приятном общении и интересных фактах. Водитель был аккуратен, вежлив. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Елисеевых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дом Елисеевых" можно забронировать 3 экскурсии от 885 до 1 390 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Дом Елисеевых», 4185 ⭐ отзывов, цены от 885₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь