Дом Елисеевых – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Елисеевых» в Санкт-Петербурге, цены от 885 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Пешая
скидка
20%
4116 отзывов
2 часа
Групповая
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 1106885 за человека
Тайны Елисеевского гастронома
Пешая
22 отзыва
1 час
Групповая
до 15 чел.
Тайны Елисеевского гастронома
Начало: Невский проспект 56
Расписание: каждую субботу и воскресенье в 14 часов
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
1 300 за человека
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Пешая
47 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 июля 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Экскурсия прекрасная! Увидели доходные дома, их праздничные фасады и парадные и совсем неприглядные дворики, услышали массу историй о владельцах и
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    обитателях данных домов. Экскурсовод с удовольствием ответил на все вопросы, очень увлечённо и интересно преподнёс информацию. Не скучно было и взрослым и ребёнку 14 лет. Всем советую.

  • В
    Виктория
    20 июля 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Очень понравилась организация мероприятия, начиная с бронирования экскурсии. Всё хорошо продумано и ориентировано на человека. Сама экскурсия тоже понравилась. Услышали много новой информации. Спасибо Виктору за интересное путешествие по дворам Петербурга!
  • Р
    Роман
    19 июля 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Прекрасный гид!
  • F
    Felixovn
    4 сентября 2023
    Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
    Спасибо, отличная экскурсия, взяли наугад, не пожалели. Алексей прекрасный рассказчик, прошли по интереснейшим местам, посмотрели дома, о которых давно хотели узнать побольше. Надеюсь, не в последний раз в Питере и побываем на других маршрутах:)
  • G
    Goracevaludmila
    9 августа 2023
    Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Иван молодец, 👍рассказывает интересно.
  • Ю
    Юлия
    12 сентября 2022
    Индивидуальная экскурсия «Деловой Петербург» на минивене
    Очень интересная экскурсия, легко, информативно, не принуждённо. Были компанией из 4 человек. Комфортный минивэн. Экскурсовод интуитивно подстраивается под гостей.
  • В
    Валерия
    29 августа 2022
    Индивидуальная экскурсия «Деловой Петербург» на минивене
    Пользовались услугами компании с друзьями. Гид провел экскурсию в приятном общении и интересных фактах. Водитель был аккуратен, вежлив. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Елисеевых»

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  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дом Елисеевых" можно забронировать 3 экскурсии от 885 до 1 390 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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