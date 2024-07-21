А Анна Ускользающий мир петербургских дворов и парадных читать дальше обитателях данных домов. Экскурсовод с удовольствием ответил на все вопросы, очень увлечённо и интересно преподнёс информацию. Не скучно было и взрослым и ребёнку 14 лет. Всем советую. Экскурсия прекрасная! Увидели доходные дома, их праздничные фасады и парадные и совсем неприглядные дворики, услышали массу историй о владельцах и

В Виктория Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Очень понравилась организация мероприятия, начиная с бронирования экскурсии. Всё хорошо продумано и ориентировано на человека. Сама экскурсия тоже понравилась. Услышали много новой информации. Спасибо Виктору за интересное путешествие по дворам Петербурга!

Р Роман Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Прекрасный гид!

F Felixovn Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе Спасибо, отличная экскурсия, взяли наугад, не пожалели. Алексей прекрасный рассказчик, прошли по интереснейшим местам, посмотрели дома, о которых давно хотели узнать побольше. Надеюсь, не в последний раз в Питере и побываем на других маршрутах:)

G Goracevaludmila Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе Очень понравилась экскурсия. Иван молодец, 👍рассказывает интересно.

Ю Юлия Индивидуальная экскурсия «Деловой Петербург» на минивене Очень интересная экскурсия, легко, информативно, не принуждённо. Были компанией из 4 человек. Комфортный минивэн. Экскурсовод интуитивно подстраивается под гостей.